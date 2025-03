Winxvideo AI est un logiciel tout-en-un qui exploite l’intelligence artificielle pour améliorer, éditer et optimiser vos vidéos et images en toute simplicité. Il offre une large gamme de fonctionnalités avancées pour sublimer vos contenus, que vous soyez créateur de vidéos, gamer, enseignant ou passionné de sports extrêmes.

A noter que vous pouvez obtenir une version gratuite de Winxvideo AI qui inclut les mêmes fonctionnalités que la version payante, mais sans bénéficier de l'amélioration continue du modèle de machine learning ni des mises à jour vers les futures versions et ne dispose que d'un support de base. Signalons également une offre spéciale de printemps qui permet d’obtenir la licence à vie Winxvideo AI à prix ultra réduit pendant quelques jours.

Grâce à sa technologie d’upscaling, ce logiciel permet d’augmenter la résolution des vidéos jusqu’en 4K, d’améliorer la fluidité jusqu’à 240 FPS et de stabiliser les séquences tremblantes pour un rendu plus net et professionnel.

Il est fréquent que des vidéos souffrent d'une mauvaise qualité (trop de compression avec perte de qualité, éclairage trop faible...) mais Winxvideo AI dispose d'une fonction dédiée à base d'IA pour résoudre ceci. Il sera possible d'améliorer la résolution ou d'agrandir des vidéos pour obtenir des résolutions HD ou 4K UHD, d'augmenter leur fluidité en les convertissant en 60 ips ou 120 ips, de réduire les saccades de mouvement, supprimer le bruit, de restaurer de vieux films et vidéos familiaux, d'éliminer les effets d'entrelacement, et plus encore.

Winxvideo AI sera idéal si vous avez des problèmes comme :

des images granuleuses ou bruitées : par exemple des vidéos enregistrées dans des conditions de faible luminosité ou avec des paramètres ISO élevés

: par exemple des vidéos enregistrées dans des conditions de faible luminosité ou avec des paramètres ISO élevés des vidéos délavées : vidéos familiales enregistrées avec des caméras obsolètes ou dotées de capteurs à faible résolution

: vidéos familiales enregistrées avec des caméras obsolètes ou dotées de capteurs à faible résolution des vidéos saccadées ou instables : vidéos d'action et de sport obtenues sur votre smartphone, GoPro, caméra de drones...

: vidéos d'action et de sport obtenues sur votre smartphone, GoPro, caméra de drones... la présence de flou ou d'un manque de netteté : vidéo avec une faible résolution

: vidéo avec une faible résolution des saccades ou une fluidité réduite

L'outil intègre donc un puissant moteur de traitement d’image, capable d’améliorer les photos en basse résolution jusqu’à 10K, de restaurer d’anciennes images en noir et blanc et de supprimer le bruit et le flou pour un résultat plus précis et détaillé. En plus de ces optimisations, le logiciel propose des outils d’édition intuitifs permettant de convertir des vidéos dans différents formats, de compresser leur taille pour un partage rapide et d’enregistrer l’écran pour capturer du contenu en temps réel.

Pensé pour s’adapter à tous les usages, Winxvideo AI facilite le montage grâce à des fonctions de découpage, de fusion et d’ajout d’effets dynamiques, rendant vos vidéos plus percutantes et adaptées aux différentes plateformes. Que ce soit pour créer du contenu engageant pour les réseaux sociaux, optimiser vos sessions de jeu, améliorer des tutoriels éducatifs ou capturer des souvenirs inoubliables, ce logiciel vous accompagne à chaque étape pour un résultat fluide et professionnel.

En résumé, Winxvideo AI se révèle un outil extrêmement efficace pour améliorer et convertir gratuitement toutes vos vidéos et images, et ceci en toute simplicité !