Téléfoot : Canal+ assigne Mediapro en justice

Cet été, le groupe Mediapro a enchaîné les accords de distribution pour la chaîne Téléfoot. D'abord SFR en juillet, puis Bouygues Telecom et Free en août, et Orange en début de mois, sans compter un partenariat avec Netflix pour une offre groupée.

Afin de compléter le panorama, il manquait encore un accord de distribution avec le groupe Canal+ pour les offres Canal. Manifestement, il y a quelques frictions. La filiale de Vivendi a indiqué avoir assigné Mediapro en justice.

" Prenant acte des conditions qui lui sont imposées par le groupe Mediapro pour la distribution de la chaîne Téléfoot, le groupe Canal+ se voit contraint de saisir le juge judiciaire pour faire cesser l'inégalité de traitement dont il est l'objet et obtenir des conditions de reprise équitables et non discriminatoires ", écrit le groupe Canal+.

De telles conditions seraient " irréalistes " et viseraient à " exclure le groupe Canal+ de la distribution de l'offre particulièrement attractive de football de Téléfoot. "

Rappelons que Mediapro est le diffuseur de près de 80 % de la Ligue 1, ainsi que pour des matchs de la Ligue 2 de football en France. Via un accord avec Altice France sur la revente des droits UEFA, des matchs de l'UEFA Champions League et de l'UEFA Europa League pour la saison 2020-2021 sont codiffusés par Téléfoot et RMC Sport.

Dans un entretien à L'Équipe, le patron de Canal+ justifie que Mediapro " demande un nombre d'abonnés garanti, sur lequel nous devrions faire un paiement, qui représente à peu près un tiers de notre parc total d'abonnés et qui est trois fois le volume total des abonnés au pack sport de Canal+. "

Maxime Saada ajoute : " Je crains qu'ils essayent de nous faire payer les montants qu'ils n'auraient peut-être pas obtenus des autres (ndlr : les opérateurs). Cela, c'est hors de question pour Canal+. "