Le télescope James Webb nous présente la galaxie du fantôme sous son meilleur jour

Cela fait déjà un peu plus d'un mois que letélescope spatial James Webb nous flatte la rétine de ses différentes observations : avec ses énormes miroirs, l'outil est capable d'observer des corps célestes lointains et d'en capturer des images en très haute définition avec une précision incroyable.

Cette fois, c'est un corps particulièrement apprécié des astronomes amateurs qui se dévoile : M74, soit Messier 74 autrement connue sous le nom de galaxie du fantôme. L'observation a été réalisée dans le cadre du programme Phang qui vise à observer 19 galaxies proches de la nôtre et qui se présentent comme le berceau d'étoiles naissantes.

La galaxie en spirale présentée rappelle notre Voie lactée tant par sa forme que ses dimensions : elle mesure environ 95 000 années-lumière de diamètre et se situe à 32 millions d'années lumières de notre Terre. Son orientation fait qu'elle se présente par le dessus et est donc plus facilement observable depuis les télescopes terrestres.

Néanmoins, James Webb nous livre l'un des clichés les plus détaillés de la galaxie. Les observations dans l'infrarouge du télescope nous livrent également nombre de détails sur sa composition et son réseau de filaments gazeux.