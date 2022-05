Le télescope spatial James Webb livre un premier cliché bluffant de précision

Le télescope spatial James Webb continue de peaufiner la calibration de ses outils, et livre des clichés de test non optimisés qui se révèlent déjà bluffants.

La calibration des outils du télescope spatial James Webb continue et la mission d'observation n'a pas encore débuté que l'outil bluffe déjà les scientifiques.

Lors d'une conférence visant à évoquer les avancées de la préparation du télescope avec les médias, la NASA a ainsi partagé les premières images capturées par James Web lors de l'alignement des miroirs.

Et alors que la calibration n'est pas encore optimale, les clichés réalisés affichent une précision étonnante. Le Grand Nuage de Magellan n'a ainsi jamais été capturé avec une telle définition.

L'instrument MIRI (Mid-InfraRed Instrument) qui associe une caméra à quatre coronographes et un spectromètre est ainsi capable d'opérer entre 5 et 27 microns de longueur d'onde. Cela permet de visualiser la lumière décalée vers le rouge des galaxies lointaines, des étoiles nouvellement formées et des comètes faiblement visibles ainsi que des objets de la ceinture de Kuiper.

Le télescope permet ainsi de visualiser le gaz interstellaire avec des détails sans précédent, indique la NASA.

La NASA a tenu à comparer les résultats obtenus entre le télescope Spitzer et le JWST. La comparaison est édifiante : le cliché proposé par Spitzer en 2003 que l'on considérait comme l'un des meilleurs fait figure de bouillie de pixels.

Ce n'est que cet été que James Web atteindra son plein potentiel et nous livrera ses premières observations officielles.