Le télescope spatial James Webb repère sa première supernova

Le télescope spatial James Webb enchaine les découvertes et observations spectaculaires, et il lui arrive même d'en faire par erreur...

Le télescope spatial James Webb est un formidable outil qui nous offre, depuis quelques semaines, une nouvelle vue sur l'espace lointain avec des clichés ultras détaillés d'objets jusqu'ici difficilement observables.

Et en marge des cibles pointées par la NASA, le télescope est même capable de réaliser des observations inattendues... C'est ainsi que des astronomes ont découvert, au sein des derniers clichés partagés par le télescope, la capture d'une supernova.

Si la NASA n'a pas étudié elle-même cette zone, c'est que le déjà très performant Hubble n'avait jamais rien découvert à cet endroit. Pourtant, le JWST aurait bel et bien capturé sa première Supernova, alors même qu'il n'a pas été conçu pour cela...

Les Supernovas sont des étoiles qui s'effondrent sur elles-mêmes et explosent en produisant une lumière très intense : le phénomène est relativement bref et il convient de regarder au bon endroit, au bon moment, en prenant compte la distance qui nous en sépare... Il est donc complexe de tenter d'observer des supernovas qui nécessitent une observation constante et bloqueraient ainsi nombre de télescopes.

Néanmoins, c'est en cherchant à observer un autre corps que le JWST aurait photographié une supernova.