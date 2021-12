Télétravail : les employés accrocs aux simulateurs de souris pour feindre l'activité

La crise sanitaire du Coronavirus a entrainé un bouleversement de notre façon de travailler et des millions d'employés ont été amenés à découvrir le télétravail, le travail à distance, du jour au lendemain.

Entre une organisation pas toujours au top et une motivation en berne, certains ont développé des techniques pour profiter de la situation sans se faire repérer par leurs employeurs.

Il n'est pas donné à tout le monde de travailler en autonomie ni même à la maison sans aucune surveillance ou motivation pour rester concentré. Et certains employés ont abusé du télétravail pour s'offrir un peu de bon temps.

Pour éviter de voir les employés flemmarder à la maison, de nombreux employeurs aux USA ont contraint ces derniers à télécharger un logiciel espion qui enregistrait le clavier et/ou la souris pour vérifier que les employés avaient bien une activité sur leur ordinateur et qu'ils respectaient bien les horaires de travail.

En conséquence, nombreux sont ceux qui ont opté pour des appareils spécialisés dans le déplacement de souris automatique. Les ventes du Mouse Mover de Tech8 USA ont littéralement explosé depuis 2020. Il s'agit d'un boitier équipé d'une base rotative sur laquelle il suffit de placer sa souris, puis l'activation via un bouton permet d'automatiser des rotations aléatoires qui simulent une utilisation normale de la souris.

Mais il existe également des logiciels qui simulent l'utilisation de souris et clavier, néanmoins cela implique d'avoir les autorisations d'installation de ces logiciels, ce qui n'est bien souvent pas possible sur des portables et PC professionnels.

Au rayon bricolage, il existe même des vidéos sur YouTube spécialisé dans le déplacement automatique des souris : il suffit de poser sa souris sur l'écran et mouvement de lignes sur les vidéos activent le pointeur optique de la souris pour entrainer un déplacement.