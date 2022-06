Coup de frein chez Tesla : le constructeur mis en examen pour une anomalie

La NHTSA, agence fédérale chargée de la sécurité routière américaine, indique avoir reçu plus de 750 témoignages de possesseurs de Tesla concernant un problème de freinage intempestif.

Suite à ces signalements, l'agence américaine a lancé une enquête sur 416 000 véhicules électriques de la marque qui comprend tous les Model 3 et Model Y vendu entre 2021 et 2022. Elle souhaite récolter tous les rapports que Tesla a reçus sur cette problématique ainsi que les rapports de décès, d’accidents, de blessures et de réclamations pour dommages matériels.

« Lors de l’utilisation des fonctions ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) ou du régulateur de vitesse adaptative, les voitures ont tendance à freiner de manière inattendue quand elles sont sur l’autoroute. Le tout de manière aléatoire et répétée. » selon les informations recueillies dans un rapport de la NHTSA.

Ce n’est pas la première fois que Tesla rencontre des soucis avec le FSD (Full Self-Driving). La firme a dû rappeler 54 000 véhicules au mois de février à cause d’une fonctionnalité qui empêchait la voiture de s’arrêter totalement lors de la présence d’un stop.