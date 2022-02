Plus de 40 % des enfants de 0 à 2 ans utilisent internet

Le temps devant les écrans a augmenté avec la crise sanitaire et notamment pour les enfants. Une étude révèle que 43 % des moins de 2 ans utilisent internet.

D'après les résultats d'une étude Ipsos et avec le soutien de Google pour l'Observatoire de la Parentalité et de l'Éducation Numérique et l'Union Nationale des Associations Familiales, la crise sanitaire a eu pour effet d'accélérer la croissance du temps devant les écrans dans les familles.

Un constat qui n'est pas une grande surprise avec les périodes de confinement ou de fermetures d'établissements qui ont joué un rôle de catalyseur, et ont peut-être ancré ou aggravé certaines habitudes.

L'étude a été réalisée en juillet 2021 auprès d'un échantillon représentatif des foyers français avec au moins un enfant de moins de 18 ans et un échantillon représentatif des enfants, notamment en matière de sexe et âge. Ce sont 2 012 parents qui ont été interrogés et 600 enfants âgés de 7 à 17 ans.

Par rapport à 2019, 44 % des parents déclarent que leur propre consommation d'écrans a augmenté, quand 53 % des enfants le reconnaissent. Très majoritairement, les parents (77 %) comme les enfants (62 %) considèrent en tout cas qu'ils passent trop de temps devant leurs écrans.

Perception différente entre parents et enfants

Pour les enfants, c'est une augmentation globale de l'utilisation des écrans avec l'ordinateur et la télévision, mais davantage pour le smartphone et la tablette, alors que l'exception notable est la diminution de l'utilisation des consoles de jeu vidéo.

Si 27 % des parents déclarent que leur enfant âgé de 7 à 10 ans utilise un smartphone, les enfants déclarent de leur côté être 52 % à le faire. L'étude souligne en outre que les 7-10 ans passent près de trois plus temps sur le smartphone que ce que leurs parent pensent.

Un autre point mis en avant est que selon les parents, 43 % des 0-2 ans utilisent internet et 26 % regardent des vidéos de courte durée (films ou séries TV). Pour l'Arcom (ancien CSA), le ministère de la Santé et des experts, il convient de préserver les enfants de moins de 3 ans des écrans (télévision, tablette et smartphone).