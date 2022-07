Si vous êtes fan de la franchise Halo et que vous connaissez Halo 2 sur le bout des doigts, vous pourriez remporter la coquette somme de 20 000 dollars.

Sur l'impulsion d'un youtubeur, un nouveau concours est actuellement lancé sur la toile : finir le jeu le plus difficile au monde (selon ce dernier) pour remporter la somme de 20 000 dollars.

C'est le youtubeur Charlie White, connu sous le pseudo de Cr1tikal qui a récemment lancé l'idée comme une blague au départ, mais qui a récemment pris un tournant bien plus sérieux.

Le joueur est passionné par Halo et notamment Halo 2, et selon lui, dans certaines conditions, le titre serait même tout simplement impossible à terminer, faisant du jeu le plus difficile de l'histoire.

Alors certes, il existe des jeux connus pour leur difficulté globale, c'est notamment le cas des titres de FromSoftware et de la saga Soul, ou d'Elden Ring. Mais Halo 2 pourrait aller plus loin si l'on paramètre le titre d'une certaine façon.

Le challenge est donc lancé, pour remporter 20 000$, il faut réussir à boucler Halo 2 en difficulté légendaire et avec tous les crânes activés (pour ajouter le maximum de malus). Dans cette difficulté, il serait tout simplement impossible de terminer le jeu sans mourir.

Pour que la participation soit valide, il suffit de s'inscrire sur ce formulaire, et la partie doit être diffusée en ligne ou enregistrée.

L'instigateur du concours a lui-même tenté l'expérience et n'est jamais parvenu à dépasser les deux premières salles du titre.