Un immense astéroïde va frôler la Terre le 21 mars, selon la NASA

La NASA a publié que le plus gros astéroïde à frôler la Terre le fera le 21 mars, découvrez en plus dans cet article.

Tout part d’une photo de la NASA publiée le 11 mars 2021 pour montrer la vue de l'intérieur du dôme de l'installation de télescope infrarouge de la NASA. C’est ce même télescope de 3,2 mètres à Hawaï qui sera utilisé pour étudier l'astéroïde prénommé 2001 FO32. L’astéroïde devrait s'approcher à environ 2 millions de kilomètres de notre planète le 21 mars. L'agence spatiale américaine a déclaré qu'elle permettrait aux astronomes d'observer de près l'astéroïde, qui est estimé à environ 915 mètres de diamètre et a été découvert il y a 20 ans, selon la NASA.

Pas de panique, car l’objet en question passerait à 5,25 fois la distance de la Terre à la Lune tout de même. Mais ce n’est pas encore suffisamment pour que le FO32 2001 soit déclassé des astéroïdes potentiellement dangereux. 2001 FO32 devrait passer à 124 000 km / h, plus rapide que la vitesse à laquelle la plupart des astéroïdes rencontrent la Terre.

La NASA souhaite tout de même rassurer, et a déclaré que plus de 95% des astéroïdes de la taille de 2001 FO32 ou plus ont été catalogués et qu'aucun d'entre eux n'a aucune chance d'avoir un impact sur notre planète au cours du siècle prochain.