Terres rares : la Chine de nouveau suspectée d'en faire un moyen de pression

Une nouvelle fois, les exportations chinoises de terres rares, dont les composés sont utilisés dans l'industrie électronique et militaire, pourraient faire l'objet de limitations, avec de potentielles conséquences sur la production d'équipements militaires de pointe aux Etats-Unis.

Selon le Financial Times, le ministère chinois de l'industrie étudie la possibilité d'une limitation de la production et de l'exportation de certaines terres rares et souhaiterait savoir dans quelle mesure cela impactera l'industrie US.

Il chercherait également à savoir dans quelle mesure le gouvernement américain pourrait développer des circuits d'approvisionnement alternatifs et sécuriser ses stocks.

Les terres rares ne sont pas si rares mais la Chine en est l'exportateur incontournable. Il y a déjà eu des tensions à ce sujet, le pays souhaitant préserver cette ressource alors que des gisements dans d'autres zones géographiques ne sont pas exploités et constituent des réserves stratégiques.

Un moyen de pression sensible

L'initiative du gouvernement chinois, si elle était activée, viserait à limiter principalement la capacité de production des avions de combat F-35 et certains équipements militaires avancés, dans un contexte de crise entre la Chine et les Etats-Unis et alors que les entreprises high-tech chinoises sont freinées dans leur capacité d'accéder aux technologies d'origine US.

Les terres rares sont aussi impliquées dans la fabrication de multiples produits électroniques, des smartphones aux véhicules électriques, et des restrictions d'exportation auraient donc sans doute aussi des conséquences à ce niveau au-delà des Etats-Unis.

Toutefois, cela pourrait déclencher l'exploitation des gisements alternatifs et affaiblir l'actuelle domination de la Chine dans ce domaine. Ce levier doit donc être manié avec discernement s'il ne veut pas rapidement perdre son efficacité, tout en devant répondre aussi aux besoins internes, immenses.