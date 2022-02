Tesla Autopilot : une enquête pour des freinages fantômes

En charge de la sécurité routière aux États-Unis, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a ouvert une nouvelle enquête visant Tesla et son système Autopilot avec ses fonctions avancées d'assistance à la conduite.

Cette enquête fait suite à des plaintes de 354 conducteurs américains pour des problèmes dits de freinage fantôme. Ces freinages inattendus se sont produits au cours des neuf derniers mois, avec des véhicules Tesla Model 3 et Model Y.

Selon les plaintes et avec l'activation du régulateur de vitesse adaptatif du système Autopilot, des décélérations rapides peuvent survenir sans avertissement, de manière aléatoire et souvent à plusieurs reprises lors d'un même trajet.

Une ampleur du problème à déterminer

Les freins sont déclenchés même en condition normale de circulation et sans obstacle particulier à éviter.

Tesla indique sur son site que le régulateur de vitesse adaptatif est d'abord destiné à la conduite sur les chaussées sèches et droites comme les autoroutes, et qu'il ne dispense pas de regarder la route et de freiner manuellement si besoin.

D'après la NHTSA, le problème est susceptible de concerner près de 416 000 véhicules de Tesla. L'été dernier, l'agence gouvernementale américaine avait ouvert une enquête concernant l'Autopilot à la suite d'accidents intervenus depuis 2018 avec des véhicules de secours.