Tesla Cybertruck : la production du pick-up électrique repoussée à 2022

Le Cybertruck entrera prochainement en phase bêta. La production du pick-up électrique et atypique de Tesla est retardée à 2022.

Sur le site du fabricant américain Tesla permettant de précommander son pick-up électrique Cybertruck actuellement en développement, il est désormais précisé une mise en production en 2022. C'est la confirmation d'un report pour ce véhicule atypique dévoilé fin 2019.

Lors de la publication des résultats du groupe pour le deuxième trimestre 2021, Tesla a mis en avant des progrès dans l'industrialisation du Cybertruck dont la production est prévue dans l'usine d'Austin au Texas, mais après le Model Y qui est un SUV électrique.

" Nous pensons que nous restons sur la bonne voie pour fabriquer nos premiers véhicules Model Y à Berlin et à Austin en 2021 ", a déclaré Tesla fin juillet en ajoutant vouloir se concentrer sur ces usines et en soulignant " une disponibilité limitée de cellules de batteries et des défis de la chaîne de production d'approvisionnement mondiale. "

Priorité au Model Y

Vice-président de Tesla en charge de l'ingénierie automobile, Lars Moravy a indiqué que le Cybertruck est actuellement dans sa phase alpha. " Nous avons terminé l'ingénierie de base de l'architecture du véhicule. Avec le Cybertruck, nous redéfinissons la façon dont un véhicule est fabriqué. "

Dans le courant de cette année, le Cybertrck entrera en phase bêta. " Nous chercherons à le faire passer en production et à l'emmener au Texas après que le Model Y sera opérationnel. "

Le Cybertruck est présenté par Tesla comme un véhicule électrique offrant la polyvalence qu'un pick-up et les performances d'une voiture de sport. Le groupe d'Elon Musk vante la possibilité d'emporter jusqu'à 1 600 kg de charge et une capacité de remorquage de 3,4 à plus de 6,35 tonnes en fonction du modèle.

Le moteur électrique bénéficie d'une autonomie de l'ordre de 400 km et le Cybertruck peut atteindre une vitesse de 175 km/h (moins de 6,5 s de 0 à 100 km/h). L'autonomie est portée à 800 km dans une version à trois moteurs et la vitesse maximale à 210 km/h (moins de 2,9 s de 0-100 km/h).

Le Cybertruck profite d'une carrosserie en acier inoxydable laminé à froid résistant aux chocs et d'un verre blindé. Le pick-up électrique de Tesla aurait déjà enregistré plus de 1,25 million de précommandes.