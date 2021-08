Tesla FSD : l'option de conduite autonome en beta ouverte dans quelques semaines

Le constructeur de véhicules électriques Tesla prépare activement la transition vers une conduite autonome avec son package FSD (Full Self Driving) qui sera suffisamment avancé pour permettre une conduite sans surveillance permanente du conducteur.

Le système Autopilot, qui nécessite toujours un contrôle actif du chauffeur, pourra alors gérer en principe tous les scénarios du trafic routier environnant pour atteindre une destination.

L'option FSD est toujours en phase de test et a été activée pour un petit nombre d'utilisateurs qui peuvent faire remonter les problèmes et insuffisances rencontrés. Récemment, Elon Musk, patron de Tesla, avait lui-même indiqué n'être pas satisfait de la version Beta 9.2 et attendre beaucoup mieux avec la Beta 9.3, notamment après un ré-entraînement de l'intelligence artificielle.

Après cette version, Tesla passera à une Beta v10 qui sera alors proposée à un plus grand nombre d'utilisateurs, signe de la maturité du système. Les acquéreurs de l'option FSD auront alors la possibilité de la télécharger et de commencer à l'utiliser.

Elon Musk a indiqué que cette ouverture de la beta se ferait d'ici quatre semaines environ. La mise en service fonctionnelle de l'option FSD avant la fin de l'année reste donc d'actualité.