Tesla : les véhicules avec puce AMD au lieu d'Intel perdent un peu d'autonomie

Les Tesla Model 3 et Y dotées d'une plate-forme AMD Ryzen au lieu de l'habituel Intel Atom voient leur autonomie diminuer très légèrement.

Récemment, le constructeur Tesla a remplacé les processeurs Intel Atom des consoles de bord de ses véhicules électriques Model 3 et Y par des puces Ryzen d'AMD.

Et si elles apportent plus de puissance pour déployer des services connectées à bord des véhicules, elles sont aussi légèrement plus gourmandes en énergie. Cet appétit se remarque par une légère chute de l'autonomie des véhicules.

Si elle reste de l'ordre de quelques kilomètres jusqu'à une vingtaine de kilomètres soit entre 2 et 4% de baisse, elle est suffisante pour imposer un recalcul de l'autonomie pour les cycles comme WLTP.

Le site Insideevs indique ainsi qu'un propriétaire de Model 3 en Australie a reçu une notification indiquant que son véhicule avait désormais une autonomie officielle de 602 kilomètres en cycle WLTP, soit 22 kilomètres de moins par rapport aux données originales.

Dans ce nouveau calcul, les différentes variantes de Model 3 avec puce AMD tendent à perdre entre 10 et 20 km d'autonomie. Les nouvelles Model Y profitent quant à elles d'un kilométrage plutôt revu à la hausse, peut-être lié à l'intégration d'une batterie de capacité légèrement supérieure (82 KWh au lieu de 77 KWh) et de certaines modifications leur faisant gagner près de 30 km d'autonomie par rapport à l'estimation initiale.