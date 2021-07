Tesla : le retour des paiements en bitcoins évoqué par Elon Musk

À chaque fois que Elon Musk parle cryptomonnaies et notamment bitcoin, il est à attendre une fluctuation des cours. Cela avait par exemple été le cas avec l'imbroglio autour de la possibilité aux États-Unis d'acheter un véhicule Tesla avec des bitcoins.

Une telle possibilité avait été officialisée par Elon Musk en mars, mais au mois de mai le patron de Tesla avait fait marche arrière. Lors de la conférence The B World organisée par le Crypto Council for Innovation, Elon Musk a déclaré que Tesla va vraisemblablement à nouveau accepter les paiements en bitcoins.

La décision de suspendre les paiements en bitcoins pour Tesla avait été justifiée par une préoccupation environnementale. " Nous sommes préoccupés par l'augmentation rapide de l'utilisation de combustibles fossiles pour miner des bitcoins, en particulier le charbon, qui représente les pires émissions de tous les combustibles. "

Optimiste avec les énergies renouvelables

Changement de ton pour Elon Musk qui considère que la tendance pour le bitcoin est à l'augmentation du recours aux énergies renouvelables. De quoi ainsi évoquer le retour " très probable " des paiements en bitcoins pour Tesla dont il souligne la mission " d'accélérer l'avènement de l'énergie durable. "

Elon Musk a par ailleurs ajouté qu'il possède à titre personnel des bitcoins. " J'achète mais je ne m'en défais pas. Je ne crois absolument pas qu'il faille faire monter le prix et vendre. Je voudrais voir le bitcoin réussir. " Il a également investi dans l'ethereum et le dogecoin, et considère que les cryptomonnaies - qui sont décentralisées - sont " un moyen d'augmenter le pouvoir de l'individu par rapport au gouvernement. "

Pour Tesla et son autre entreprise SpaceX, Elon Musk a confirmé que les deux groupes possèdent des bitcoins, mais aucune autre cryptomonnaie pour le moment.