Et si vous plongiez dans une piscine pendant que votre Tesla se recharge ?

En Allemagne, Tesla vient d’installer une piscine sur son site de recharge à Hilden. Vous pouvez donc vous recharger en fraicheur pendant que votre Tesla se recharge en énergie !

Elle a été inaugurée le 4 août dernier et a été fabriquée avec un conteneur. La piscine est facile à déplacer, mais ce n’est pas tout ! Tesla fournit également des balles estampillées à sa marque pour que les automobilistes en quête de fraicheur puissent s’amuser.

L’objectif de Tesla est d’occuper ses conducteurs pendant le processus de charge. Début août, la marque avait même dévoilé des salons pour permettre à ses utilisateurs de se détendre, de prendre un café et une collation.

Pour information, le site de Hilden en Allemagne possède plus de 40 bornes de recharge avec 8 superchargeurs de 150 kW et 32 de 250 kW. Il est le plus grand centre du pays. C’est aussi le premier centre qui autorise des véhicules d’autres marques à se recharger et qui est équipé de panneaux solaires.