Tesla Semi : les réservations stoppées, les caractéristiques mises à jour

Tesla ne prend plus de réservations pour son poids lourd électrique et met en avant de nouveaux éléments pour vanter les mérites de son Tesla Semi.

Le poids lourd Tesla Semi est un projet potentiellement riche pour Tesla en s'attaquant à un nouveau secteur dominé par la motorisation thermique. En basculant sur l'électrique, le constructeur veut apporter des performances au moins similaires tout en profitant des avantages de la vitesse et du couple apportés par les moteurs électriques, et à plus long terme des capacités de conduite semi-autonome à autonome.

Après plusieurs années de développement et quelques reports, la firme se prépare à commercialiser ses premiers poids lourds et avait ouvert en mai dernier des réservations avec dépôt de 20 000 dollars pour jauger la demande, au-delà des premiers contrats annoncés ces dernières années.

Le site Electrek note que cette réservation n'est désormais plus possible sur le site de Tesla, sans explications particulières. Le constructeur a également mis à jour les caractéristiques techniques de son véhicule.

Il promet désormais un 0-60 mph en 20 secondes et une autonomie allant de 300 à 500 miles (480 à 800 km environ) selon la batterie embarquée, pour une consommation de moins de 2 kWh par mile à pleine charge.

Trois moteurs électriques et une charge de près de 1 MW ?

La présentation ne fait plus mention de la présence de quatre moteurs électriques et ne propose plus qu'une configuration à trois moteurs, avec une capacité de charge permettant d'atteindre 70% de charge en 30 minutes en utilisant une station Tesla Semi Charger (ex-Megacharger).

Une installation près de Los Angeles suggère qu'une telle station pourrait délivrer près de 1 megawatt en combinant 5 entrées 480V / 400A en un câble de charge.

Electrek observe enfin que coefficient de traînée de 0,36 Cd n'est plus mentionné dans la fiche de présentation du véhicule, ce qui suggère que des évolutions de design de dernière minute ont dû modifier cette valeur.