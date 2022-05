Tesla veut diffuser des films pendant la charge de ses véhicules

Le constructeur automobile Tesla réfléchit à divers moyens permettant de rendre la recharge de ses véhicules plus agréables.

Tesla cherche par tous les moyens à proposer de nouveaux services aux utilisateurs de ses véhicules. Et le temps d'attente aux stations de recharge se présente comme l'occasion rêvée pour le constructeur de vendre différentes prestations.

Outre le large écran qui anime le tableau de bord qui permet de lancer quelques films ou séries via Netflix, Tesla espère aller plus loin dans les services proposés, quitte à devoir investir dans les infrastructures.

La marque a ainsi déposé des plans visant l'installation d'un nouveau parc de Superchargers sur le Santa Monica Boulevard de Los Angeles. Il s'agit d'une vaste aire de recharge comprenant 29 stations attenantes à un complexe proposant des restaurants, bars ainsi que deux écrans qui projetteraient des films.

Tesla imagine ainsi un complexe sur plusieurs niveaux dédiés au divertissement et visant à occuper les esprits pendant la recharge. Un système Drive-In serait également de la partie avec un service de boissons et nourritures directement au volant et pourquoi pas un système de location de films spécifiques à ces stations.

Les films diffusés seraient des courts-métrages spécialement développés pour Tesla, afin de correspondre au temps d'attente moyen des utilisateurs de SuperChargers.