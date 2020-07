Test du 360 S6 Pro : un robot aspirateur et laveur de sol performant

La technologie existe pour nous soulager des tâches les plus contraignantes, et c'est bien la fonction première des robots aspirateur & nettoyeur de sols.

Le robot 360 S6 Pro possède des caractéristiques lui permettant une grande autonomie et une polyvalence à toute épreuve. Plus qu'un simple robot aspirateur, il possède également un module serpillère lui permettant de laver les sols. Ce robot aspirateur est également capable d’éviter les obstacles grâce à des technologies V5.0 SLAM (simultaneous localization and mapping) et V6.0 Mapping Multifloor, qui lui permettent de se localiser et de cartographier entièrement votre domicile.

Avec l'application mobile dédiée, il est possible de programmer des nettoyages et de suivre le nettoyage depuis son canapé.

Voilà pour la théorie, passons maintenant à la pratique avec notre test du robot aspirateur et laveur 360 S6 Pro.