Test du vélo électrique ADO D30C / D300C : le confort du VTC version VAE

Le vélo D30C (aussi appelé D300C) de A Dece Oasis (ADO) veut proposer une expérience VTC avec une assistance électrique capable de supporter de longues randonnées. Léger grâce à son cadre en aluminium, doté de certains raffinements comme une suspension avant et des freins à disque hydrauliques, il constitue une proposition entre plaisir de la promenade et sensations sportives pour moins de 2000 euros.

C'est parti pour l'aventure !

Les vélos électriques font florès actuellement avec la mode de la mobilité urbaine, mais aussi les évolutions techniques permettant de proposer des moteurs électriques de meilleure qualité et des batteries de plus grande autonomie et résistant mieux dans le temps.

On trouve désormais sur le marché des modèles pour tous les goûts, de la mobilité urbaine pure (le trajet relativement court pour aller au bureau) avec des vélos compacts et repliables au vélo de ville confortable et polyvalent en passant par les VTC et VTT exigeants.

Le modèle D30C d’A Dece Oasis (ADO) (aussi appelé D300C) entre dans cette catégorie de VTC qui vous permettra d’affronter presque tous types de routes et de pistes en offrant un bon compromis dans différents domaines, du confort de pilotage à la confortable autonomie.

Le grand carton qui nous l’a amené recelait une surprise : le vélo, en partie démonté, était enfermé dans une gangue de mousse expansée qui le protège certes très efficacement contre les chocs mais qui est aussi assez pénible à dépiauter, sans compter les lambeaux de mousse voltigeant joyeusement.

À moins d’être un barbare arrachant le tout à mains nues, il faudra compter une bonne quinzaine de minutes pour extraire le vélo et ses éléments de sa protection, mais ne nous plaignons pas au moins il était extrêmement bien protégé ! Le montage n’est ensuite pas bien compliqué, l’essentiel étant déjà en place et ne demandant qu’à être fermement fixé ou vissé.

La notice était générique et ne correspondait pas exactement à notre modèle, mais l’essentiel était expliqué. Le point le plus délicat est celui de l’installation de la roue avant, en faisant attention à bien glisser le disque du frein dans les mâchoires, sans que rien ne touche ou ne frotte.

On recommandera vivement de resserrer tout ce qui peut l’être, du guidon à la selle en passant par le pédalier, pour éviter les mauvaises surprises par la suite et du jeu dans les éléments.

Caractéristiques du VAE ADO D30C

Poids total 22 kg

Cadre alliage d'aluminium non pliable

Roues 27,5 pouces

Transmission Shimano 9 vitesses

Freins à disque hydrauliques

Suspension avant

Batterie 10,4 Ah

Autonomie 90 km

Moteur électrique brushless 250W

3 niveaux d’assistance

Vitesse maximale : 25 km/h

Certification IPX5

Avec le vélo sont fournis de nombreux d’accessoires. Le chargeur de la batterie, bien sûr, mais aussi les clés et outils de serrage pour le montage du vélo et son entretien. On trouvera également une pompe à vélo et un support pour le téléphone portable qui sont offerts. En revanche, le fabricant fait l’économie des garde-boue. Dommage.

Une fois tout assemblé, resserré et chargé, il est temps de faire le tour de l’engin !

Le tour du propriétaire

Le vélo électrique ADO D30C est un modèle polyvalent qui a l’ambition de pouvoir vous emmener un peu partout avec un certain confort de pilotage. Il arbore un cadre en alliage d’aluminium de bonne taille et qui ne se plie pas, ce qui nécessitera de disposer d’un espace suffisant pour son stockage.

Le guidon possède une hauteur fixe et c’est au niveau de la selle que l’on pourra régler la hauteur d’assise pour obtenir la meilleure position de conduite. La batterie est logée dans le tube inférieur du cadre et elle ne peut être sortie de son emplacement qu’à l’aide d’une clé fournie.

Elle pourra être chargée à l’aide du connecteur caché sous un support étanche et accessible que la batterie soit fixée au vélo ou non. On pourra donc tout aussi bien la charger directement ou la retirer et la charger chez soi.

Le moteur électrique est installé dans le moyeu de la roue arrière, avec la transmission Shimano 9 vitesses. Le poids est ainsi relativement bien équilibré sur les deux tiers arrières du vélo.

Les roues sont de type 27,5 x 1,9 pouces et conviennent donc à un profil polyvalent routes et chemins et il restera plus hasardeux de s’aventurer sur des pistes très torturées. On trouvera des freins à disque à l’avant et à l’arrière avec freinage hydraulique pour une plus grande efficacité.

A noter que le vélo ne comprend pas de feu arrière. Seul un catadioptre rouge est présent sous la selle, en plus ceux, jaunes, sur les roues.

A l’avant, la fourche apportera un amorti qui peut être désactivé via un loquet selon le terrain et les habitudes de pilotage. On trouvera un feu avant activable depuis le panneau de commande du guidon (un appui long sur le bouton supérieur).

Pour le pilotage, un écran central apporte un ensemble d’informations utiles. L’affichage est bien lisible en pleine lumière et comprendra la vitesse, la distance parcourue (celle du trajet en cours et le kilométrage total), le temps, le niveau d’assistance électrique (de 0 à 3) et la capacité restante de la batterie.

Cette dernière mesure est estimée en temps réel : grimpez une côte difficile avec le plus haut niveau d’assistance et vous verrez le pourcentage fondre, atterrissez sur du plat et la valeur remontera aussitôt.

L’assistance électrique est activée avec les boutons sur la gauche du guidon, le bouton central servant à modifier les informations affichées ou à allumer / éteindre l’écran. Le niveau 0 annule l’assistance et l’on se retrouve alors avec un vélo non assisté.

À droite se fait la gestion des vitesses du dérailleur, de 1 à 9, avec les traditionnelles gâchettes pour changer de braquet. Une petite sonnette complétera l’équipement.

Dans l’ensemble, le vélo semble bien fini et inspire plutôt confiance. L’assise est assez confortable avec une selle relativement souple et la suspension avant réglable. La position est de type 60 degrés avec le dos légèrement incliné et le poids modérément porté sur les avant-bras et les poignets.

Et puisqu’il offre une assistance électrique, parlons-en !

L'assistance électrique

Tout d’abord, le modèle ADO D30C est un VAE (vélo avec assistance électrique) sans fonction autonome. Il faudra donc pédaler pour le faire avancer et il n’y a pas de mode pour le faire rouler tout seul à la manière d’un scooter électrique.

Le moteur électrique, calibré pour la norme européenne (250W, 25 km/h maxi) est par ailleurs piloté par un contrôleur qui l’active et en règle la puissance en fonction de plusieurs paramètres, comme la vitesse, l'effort de pédalage et le niveau d’assistance requis.

Dans le cas du D30C, il faut pédaler un peu et prendre légèrement de la vitesse avant que l’assistance électrique ne s’enclenche et donne une franche impulsion qui permet d’atteindre sans effort les 10 km/h environ.

Si le mouvement est accompagné par le pédalage pour maintenir la vitesse, le moteur électrique reste activé tant que la vitesse limite n’est pas atteinte (assistance 1 : 15 km/h, assistance 2 : 20 km/h, assistance 3 : 25 km/h). S’il ne l’est pas, l’assistance s’interrompt.

De même, l’assistance se coupera si la vitesse limite est dépassée et reprendra lorsque le vélo ralentit si le pédalage est maintenu. Cette façon de fonctionner vise à ménager le moteur électrique et la batterie, et à fournir une bonne autonomie en VAE.

Contrairement à d’autres VAE à l’assistance électrique linéaire, on a donc ici une impulsion de départ très nette puis une assistance au pédalage en fonction du niveau d’aide choisi. Cela peut surprendre un peu au début (on sent le vélo “partir” tout seul pendant quelques secondes), mais cela se révèle très agréable à l’usage.

Pour les départs en côte, il existe même une aide au démarrage : un appui prolongé sur le bouton inférieur de la commande déclenchera la courte impulsion au démarrage avec le vélo à l’arrêt pour aider à prendre la vitesse initiale. Pas besoin donc de forcer sur les pédales pour se lancer, le VAE d’ADO peut s’en charger !

Dans tous les cas, l’assistance s’interrompt au-delà de 25 km/h, vitesse maximale autorisée pour de l’assistance électrique selon les standards européens. Libre à vous d’aller plus vite, mais ce sera alors à la seule force des mollets !

Ensuite, le pilotage est celui d’un vélo classique, avec la gestion des vitesses du dérailleur grâce aux deux gâchettes. La présence de 9 vitesses est un classique pour affronter la majorité des terrains.

Sur notre modèle de test, le passage des vitesses se fait en douceur hormis quelques craquements entre la 4ème et la 6ème qui demanderont sans doute quelques petits réglages supplémentaires.

A noter que l’assistance peut être totalement désactivée (assistance 0), transformant le VAE en vélo pur et simple…le poids du moteur et de la batterie en plus !

à l'usage

Il ne faut guère qu’une ou deux sessions pour bien appréhender le pilotage du vélo D30C, entre les différents niveaux d’assistance, les impulsions et les vitesses du dérailleur. Mais qu’en est-il de l’autonomie ?

Le fabricant annonce une belle autonomie de 90 km pour son VAE mais cela dépendra bien sûr de nombreux facteurs : le poids de l’utilisateur, le terrain, les pentes, la température ambiante…

Dans le cadre de notre test, le milieu environnant est essentiellement constitué de pistes cyclables avec des côtes relativement douces et quelques pentes plus ardues. Avec ce mix, et essentiellement sur de la route bitumée, l’assistance 1 a été prédominante, avec le passage à l’assistance intermédiaire dans les montées, ce qui permettait de grimper à une vitesse proche des 20 km/h sans gros effort, et un recours ponctuel à l’assistance 3.

70 km plus loin, avec un usage d’assistance électrique discontinu et un cavalier qui fait tout de même ses 90 kg, le VAE annonçait encore 30% d’autonomie dans ces conditions d'usage mixte.

Il ne faudra toutefois pas trop espérer aller beaucoup plus loin à moins de rester dans des zones où l'assistance électrique est faiblement requise. Outre le témoin de la batterie qui s'affiche en rouge et appelle à une recharge, la puissance de la batterie s'épuise très vite dès la moindre pente un peu soutenue, au point de s'interrompre ponctuellement et de créer des à-coups.

Le pourcentage de la batterie s'effondre alors à moins de 10% après quelques minutes de pédalage et l'on se retrouve à finir la pente comme sur un vélo classique.

Avec ses neuf vitesses, le vélo permet en effet de gérer une allure confortable même sans assistance, ce qui n’est pas forcément le cas d’un vélo avec dérailleur 7 vitesses où l’on peut avoir intérêt à maintenir l’assistance électrique sous peine de faire des moulinets à la vitesse limite.

Autrement dit, à moins d’affronter constamment des pentes qui obligeraient à maintenir l’aide au pédalage en permanence, le vélo D30C permettra de réaliser pas mal de promenades avant de devoir être rechargé ou bien d’envisager de réaliser de longs parcours sans craindre la panne électrique.

Attention tout de même, en assistance 2, l’autonomie calculée en temps réel tendait être divisée par deux par rapport à celle affichée au premier palier d’aide et comme pour tout véhicule électrique, il faudra savoir anticiper la réserve d’énergie en fonction de l’effort fourni et de différents paramètres. Toujours est-il que l’autonomie du VAE semble ici très confortable.

De fait, le pilotage devient très agréable et permet d'étendre la portée possible par rapport à un vélo classique. Les pentes, même abruptes, se franchissent aisément et, s'il faut tout de même pédaler un minimum, l'effort est très largement allégé (à moins de vouloir absolument aller au plus vite), même s'il reste possible à tout moment de corser les choses pour les plus sportifs.

Conclusion

Le vélo avec assistance électrique D30C de A Dece Oasis (ADO) est le petit frère du modèle D30 (qui compte 11 vitesses contre 9 pour le D30C), mais offre comme lui une sympathique expérience en temps que VAE.

Avec son cadre non pliable, ses dimensions généreuses et son profil de VTC, il n'est pas exactement fait pour un usage de mobilité urbaine pur et vise plutôt la promenade ou même la randonnée de longue distance.

S'il pourra montrer ses limites sur du tout terrain, qui nécessiterait plus d'équipements et des pneus adaptés, le D30C se montre à l'aise autant sur route / piste cyclable que sur des chemins pas trop chaotiques avec sa suspension avant et sa selle confortable tout en offrant de la sécurité grâce à ses freins à disque hydrauliques qui permettront un freinage court d'urgence.

Il s'agit d'un vrai vélo pour lequel il faudra pédaler pour avancer et il est même possible de couper complètement l'assistance électrique. L'ordinateur de bord offre une bonne lisibilité, même en plein jour, et comprend un certain nombre d'informations utiles, en plus de l'autonomie restante.

Les 90 km d'autonomie annoncés en assistance électrique dépendront beaucoup de différents facteurs, mais avec un costaud de 90 kg sur le dos et un choix d'itinéraires n'imposant pas un recours permanent et trop violent à l'assistance électrique, on pourra atteindre la centaine de kilomètres effectivement parcourus avant de s'inquiéter de devoir recharger (grimper le Mont Ventoux sera une autre affaire !).

On ne regrettera guère que l'absence de feu arrière (il n'y a qu'un simple réflecteur sous la selle) et de garde-boue (ça peut toujours servir), mais on apprécie l'attention de la pompe à vélo et du support pour smartphone qui sont offerts. Dommage que l'ordinateur de bord ne propose pas de connectique USB pour l'alimenter au moins ponctuellement et ne permette pas d'exporter les données enregistrées pour un suivi au long cours.

Ce ne sont que quelques points de détails pour une expérience somme toute bien agréable et la promesse de balades jusque dans des zones qui demanderaient des efforts conséquents en vélo classique, même si rien n'empêche de couper l'assistance électrique et d'y aller à la dure !

Vous pourrez acheter le vélo avec assistance électrique D30C / D300C de ADO actuellement au prix réduit de 1499 € au lieu de 1669 € directement sur leur site officiel. Il est disponible en deux coloris gris et argent. La livraison est gratuite depuis l'Europe en 7 à 10 jours.