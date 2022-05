Test Aqara Hub G3 : la caméra 2K qui fait aussi Hub ZigBee 3.0

Alors que l'on voit de plus en plus d'enceintes devenir de véritables centres de contrôle du foyer connecté, Aqara lance une caméra intégrant elle-même un Hub domotique ZigBee.

Une caméra orientée vers la domotique

Aqara est une marque chinoise qui vise ces derniers temps la France et l'Europe. Depuis peu, la marque cherche en effet à percer dans l'hexagone via un ensemble de produits tournés vers la domotique, c'est ainsi qu'est lancée la caméra G3 en marge de la G2H.

Plus qu'une simple caméra, il s'agit là d'une caméra motorisée qui vise à proposer de la surveillance à domicile, mais pas que. En effet, la G3 se distingue par l'intégration d'un hub ZigBee 3.0 et d'une intelligence artificielle.

Pour se rendre polyvalente, la G3 revendique une compatibilité Apple HomeKit, Amazon Alexa et Google Assistant pour une meilleure intégration dans les foyers déjà équipés d'objets connectés.

Bien plus qu'une caméra motorisée

L'Aqara Hub G3 affiche une fiche technique particulièrement fournie ainsi qu'un ensemble de fonctionnalités avancées.

Côté technique, il s'agit d'une caméra motorisée sur un socle offrant une rotation à 340° et une inclinaison de 45° (+30° vers le haut et -15° vers le bas). Elle propose une image haute définition 2K 1296P, un lecteur de cartes SD, des microphones et haut-parleurs, un bouton permettant de lancer automatiquement des appels vidéo, ainsi qu'une connexion WiFi b/g/n/ac 2,4 et 5 GHz.

La caméra pèse 280 grammes, mesure 125 mm de haut et dispose d'un pas de vis sur le dessous pour une fixation au mur, au plafond ou sur un trépied. Elle est livrée avec un câble USB-C et un adaptateur secteur ainsi qu'une notice et un habillage silicone "kawaï" lui ajoutant des oreilles sur le dessus de la tête.

Au-delà de ses simples caractéristiques, on peut compter sur plusieurs fonctionnalités :

Emetteur IR (fonction télécommande)

Mode intimité (camoufle le capteur de la caméra)

Arrêt automatique de l'enregistrement sur reconnaissance d'un membre de la famille (reconnaissance faciale)

Enregistrement vidéo sur carte SD ou dans le cloud

Détection des mouvements intelligents (animaux, commandes gestuelles)

Vision de nuit

Passerelle ZigBee 3.0 avec jusqu'à 128 objets connectés

Compatibilité avec les smartphones Android et iOS ainsi que les assistants vocaux Alexa, Siri et Google Assistant.

Le tout est bien évidemment associé à une application mobile Aqara Home qui centralise l'ensemble des réglages et fonctionnalités de la caméra.

Concernant Zigbee, signalons que la Aqara Hub G3 possède de nombreux avantages comme le fait de pouvoir connecter jusqu'à 128 capteurs et contrôleurs Aqara et de profiter ainsi de la domotique, de la télécommande et de la prise en charge des écosystèmes tiers. Vous pourrez également utiliser la G3 pour contrôler des appareils utilisant l'infrarouge tels que des climatiseurs, des téléviseurs, des ventilateurs intelligents, etc.

L'utilisation principale de la caméra sera avant tout la surveillance à distance : une fois branchée et connectée à l'application mobile, l'utilisateur pourra facilement prendre le contrôle distant de la caméra pour surveiller son foyer, sa boutique, son bureau ou la chambre de bébé.

La surveillance est particulièrement efficace grâce à la motorisation de la caméra qui peut tourner à 340°, mais également s'incliner : peu importe où elle sera placée dans une pièce, elle saura parfaitement scruter le moindre recoin.

Des fonctionnalités de suivi des utilisateurs sont proposées pour un usage en visioconférence, ou pour la surveillance. À ce titre, les enregistrements peuvent être déclenchés en cas de détection de mouvement et stockés soit sur la carte microSD insérée dans la caméra ou dans le cloud. Par ailleurs il est possible de configurer des alertes lors de la détection de mouvements dans le foyer.

Si la qualité d'image est particulièrement bonne, à la fois précise et lumineuse, on regrette que la définition se limite au 1080p lors de l'utilisation dans le cadre de l'univers HomeKit d'Apple. Les utilisateurs d'iOS peuvent toutefois profiter d'images en résolution 2K mais uniquement sur l'application Aqara Home. Du côté d'Android aucune limitation n'existe.

Le temps de latence est acceptable et le taux de rafraîchissement, non spécifié, rend la visualisation agréable.

Pour ce qui est de la prise de contrôle de la caméra à distance, l'utilisateur dispose de plusieurs fonctionnalités : mode intimité qui bascule la caméra vers le haut pour couper l'image, mode photo ou vidéo, pause et appel qui permettent d'exploiter les haut-parleurs et micros de la caméra pour échanger avec un interlocuteur qui serait dans la même pièce que cette dernière.

En marge, il est également possible de piloter la rotation de la caméra et son inclinaison et de basculer automatiquement vers différentes positions préenregistrées par l'utilisateur. Un mode télécommande infrarouge permettra également de piloter d'autres appareils via la caméra, pratique si l'on a oublié d'éteindre son téléviseur avant de partir travailler...

Des fonctionnalités avancées sont également proposées :

Human Tracking proposera de suivre automatiquement les personnes étant dans le champ de vision de la caméra, afin de faciliter l'assistance à distance ou même pour les visioconférences.

proposera de suivre automatiquement les personnes étant dans le champ de vision de la caméra, afin de faciliter l'assistance à distance ou même pour les visioconférences. Dogs and Cats Tracking propose une fonctionnalité similaire, mais pour les animaux de compagnie

propose une fonctionnalité similaire, mais pour les animaux de compagnie Cruise permet de faire pivoter automatiquement la caméra qui balayera ainsi à 340 ° selon des va et viens.

permet de faire pivoter automatiquement la caméra qui balayera ainsi à 340 ° selon des va et viens. Face Detection permet de reconnaître les visages des utilisateurs enregistrés en local dans l'application et d'automatiser certaines fonctionnalités du hub Zigbee. Par exemple, lorsque la caméra repère le retour de l'utilisateur principal, la caméra peut automatiquement adapter la luminosité des ampoules connectées sélectionnées, lancer une playlist sur une enceinte connectée ou lancer les rappels d'agenda ou listes de tâches préconfigurées.

permet de reconnaître les visages des utilisateurs enregistrés en local dans l'application et d'automatiser certaines fonctionnalités du hub Zigbee. Par exemple, lorsque la caméra repère le retour de l'utilisateur principal, la caméra peut automatiquement adapter la luminosité des ampoules connectées sélectionnées, lancer une playlist sur une enceinte connectée ou lancer les rappels d'agenda ou listes de tâches préconfigurées. Gesture Identification permet d'activer ou non le contrôle de certaines fonctionnalités via des gestes à réaliser devant la caméra.

L'application centralisera également les photos et vidéos réalisées par la caméra.

Aqara propose un système d'alarme qui permet de combiner la caméra G3 avec un ensemble d'accessoires du constructeur (capteurs de mouvements, capteurs de portes ou fenêtres) et le tout peut être centralisé via l'application.

Bilan Aqara Hub G3

Actuellement, l'Aquara G3 Camera Hub est sans doute l'une des plus complètes du marché. Bien équipée et polyvalente, la caméra s'adressera surtout aux utilisateurs qui cherchent un système de vidéo surveillance et qui disposent déjà d'autres appareils connectés et compatibles ZigBee 3.0 pour centraliser le tout dans un système domotique complet.

Malheureusement, les atouts de la G3 sont également un de ses défauts : si l'on souhaite l'intégrer dans un environnement HomeKit, il faudra faire quelques concessions, notamment sur la 2K, mais également sur quelques fonctions comme la reconnaissance des gestes ou même le capteur infrarouge puisque la plateforme d'Apple ne les prend pas en charge. Dans ce cas, il faudra donc prendre le pli de basculer vers l'application Aqara et de changer ses habitudes. Mais dans un univers Android tout sera parfait.

Actuellement proposée sur Amazon au prix réduit de 81 € au lieu de 120 € (-25% + coupon supplémentaire de -10% à activer sur le site et valable jusqu'au 7 juin 2022), l'Aqara Hub G3 représente une très belle affaire. Vous trouverez également d'autres produits Aqara sur leur page officielle chez Amazon.