Test du Tineco A11 Master : l'aspirateur sans fil suréquipé

Sur un marché de l'aspirateur sans fil en pleine explosion, la marque Tineco frappe fort avec l'A11 Master : un aspirateur sans fil et sans sac performant et très bien accompagné.

Aspirateur sans fil, mais pas sans accessoires

Tineco frappe fort avec la sortie de l'A11 Master, dernier-né de son catalogue d'aspirateurs sans fil et sans sac qui brille non seulement par ses performances, mais également par son niveau d'équipement qui trouve peu d'équivalents sur le marché.

N'y allons pas par quatre chemins : Tineco frappe réellement très fort avec son A11 master en proposant un aspirateur sans fil et sans sac dans un pack qui compte 13 accessoires, dont certains disposent eux-mêmes d'une double fonctionnalité.

Si les références d'aspirateur sans fil se multiplient sur le marché, il est rare, voire unique de trouver des packs aussi bien fournis et polyvalents, surtout dans cette gamme de prix.

Vous pourrez trouver actuellement chez Amazon France l'aspirateur sans fil Tineco A11 Master au prix réduit de seulement 339 € au lieu de 429 € prix offiicel, avec une promotion du fabriquant plus un coupon de réduction de 50 € à récupérer directement sur le site.

Le pack de l'A11 Master comporte ainsi :

Un bloc aspirateur avec batterie

Une seconde batterie

Un tube d'extension en aluminium anodisé turquoise

Une brosse motorisée large pour sols durs avec éclairage

Une brosse motorisée large pour tapis et moquettes avec éclairage

Une brosse motorisée petite pour tissus

Un suceur plat et court simple

Un suceur plat long avec embout brossette escamotable et rallonge flexible

Un suceur large avec brossette escamotable

Une brosse simple

Un adaptateur à angle 90° pour accéder au-dessus des meubles

Un tube flexible

Un accessoire de nettoyage des préfiltres

Un support mural et ses vis et chevilles

Un adaptateur secteur

Un outil de nettoyage des brosses

Les accessoires sont de bonne facture et semblent solides. Les brosses larges sont particulièrement bien pensées avec des tampons en feutre pour limiter les projections, de grandes roues sur roulements à billes pour une glisse parfaite et une rampe de LED pour éclairer les zones sombres.

Le design de l'A11 Master est particulier : on retrouve une structure principale en polycarbonate transparent laissant apparaitre l'électronique, tout comme les modules de batterie. Tineco a choisi le turquoise pour son appareil, une couleur assez originale qui ne s'accordera pas avec tous les intérieurs, à chacun ses goûts...

Côté ergonomie, la multiplication des accessoires permet d'obtenir un véritable outil de nettoyage qui ne laissera de chance à aucune poussière ni surface.

Le bloc aspiration est somme toute classique : sans révolutionner les standards, sa composition simple fait l'impasse sur les filtres cycloniques et mise sur un préfiltre associé à un filtre HEPA capable de bloquer les particules jusqu'à 0,3 microns. Tineco évoque ainsi 99,97% de filtration.

La cuve de 0,6 litre s'ouvre par le dessous via un simple bouton localisé à l'avant pour évacuer les poussières le plus simplement possible. En cas de besoin et pour un nettoyage plus poussé, toute la cuve se démonte, tout comme le préfiltre et son logement. En bout de course, on retrouve un moteur de 450W associé à des batteries Li-Ion de 2000 mAh offrant jusqu'à 50 minutes d'autonomie.

Le bloc aspirant propose un bouton permettant de basculer sur l'une des trois puissances proposées : silence, normale et max, un témoin lumineux permet de visualiser la puissance réglée.

La gâchette quant à elle propose un mécanisme de blocage permettant une fonction continue, sans quoi l'aspirateur ne fonctionne que sur pression de la détente.

à l'usage

L'A11 Master de Tineco ne nous a pas déçus lors de nos tests, loin de là... A puissance maximale, il est presque trop puissant pour permettre d'évoluer sur des tapis, y compris à poils courts.

La puissance d'aspiration est bluffante tandis que le bruit émis en opération est dans la moyenne de ce que l'on peut trouver chez Xiaomi par exemple : moins bruyant que ce que propose Dyson. En comparaison avec notre Dyson V8 Ultimate, la puissance d'aspiration délivrée par l'A11 Master est plus importante, pour un bruit en fonctionnement moindre !

Si le nombre d'accessoires peut paraitre excessif au premier abord, ils deviennent tous rapidement indispensables : changer d'accessoire ne prend que quelques secondes et tous trouvent leur utilité et se montrent efficaces et pratiques.

Nous avons apprécié l'accessoire permettant de changer l'angle de l'embout jusqu'à 90 degrés pour aspirer sur des meubles en hauteur. Ce dernier est cranté pour maintenir l'angle souhaité.

Les deux brosses principales sont également très efficaces et l'ajout de LED est un apport appréciable qui permet tantôt d'accéder à des zones sombres, tantôt de mettre en évidence la poussière que l'on aurait oubliée.

L'outil permettant le nettoyage des préfiltres est à la fois inédit et bien pensé : il suffit d'y insérer le préfiltre, de lancer l'aspiration et de tourner la bague supérieure : le filtre est ainsi brossé sur des poils courts installés sur toute la hauteur et il est parfaitement décrassé. Notons ici que Tineco livre d'emblée un second préfiltre stocké d'ailleurs dans l'accessoire de lavage.

Le fait de disposer de deux batteries est appréciable même si nous concernant, nous sommes parvenus à nettoyer plus de 130 m² avec une seule charge. La seconde batterie pourra permettre d'enchainer sur le nettoyage d'un véhicule par exemple. Là encore tout est bien pensé puisque le support mural permettant de stocker et de charger l'aspirateur dispose également d'un emplacement dédié à la seconde batterie.

Notre avis

Globalement le Tineco A11 Master est une excellente surprise : le nombre d'accessoires fourni est impressionnant, la qualité de ces derniers est au rendez-vous et l'ensemble est à la fois pratique et ergonomique.

Les performances en aspiration lui permettent de rivaliser avec les plus grandes marques et ce qui ressort de cet A11 Master est qu'il a été particulièrement bien pensé.

Ce constat se retrouve jusqu'à l'accessoire fourni disposant d'un crochet permettant de nettoyer les brosses sans effort.

Sans grandes fioritures, il ne dispose pas d'un affichage OLED ou d'une foule de réglages... Il se contente de l'essentiel et le fait remarquablement bien. La présence du verrou de détente est un plus appréciable, qui permettra de soulager les poignets lors de longues sessions ou dans les escaliers.

Tineco signe là un quasi sans-faute. Quasi, car on aurait souhaité 2 options supplémentaires pour obtenir une copie parfaite : un mode verrou permettant à l'aspirateur de tenir debout tout seul, et un support mural plus fourni permettant de stocker l'ensemble des accessoires : il ne permet, avec son extension livrée, de ne stocker que l'aspirateur et 3 accessoires supplémentaires. Mais vous pouvez craquer en tout tranquilité, vous ne serez pas déçus !

