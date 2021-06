Test Jimmy H9 Pro : l’aspirateur-balai sans fil puissant et performant

Le marché des aspirateurs, toutes gammes confondues, ne cesse d’évoluer avec des appareils de plus en plus légers, maniables, performants, moins énergivores, à des prix abordables et se rapprochant des aspirateurs conventionnels. Le Jimmy H9 Pro en test ici possède de nombreux atouts à faire valoir.

Test Jimmy H9 Pro - Présentation et spécifications

Le géant chinois Xiaomi, décidément présent sur tous les créneaux, smartphones, bracelets connectés, trottinettes, et bien d’autres, compte bien aussi asseoir sa réputation dans le domaine de l’électroménager. Il a récemment absorbé la petite startup chinoise innovante Jimmy, spécialiste des appareils électroniques pour la maison, afin de poursuivre son développement et sa croissance.

Jimmy propose plusieurs modèles d’aspirateurs au design moderne et aux fonctionnalités avancées. Nous avons testé le haut de gamme de la marque, le Jimmy H9 Pro, qui se trouve être le successeur du JV85 Pro sorti l’an dernier.



Spécifications

Marque : JIMMY

Série : H9 Pro

Couleur : saumon

Tension d’alimentation : de 100 à 240 VAC, via transformateur externe

Puissance d’alimentation électrique : 600 Watts

Caractéristiques batterie : 28,8 V avec une capacité de 3 000 mAh Lion

Durée de charge : de 4 à 5 heures

Autonomie avec accessoires électriques actifs :

ECO : 60 min / AUTO : variable / TURBO : 25 min / MAX : 15 min

ECO : 80 min / AUTO : variable / TURBO : 30 min / MAX : 17 min

Dépression : 25 kPa (kilos-pascals)

Capacité du réservoir poussière : 0,6 litre

Poids : 7,1 kg

Dimensions : 1138 x 260 x 15,8 mm (L x l x H)

Test Jimmy H9 Pro - Déballage, assemblage et accessoires

Déballage et assemblage

L’aspirateur-balai Jimmy H9 Pro est livré dans une boite en carton très compacte, les éléments sont disposés sur 3 niveaux et bien protégés.

La base servant de support et de chargeur devra être assemblée, il faut vous munir d’un tournevis cruciforme pour visser les 6 vis fournies. Ce petit assemblage n’est pas aussi trivial qu’il n’y parait, comptez bien 10 minutes pour effectuer ce montage si vous êtes seul. La base est robuste et stable, l’aspirateur vient se loger dessus en fin de ménage, cela permet de le ranger et de le recharger par la même occasion.



Accessoires fournis

De nombreux accessoires accompagnent cet aspirateur, heureusement un emplacement de rangement est disponible pour chacun d’entre eux sur la base, cela évitera de les perdre et surtout de les avoir à portée de main lorsque nécessaire.



On retrouve 2 rouleaux brosse actifs (un pour sol dur et un pour moquette / tapis), un mini rouleau brosse actif pour matelas, un filtre lavable, un tube métallique pliable à 90°, une rallonge flexible, et différents autres embouts qui vous seront utiles pour accéder à des zones exiguës. Différentes combinaisons peuvent être imaginées en fonction de l'utilité du moment.

Un guide de l’utilisateur en bon français est également fourni, les nombreuses illustrations vous seront utiles les premiers temps.

Un chargeur et une base autonome de recharge sont présents.

Test Jimmy H9 Pro - Utilisation, efficacité et maniabilité

Utilisation

Assurez-vous que la batterie soit bien chargée, puis enfichez sur l’aspirateur le tube métallique et un rouleau brosse, et vous voilà prêt pour une séance de ménage. Chaque élément assemblé génère un petit « clic » audible confirmant le bon enclenchement.

A la mise en route de l’appareil, par défaut le mode AUTO est actif, vous pourrez ajuster la puissance d’aspiration en fonction de la surface à nettoyer, carrelage, parquet, moquette, tapis, etc. Quatre niveaux sont disponibles : ECO / AUTO / TURBO et MAX, bien évidemment l’autonomie de la batterie est directement liée au mode utilisé. Il est d’ailleurs inutile de se mettre en permanence en mode MAX, cela n’aspirera pas forcément mieux, puisqu’un aspirateur doit maintenir un certain équilibre entre dépression et débit d’air afin d’être efficace. En d’autres termes, si la puissance est trop élevée, le rouleau brosse sera collé contre le sol, et la circulation d’air sera forcément réduite, et cela aura pour incidence une mauvaise aspiration, une consommation de la batterie accrue inutile, et cela vous ralentira dans vos mouvements. La sélection du bon mode est donc un paramètre à ne pas négliger.

Affichage

Un affichage digital vous donne en permanence la capacité de batterie restante et le mode en cours d’utilisation.

Efficacité

Cet aspirateur-balai est très bon, les petites particules de poussière, les cheveux, les poils, les miettes de pain, ou les gros débris sont aspirés sans effort particulier. La plupart du temps une seule passe suffit sur les sols durs, cette prouesse est obtenue grâce aux rouleaux brosse actifs. En effet ces derniers sont alimentés électriquement et permettent de faire tourner les brosses dans le sens de la marche. Non seulement cela procure un effort physique réduit, puisque le roulement de la brosse entraine votre bras vers l’avant, mais cela assure également un frottement contre le sol ce qui engendre un nettoyage plus en profondeur, notamment les poussières qui se sont agrégées et qui restent collées au sol, c’est vraiment ingénieux et efficace.

Un second rouleau brosse est fourni, il est dédié aux moquettes et tapis. Honnêtement je n’ai pas vu de grande différence, les deux font un excellent travail. De plus le changement de brosse n’est pas aussi facile que l’on pourrait le souhaiter, même en ayant le coup de main c’est pénible ! Du coup, on se retrouve à utiliser une brosse unique au quotidien, de toute façon vous pourrez placer la bonne brosse (sol dur ou moquette) en fonction de votre sol une bonne fois pour toutes, donc normalement vous n’aurez pas à jongler entre les deux.

Une dernière mini brosse est fournie, elle est spécialement conçue pour les matelas. C’est efficace, il faudra néanmoins se mettre en mode ECO ou AUTO pour bénéficier de la meilleure aspiration possible, et cela évitera que la brosse ne se colle au matelas en permanence. Autre avantage de cette brosse, elle évite d’utiliser les rouleaux brosse réservés pour les sols, en effet cela serait inapproprié pour le nettoyage des matelas…

D’autres accessoires sont livrés avec l’aspirateur, vous saurez quoi en faire le moment venu, ils sont tous aussi utiles les uns que les autres, ce qui rendra votre séance de nettoyage optimale.

Bruit généré

L’aspirateur efficace, à faible encombrement qui plus est silencieux n’est pas pour demain. Le bruit généré par le Jimmy H9 Pro n’est en rien inattendu… notamment en mode MAX où il ne faut pas trop s’attarder. Heureusement le mode AUTO est utilisé 90% du temps, et qui lui reste encore raisonnable et largement supportable. Cela étant dit, la plupart des aspirateurs de ce type, toutes marques confondues, est confrontée à ce problème, il est très difficile de concevoir des aspirateurs silencieux dans un si petit format sans impacter les performances.

Maniabilité

Malgré les 7 kg de l’aspirateur, la maniabilité reste correcte, la prise en main est intuitive. D’emblée on comprend que le rouleau brosse tire notre bras vers l’avant, le changement de direction se trouve ainsi grandement assisté, il n’est plus nécessaire de soulever la brosse pour l’orienter vers la gauche ou la droite, une simple rotation du poignet suffit. Cela procure indéniablement une liberté de mouvement.

Autre petit bonus appréciable, le tube métallique est flexible, il peut être plié jusqu’à 90°, c’est tout simplement idéal pour aller sous les meubles sans avoir à se cambrer, ni même fléchir les jambes. Cette petite fonctionnalité qui ne paie pas de mine est plutôt une bonne idée, une fois que l’on y a goutée on ne peut plus s’en passer. Il y a malgré tout une petite contrainte, l’épaisseur de la brosse étant telle qu’elle ne pourra pas passer sous tous les meubles, mais on peut aisément comprendre cette limitation, qui d’ailleurs serait la même avec un aspirateur conventionnel.

A l’usage, tant que vous êtes en mouvement, tout se passe très bien, mais lorsque vous voulez faire une petite pause, ou si vous souhaitez répondre au téléphone, etc. (les évènements du quotidien), vous serez obligé de positionner l’aspirateur au sol à l’horizontale, rien n’est prévu en effet pour le maintenir à la verticale. Ce n’est pas rédhibitoire, mais c’est bon de le savoir, les arrêts peuvent parfois être fréquents et c’est agaçant de devoir se baisser à chaque fois pour poser l’appareil au sol en douceur.

Nettoyage et entretien de l’aspirateur

Vider le réservoir de poussière est très simple, il suffit de tourner manuellement sur le côté de l’aspirateur pour le sortir de son logement et faire le nécessaire. Normalement, si vous le faites correctement, vous ne vous salirez pas les mains, mais je dois avouer que la première fois on se fait avoir :). De temps à autre, vous pouvez laver à l’eau tiède le filtre et son compartiment, mais ce n’est pas une obligation et cela dépendra uniquement de vous.

Autonomie et recharge de la batterie

Avec ses quatre niveaux d’utilisation, ECO / AUTO / TURBO / MAX, la batterie sera plus ou moins sollicitée. Dans la grosse majorité des cas, le mode AUTO suffit, ce dernier procure une autonomie d’environ 30 à 40 minutes. Autant cela est largement suffisant au quotidien, autant les modes TURBO et MAX sont énergivores et ne procurent qu’une quinzaine de minutes d’autonomie.

Le temps de recharge est d’environ 5 heures, ce qui parfois peut poser problème, mais heureusement l’affichage digital permet à tout moment de voir combien de pourcents il reste, et vous pourrez à ce moment-là passer en mode ECO pour terminer la pièce en cours et ne pas rester en plan.

Jimmy a prévu une petite base supplémentaire, l’intérêt est de pouvoir charger la batterie sans avoir à s’encombrer de votre aspirateur, cela peut être utile si vous rangez votre aspirateur dans une pièce dépourvue de prise électrique (cagibi). L’autre utilité que je vois, c’est par exemple l’achat d’une seconde batterie et d’en charger une pendant que l’autre est en cours d’utilisation.

Test Jimmy H9 Pro - Conclusion

L’aspirateur-balai Jimmy H9 Pro est un appareil puissant et efficace, il saura vous satisfaire sans le moindre doute. Son design est moderne, si vous êtes du genre à vouloir votre aspirateur à portée de main tout le temps (famille avec enfants), alors il s'adaptera parfaitement dans votre intérieur, il se fera discret et ne perturbera pas plus que ça votre décoration.

Sa finition n’est pas en reste, l'assemblage des différents éléments est parfait, les boutons sont bien positionnés, et l'ensemble semble robuste, l’ayant fait tomber à deux reprises par maladresse, je sais de quoi je parle :)

Cet aspirateur-balai sans fil est vraiment efficace au quotidien, une fois que l’on s’y habitue il est très difficile de revenir en arrière et d’utiliser des appareils plus conventionnels.

