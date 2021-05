Test Tineco Floor One S3 : l’aspirateur-balai eau et poussière intelligent sans fil

Les appareils de nettoyage automatisés suscitent un vrai intérêt ces dernières années, tant les innovations se multiplient dans ce domaine. Le Tineco Floor One S3 en test ici est un aspirateur-balai qui propose des fonctionnalités ingénieuses et efficaces. Voyons ce qu’il en est.

Test Tineco Floor One S3 - Présentation et spécifications

Terminé les aspirateurs conventionnels et les nettoyeurs vapeur, lourds, énergivores et peu maniables. Depuis quelques années on assiste à des innovations dans le monde du nettoyage afin de rendre cette corvée obligatoire un peu plus agréable et surtout bien plus efficace.

Il faut avouer que pour un nettoyage en profondeur il faut non seulement y passer du temps, mais bien souvent utiliser plusieurs appareils, un aspirateur classique pour d'abord enlever la poussière et autres débris, pour pouvoir ensuite laver le sol convenablement à l'aide d'une serpillère ou de tout autre appareil permettant de laver le sol.

Le Tineco Floor One S3 est en quelque sorte un 2 en 1, c'est un aspirateur-balai eau et poussière sans fil doté d'une intelligence artificielle (I.A.). Cela vous fera probablement sourire, c'était d'ailleurs ma toute première réaction lorsque j'ai vu cet acronyme vanté par le constructeur. Dans les faits, il s'avère que ce n'est pas juste un discours marketing, ce nettoyeur de sol intelligent propose de réelles avancées technologiques !



Spécifications

Marque : TINECO

Série : FLOOR ONE S3

Tension d'alimentation : de 100 à 240 VAC, via transformateur externe

Caractéristiques batterie : 21,6 V avec une capacité de 4 000 mAh Lion

Puissance d'alimentation : 220 W

Autonomie Mode AUTO : environ 35 minutes

Autonomie Mode MAX : environ 25 minutes

Durée de charge : de 4 à 5 heures

Débit d'eau : 30 à 100 ml/min (variable selon le mode d'utilisation)

Capacité du réservoir eau propre (REP) : 0,6 litre

Capacité du réservoir eau sale : (RES) : 0,5 litre

Indice d'étanchéité : IPX4



Vous pourrez trouver le robot aspirateur Tineco Floor One S3 chez Amazon au prix public de 409 €. Signalons une promotion jusqu'au 16 mai 2021 avec -15% par Amazon et -10% en utilisant le code de réduction tinecoS3 amenant le prix à seulement 295 € avec la livraison gratuite !

Test Tineco Floor One S3 - Déballage, assemblage et accessoires

Déballage et assemblage

L'aspirateur-balai Tineco Floor One S3 est livré dans une boite en carton assez compacte. L'ensemble des éléments est bien positionné et bien protégé. Lorsque tous les éléments sont sortis, il n'y a que le manche à assembler avec le corps de l'aspirateur. Ensuite il suffit d'installer les 2 réservoirs (eau propre et eau sale), et enfin le filtre HEPA. Aucun outil n'est nécessaire et la durée d'assemblage ne requiert pas plus de 5 minutes.

Accessoires fournis

Une panoplie d'accessoires est présente avec tout d'abord une base de recharge large et stable où l'on vient ranger l'aspirateur dessus. Cette base contient des compartiments permettant de ranger tous les autres accessoires.

Il y a ensuite 2 rouleaux brosse et 2 filtres HEPA, un de chaque est à installer directement dans l'aspirateur, mais également une brosse de nettoyage utile pour nettoyer le réservoir d'eau sale, et un flacon de solution de nettoyage de 480 ml.

Test Tineco Floor One S3 - Utilisation, efficacité et maniabilité

Comment fonctionne le Tineco Floor One S3 ?

Avant d'allumer l'appareil, il faut tout d'abord s'assurer que le réservoir d'eau propre est rempli jusqu'à l'indicateur MAX, équivalent à une capacité de 500 ml. La température de l'eau doit se situer entre 4 et 40°C, avec un maximum absolu de 60°C sous peine d'endommager la tuyauterie. Une eau tiède, ou tiède à chaude du robinet sera donc idéale.

Par la suite il faudra verser une dose équivalente à un bouchon de la solution de nettoyage, vous pouvez doubler cette dose si vous savez à l'avance que l'état des surfaces à nettoyer est extrêmement sale ou que le ménage n'a pas été fait depuis un long moment. Un flacon de 480 ml est livré avec cet aspirateur balai, sachant que la capacité de son bouchon est d'environ 10 ml, il est par conséquent possible de faire entre 24 et 48 cycles de nettoyage en fonction des dosages (double ou simple respectivement).

Pour information on peut se procurer cette solution de nettoyage assez aisément sur Amazon, ou d'autres revendeurs. Je n'ai pas essayé d'autres marques, mais elles feront tout aussi bien l'affaire, il faudra éventuellement trouver le bon réglage des doses en fonction et faire attention à ne pas trop mettre de produit, car d'après le constructeur cela pourrait endommager le moteur de l'aspirateur, donc prudence sur cet aspect.

Dernier point, vérifiez si le réservoir d'eau sale est bien vide.

Lorsque tous ces prérequis sont réalisés, nous pouvons enfin mettre en route l'aspirateur via une simple pression d'environ une seconde sur le bouton MARCHE.

L'assistant vocal précise immédiatement dans quel mode l'appareil se trouve, par défaut c'est le mode AUTO qui est actif. Il existe 2 modes, AUTO et MAX, activables par le même bouton. Comme son nom le suggère, le mode MAX fait tourner l'aspirateur à plein régime ce qui permet un nettoyage en profondeur et qui évidemment consomme plus d'énergie et d'eau pour un même cycle de nettoyage.

À l'usage, il s'avère que dans 90% du temps le mode auto suffit amplement, puisqu'en fonction de la saleté détectée il est capable d'augmenter tout seul son régime. Le grand affichage permet de voir en temps réel le niveau de saleté, c'est une LED géante qui parcourt le contour rond du cadran d'affichage, et passe du rouge (très sale) au bleu (propre), c'est assez pratique, et permet de nettoyer et laver comme il se doit les endroits qui le nécessitent, la technologie iFloor est vraiment efficace.

Durant votre séance de nettoyage, vous serez informé automatiquement lorsque le réservoir d'eau sale doit être vidé, le nettoyeur de sol refusera de continuer de fonctionner tant que le nécessaire n'a pas été fait. Il en va de même pour l'eau propre, il faut impérativement suivre ces règles pour pouvoir utiliser l'aspirateur.

Bruit généré

Sans trop de surprise, que ce soit en mode MAX ou AUTO, il est assez bruyant, sans être insupportable. Cependant, si vous êtes à la recherche d'un appareil silencieux avant tout, il faudra passer votre chemin.

Efficacité

Le nettoyage n'est pas juste bon, il est excellent ! Le café, la moutarde au sol, la poussière incrustée, les sodas ou tout autre jus sucré sont nettoyés à la perfection. C'est impressionnant, on voit la saleté disparaitre dès le premier passage, et la solution de nettoyage agit efficacement, en touchant le sol juste après avoir nettoyé / lavé un soda, ça ne colle plus !

Maniabilité

La maniabilité n'est pas en reste, certes il est un peu lourd, mais il est parfaitement équilibré rendant son utilisation très agréable et sans à-coups. Le fait qu'il soit sans fil lui donne un avantage certain et une liberté de mouvement sans égal, plus besoin d'avoir un parcours précis pour éviter de s'emmêler les pieds avec le cordon secteur.

Lorsqu'il est placé à la verticale, l'appareil se met automatiquement en pause, ce qui permet de réaliser d'autres tâches (pousser des meubles, répondre au téléphone, faire une petite pause, etc.) sans réduire l'autonomie de la batterie.

L'aspirateur sans fil Tineco, est adapté pour nettoyer tous types de surfaces, le carrelage intérieur ou extérieur, le parquet massif, flottant / contrecollé, ou stratifié, tapis fin ou épais, bref n'importe quel revêtement de sol. La fine pellicule d'eau laissée après le lavage sèche en à peine quelques secondes, ne laissant pas le temps au bois d'absorber l'humidité, c'est donc sans risque. Bien que le mode MAX consomme plus d'eau, le temps de séchage n'augmente pas pour autant puisque l'aspiration augmente en conséquence.

Auto entretien

Normalement, l'aspirateur sait quand il est très sale et vous invite à réaliser son auto entretien, pour ce faire, il faut poser l'aspirateur sur sa base et appuyer sur le bouton d'auto entretien, le cycle ne dure pas plus de 5 minutes, et vous invitera à vider le réservoir d'eau sale à une ou deux reprises suivant la quantité de saleté détectée sur le rouleau brosse.

Personnellement, je vous recommande de le faire systématiquement après chaque séance de grand ménage, même si vous n'êtes pas invité à le faire.

Si vous le souhaitez, vous pouvez aller plus loin dans l'entretien, à savoir laver le réservoir d'eau sale, et éventuellement repasser un coup sur le rouleau brosse, bref tout dépend du degré de saleté.

Petite remarque en passant, après chaque usage (court ou long), je vous recommande de toujours vider le réservoir d'eau sale et au minimum de le rincer vite fait au robinet, ceci évitera les mauvaises odeurs stockées dans le réservoir après un nettoyage (café, urine, plat cuisiné, etc.). C'est du bon sens, mais c'est toujours bon de le rappeler.

Test Tineco Floor One S3 - Intelligence Artificiel et autres fonctionnalités

Technologie iLoop

L'électronique embarquée de l'aspirateur balai Tineco Floor S3 lui permet de se distinguer des modèles plus conventionnels, il est équipé d'un grand affichage LCD procurant ainsi une vue d'ensemble de l'état général de l'appareil à tout instant.

Sa grande originalité réside dans une technologie nommée iLoop, il s'agit d'un capteur infrarouge lui octroyant une fonctionnalité peu habituelle. En effet, grâce à cette dernière, l'aspirateur détecte non seulement la quantité de saletés présente sur le sol, mais détermine également le volume en 3D des différents débris et autres objets. Cette détection en amont déclenche une accélération de la puissance d'aspiration et de lavage, et permet donc en seulement un ou deux passages de ramasser totalement les débris et par la même occasion laver le sol.

Ce fonctionnement dit " intelligent " lui confère plusieurs avantages, un nettoyage en profondeur uniquement lorsque cela est vraiment nécessaire, et par conséquent exigeant moins de va-et-vient avec le balai, ce qui résulte en gain de temps, en effort physique amoindri, une économie d'eau, et par la même occasion une optimisation de l'autonomie de la batterie, que du positif donc !





Connectivité WiFi et application smartphone

Autre nouveauté, le Floor One S3 est également équipé d'une connectivité WiFi, vous avez la possibilité de le connecter à votre réseau local et ainsi interagir avec via son application dédiée, disponible aussi bien chez Google (Android) ou Apple (IOS).

Bien que l'idée soit louable et dans l'air du temps, l'utilité de l'application est toutefois assez limitée, hormis quelques réglages importants comme le changement de langue de l'assistant vocal, et la mise à jour du microcode (Firmware), il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent.

Des statistiques sont proposées sur la consommation d'eau, la fréquence de nettoyage, surveillance du rendement en temps réel, rappels de maintenance, assistance technique, dépannage, et autres informations que je trouve peu pertinentes, mais qui ont le mérite d'exister.

Une aide en ligne agrémentée d'illustrations est accessible à tout moment, c'est bien présenté et pour le coup s'avère utile au tout début pour la prise en main de cet aspirateur. Pas d'inquiétude pour les réfractaires du numérique, un guide de l'utilisateur en français au format papier est tout de même fourni avec l'aspirateur, d'ailleurs il est plutôt bien réalisé, le français est bon et n'est pas une traduction approximative, et les illustrations de qualité.

Il y a même la possibilité de recevoir des notifications lorsque des évènements particuliers surviennent (eau propre vide, eau sale à vider, etc.)

Quoiqu'il en soit, l'application semble être un prétexte pour ne pas rajouter de boutons mécaniques supplémentaires sur l'aspirateur ce qui engendrerait un coût de fabrication supplémentaire, mais pour voir le bon côté des choses, plus il y a de boutons ou de manipulations plus les pannes potentielles sont susceptibles de survenir.



Assistant vocal

Une voix synthétisée féminine est omniprésente et vous guide tout au long de votre séance de nettoyage. Elle vous informe chaque fois que nécessaire ce qu'il faut réaliser comme action pour un bon fonctionnement, comme par exemple lorsque le réservoir d'eau propre est vide, ou lorsqu'il est temps de vider le réservoir d'eau sale. Au début, c'est assez plaisant, voire même utile pour découvrir un peu le fonctionnement global de cet aspirateur balai, mais à la longue cela peut devenir pénible, heureusement il y a une option dans l'application pour désactiver cette assistance vocale.

Test Tineco Floor One S3 - Autonomie

Autonomie et recharge de la batterie

Selon le mode d'utilisation, AUTO ou MAX, la batterie permet une utilisation continue variant entre 25 et 35 minutes, c'est amplement suffisant pour parcourir une surface d'environ 80m² en une charge unique.

Bien évidemment, si le sol à nettoyer est très sale, sucreries, poussières incrustées dans les rainures du carrelage, etc. le temps et la puissance nécessaire seront d'autant plus rallongés, il faudra donc prévoir une seconde charge pour terminer votre séance de nettoyage.

Une recharge complète dure environ 5 heures, lorsque vous avez une superficie inférieure à 80m² à nettoyer en une séance, la longue durée de recharge ne gêne absolument pas, puisque vous aurez terminé avant même que la batterie ne soit complètement déchargée. Dans le cas contraire, c'est une toute autre histoire, il faudra répartir votre séance de nettoyage sur 2 jours !

Personnellement, je trouve ce temps de recharge assez long dans le sens où il faut abandonner le nettoyage en cours et attendre que la batterie soit de nouveau opérationnelle. Tineco aurait pu opter pour une technologie de recharge plus rapide, d'autant plus que la capacité de la batterie n'est pas non plus hors norme (4.0Ah pour rappel). Dommage qu'elle ne soit pas amovible, l'achat d'une seconde batterie aurait levé cette contrainte.

Heureusement, à l'usage on arrive à contourner ce désagrément, il suffit d'anticiper en gardant un œil sur la capacité de la batterie et la superficie restante à parcourir, pour ne pas se retrouver avec une pièce ou salle à moitié nettoyée. Une autre petite astuce consiste à remettre en charge quelques minutes pendant que vous bougez certains meubles pour un nettoyage optimal.

Test Tineco Floor One S3 - Conclusion

Tineco, société chinoise fondée en 1998, est spécialisée dans les technologies axées autour des appareils électroménagers intelligents. Elle détient des centaines de brevets nationaux et internationaux. Elle a été honorée en 2020 au CES Innovation Awards pour ses nombreuses innovations. Sa très bonne réputation n'est plus à faire.

Le Tineco Floor One S3, nettoyeur de sol intelligent sans fil, est idéal pour le nettoyage de sols durs en intérieur, tels que le vinyle, le carrelage, le parquet, etc. L'utilisation sur une surface rugueuse bien que possible, ne permet pas d'obtenir les meilleurs résultats.

Il possède quelques petites lacunes, mais suffisamment minimes pour rester malgré tout un excellent produit. Sur une année complète d'utilisation régulière, une économie pécuniaire non négligeable sera réalisée grâce à sa consommation électrique réduite de 220 Watts contre plus de 2000 Watts pour un aspirateur classique, mais aussi grace à une consommation d'eau ridiculement infime, moins de 3 litres pour une surface de 80m² ! Le prix de la solution de nettoyage est plutôt faible, ce qui n'augmentera que légèrement le coût global, déjà bien bas.

Dernière petite remarque, avant de vous lancer dans l'achat de cet aspirateur, ayez bien à l'esprit que cet appareil aspire et lave en même temps, il n'est donc pas du tout possible de l'utiliser comme un simple aspirateur traditionnel, juste pour aspirer la poussière.

Cet aspirateur balai, est vraiment efficace au quotidien, une fois que l'on s'y habitue il est très difficile de revenir en arrière et d'utiliser des appareils plus conventionnels.

