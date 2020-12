Test Bitdefender Total Security : la suite de sécurité toujours aussi performante

Bitdefender fait évoluer régulièrement sa suite de protection antivirale qui se veut toujours plus complète et qui s'accompagne depuis peu d'un VPN proposé en standalone. Découvrons ensemble ses fonctionnalités et ses nouvelles possibilités.

La suite de sécurité de référence

Bitdefender n'est plus à présenter : cela fait des années que la société s'est spécialisée dans les solutions antivirales et développe de véritables suites de protection qui vont au-delà des attentes des utilisateurs.

La firme se classe régulièrement en tête des solutions de protection les plus efficaces et les plus fournies, et cette édition "2021" de Total Security devrait à nouveau rafler tous les suffrages puisque Bitdefender annonce avoir amélioré un peu plus ses déjà excellents et polyvalents modules de protection.

Juste une remarque, Bitdefender ne précise plus maintenant l'année dans le titre, comme cela était le cas par le passé (Bitdefender Total Security 2019,...), car la suite de sécurité évolue maintenant très régulièrement vous permettant de toujours disposer de la dernière version, et surtout de voir intégrer beaucoup plus rapidement de nouvelles fonctions (au lieu d'attendre à chaque fois une année comme auparavant), c'est donc un bon point pour l'éditeur.

Selon Bitdefender, il y aurait 500 millions d'utilisateurs dans le monde pour ses services, qui doivent sans cesse s'adapter au marché puisque l'on dépasse désormais l'apparition de 250 nouvelles menaces chaque minute ! Et les menaces s'adaptent rapidement : on compte ainsi pas moins de 240 millions de spam liés au Covid par jour, une augmentation de 350% de détection de sites de phishing sur l'année, la détection de ransomwares multipliée par 7 au premier semestre 2020 et des comportements à risque : 4/5 foyers possèdent au moins un appareil vulnérable à une faille, et 78% des internautes n'hésitent pas à envoyer des données sensibles via des connexions non sécurisées. Vous voilà prévenus !

Partant de ces chiffres, Bitdefender a renforcé sa suite logicielle de sécurité pour proposer une protection à la fois polyvalente, évolutive et complète pour tous les appareils.





Interface et fonctionnalités

Bitdefender Total Security ne change pas les bonnes habitudes, et les utilisateurs habitués à la suite retrouveront rapidement leurs marques. Il faut dire qu'au fil des années, Bitdefender a ajusté son interface pour la rendre claire et ergonomique, tout en laissant loisir aux utilisateurs avancés d'aller fouiner dans les détails.



On retrouve ainsi un tableau de bord proposant des fonctionnalités basiques : analyse rapide, analyse système, analyse de vulnérabilités, VPN et SafePay. On note qu'il est possible d'ajouter un 6e module de son choix (optimisation en un clic, destructeur de fichiers ou Wallets).

L'onglet protection permet d'accéder à des réglages plus poussés, notamment au niveau du module Advanced Threat Defense qui analyse le comportement des applications pour éviter l'exploitation de failles Zero days, la prévention contre le phishing avec l'analyse des liens Internet, un module Vulnérabilité qui permet d'analyse le PC et ses différents logiciels pour les tenir à jour, un pare-feu intégralement paramétrable, la remédiation des ransomwares qui bloque les modifications au niveau des secteurs de boot, ainsi qu'un module antispam. Complet.

L'onglet vie privée rassemble les modules Safepay (un navigateur sécurisé qui s'ouvre lors des paiements sur Internet ou de la consultation des sites bancaires), le VPN intégré pour surfer en anonymat total, Password Manager pour sécuriser et stocker ses mots de passe, un anti-tracker pour éviter le pistage sur Internet, un contrôle parental très poussé, ainsi qu'un module de protection vidéo et audio qui bloque l'accès non désiré d'applications aux micros et webcam pour éviter l'espionnage.

Enfin, la partie utilitaire rassemble quelques outils intéressants : un antivol qui permet de tracker son PC et bloquer les fichiers à distance, Optimisation en 1 clic pour optimiser les performances de son PC, Profils pour gérer les réglages de l'antivirus en fonction des activités pratiquées et Protection des données pour effacer définitivement les fichiers supprimés via la corbeille.

Dans l'ensemble tout est très bien pensé et accessible aux utilisateurs lambda, mais chaque module dispose d'une foule de paramètres qu'il est possible d'affiner pour aboutir au niveau exact de protection désiré, les utilisateurs les plus exigeants devraient y trouver leur compte.





Une protection au top

La partie antivirale de Bitdefender repose sur un bouclier actif : l'utilisateur n'a qu'à activer la protection, qui combine plusieurs modules, pour le protéger en temps réel.

La protection repose ainsi sur des modules de machine learning et d'intelligence artificielle, conjugués aux méthodes traditionnelles reposant sur les bases de données antivirales. À cela s'ajoute une couche supplémentaire : les rapports émis par le Cloud de Bitdefender qui permet une adaptation rapide du parc d'utilisateurs dès l'arrivée d'une nouvelle menace.

Des modules complémentaires viennent parfaire la solution, notamment la technologie ATD (Advanced Threat Defense) qui repère les comportements suspects des applications et les bloque avant qu'elles ne représentent un risque.

En résulte une protection efficace saluée par les laboratoires d'analyse indépendants : Bitdefender Total Security a atteint 100% d'efficacité en mai et juin 2020 dans la détection des logiciels malveillants et zéro day chez AV-Test. Globalement la solution de Bitdefender est celle qui offre le plus fort taux de détection combiné au plus faible taux de faux positifs du marché, le meilleur des deux mondes donc.

Concernant l'impact de la suite sur les performances systèmes, Bitdefender continue de faire des efforts et rend sa suite quasiment indolore avec 130 Mo de RAM monopolisés en charge et 18% de charge processeur. En veille, la suite ne monopolise que 92 Mo de RAM.





Un service de VPN

Total Security intègre maintenant l'accès au service VPN de Bitdefender, qui est toutefois limité à 200 Mo de données par jour ce qui se montre suffisant pour réaliser des achats en ligne ou surfer sur des sites sensibles, mais se voudra limité pour quiconque cherche à contourner les filtrages des sites de streaming par exemple.

C'est pourquoi Bitdefender renvoie également vers son offre payante VPN Premium proposée en standalone à 5,99 € par mois, ce qui en fait une offre attractive d'autant que Bitdefender garantit son service comme compatible avec Netflix et autres plateformes de SVOD.

L'offre VPN Premium Bitdefender propose de connecter jusqu'à 10 appareils en simultané, sans limites de data. Le tout repose sur l'infrastructure Hotspot Shield garantissant l'accès à plus de 1300 serveurs répartis dans plus de 27 pays différents à travers le monde.

Les données sont protégées par défaut par un chiffrement AES 256 bits qui permet d'assurer un anonymat aux utilisateurs. Des applications mobiles sont disponibles pour iOS, comme pour Android, afin de sécuriser l'ensemble de ses appareils.

Ce qui devrait séduire les utilisateurs est le support de quelques fonctionnalités comme le P2P ou les plateformes de diffusion vidéo avec de bonnes performances.





Un bilan positif

Comme toujours Bitdefender réalise le quasi-sans-faute avec la dernière version de sa suite de sécurité Total Security : la protection antivirale de base est exceptionnelle et la suite regorge de modules complémentaires adaptés aux menaces d'aujourd'hui et de demain.

La protection évolutive, qui tire parti de l'IA ainsi que du Cloud de Bitdefender, représente un sérieux atout dans la lutte contre les nouvelles menaces.

Si les utilisateurs lambda sont séduits par la facilité d'approche de la suite, les utilisateurs plus avancés y trouveront également leur compte avec une foule d'options et réglages possibles.

Enfin la dernière bonne nouvelle concerne la politique tarifaire de Bitdefender qui a considérablement réduit le prix de sa suite désormais accessible au prix d'un simple antivirus, en faisant résolument l'une des protections au meilleur rapport qualité-prix du marché à l'heure actuelle !

La suite de sécurité Bitdefender Total Security est disponible à partir de 39,98 € sur le site officiel de Bitdefender, avec actuellement une réduction de 50 %. A noter qu'un essai gratuit de 30 jours est possible.