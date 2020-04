Test DOOM Eternal : le FPS sanglant et nerveux idéal pendant le confinement

C'est une franchise qui a participé à la création du genre même du FPS : Doom est de retour 4 ans après un reboot du titre dans une version qui déborde de superlatifs : plus nerveux, plus varié, plus sanglant.

En 2016, ID software offrait un reboot à sa saga DOOM, le titre de légende qui a instauré quelques codes du FPS pour les générations suivantes. Malheureusement, tout le monde n'a pas forcément apprécié l'épisode qui faisait l'impasse sur certaines fonctionnalités qui donnaient un peu plus de profondeur au titre, notamment les Power moves.

DOOM Eternal est donc l'occasion de corriger le tir avec un titre particulièrement nerveux. Plus qu'un simple défouloir, DOOM Eternal vise à proposer une expérience intense au joueur sans tomber trop rapidement dans le répétitif. Et cela se fait grâce à un gameplay assez varié et des environnements changeants.

Disons-le clairement, le scénario n'est pas le point central de DOOM, qu'il s'agisse des anciens épisodes comme de cet épisode "Eternal". On reprend quasiment les mêmes bases que celles installées dans le DOOM II original de 1994. Le joueur incarne donc Doom Slayer, un combattant qui doit revenir sur Terre pour mettre fin à la prolifération de fanatiques et de monstres, parfois en nombre impressionnant.

Si l'arsenal pour venir à bout des divers monstres est conséquent, c'est avant tout la technique de combat que le joueur devra développer. Pour cela, il faudra non seulement analyser les schémas d'attaques et déplacement des différents ennemis, mais également jongler avec les fameux Glory Kills introduits dans l'épisode de 2016.

Concrètement, il faut oublier les épisodes passés dans lesquels le joueur avançait tête baissée en tirant sur tout ce qui bouge tout en récupérant munitions, fioles de vie et armure au sol. Désormais, le jeu propose une orientation bien plus dynamique avec les Glory Kills.

Lorsqu'un ennemi descend sous un certain niveau de vie, il se met à clignoter, permettant de déclencher une exécution qui rapporte alors de la vie au joueur. De façon similaire, on pourra tuer instantanément un ennemi avec la tronçonneuse pour récupérer des munitions ou au lance-flamme pour de l'armure... Mais attention, ces deux armes nécessitent de l'essence pour fonctionner : on passera donc plus volontiers son temps à rechercher des jerricans d'essence pour alimenter ces deux armes que directement des munitions.

Le bestiaire reste toujours aussi varié et offre son lot de surprises avec des monstres particulièrement vifs et intelligents. L'IA a fait un bond notable en avant et le joueur est soumis à une pression permanente. En outre, étudier chaque monstre et ses points faibles permet véritablement de gagner du temps et d'économiser de la vie, des munitions, et son souffle...

Du kill, mais pas que...

Cet épisode de Doom Eternal aurait pu se limiter à un simple défouloir dans lequel on s'amuse à jouer au boucher, mais il fallait donner un peu plus de profondeur au titre. Et pour ce faire, id Software a ajouté quelques couches à son titre.

Dans un premier temps, on remarque très rapidement dans le jeu qu'il est possible de customiser son armement, notamment à l'aide de modules secondaires. On peut ainsi, via des terminaux spécifiques, choisir de modifier le second tir de chaque arme. Au-delà du tir secondaire, on peut également s'équiper de "runes" afin de doper certaines de ses statistiques ou de dépenser des points de combat afin de booster les performances de certains modules.

Le titre gagne également en profondeur grâce à un level design plus travaillé que par le passé : si les énigmes sont basiques et les objectifs assez sommaires, trouver la clé d'une porte permettant de progresser nécessitera parfois pas mal d'exploration. Et cette exploration est rendue plus intéressante grâce au double saut, aux dash et autres grappins permettant d'exploiter la verticalité des environnements, mais aussi de participer au dynamisme des combats. On pourra ainsi se sortir d'une situation complexe en allant se cacher en hauteur ou plus rapidement esquiver des tirs et choisir de fuir une zone jugée trop difficile.

Concernant la partie exploration, id Software a mis le paquet avec des décors somptueux et gigantesques qui permettent par ailleurs d'accueillir des monstres tout aussi énormes. Les environnements sont aussi variés que détaillés et même si le joueur n'y prend pas trop attention pendant les phases d'action les plus corsées, tout cela renforce l'ambiance générale du titre. En parlant d'ambiance, la bande-son est également assez soignée avec une musique qui accompagne l'intensité des combats et se relâche pendant les phases d'exploration.

Bilan

DOOM Eternal relance le FPS sanglant avec un titre de haut vol qui s'écarte des clichés qui pouvaient coller au genre il y a 10 ans encore. Plus profond grâce à un gameplay habile et des combats techniques, le titre n'en oublie pas son aspect défouloir. Si la première heure de jeu peut se montrer complexe pour les néophytes qui s'attendaient à prendre en main un personnage surpuissant qui n'a qu'à laisser le doigt sur la gâchette pour tout dézinguer, la gestion plus intelligente des combats s'installe assez vite et la stratégie s'impose rapidement sans rogner sur l'aspect nerveux des affrontements.

On félicite iD Software pour les décors, qui se veulent variés et les environnements gigantesques, même si le titre oriente très largement le joueur et que l'impression de liberté n'a pas vraiment sa place ici.

On note également les efforts d'optimisation qui permettent au titre de tourner à 60 fps en constant sur consoles et à monter bien au-delà sur PC, y compris avec des configurations modestes. L'aspect Arcade du titre en fait un titre parfait en cette période de confinement et vous occupera entre 15 et 20 heures selon votre niveau de jeu et la volonté de découvrir tous les niveaux cachés et secrets.

DOOM Eternal s'impose sans aucun doute comme un des jeux à posséder dans sa ludothèque si tant est que l'on soit adepte du genre. Ce n'est pas franchement le type de jeu à laisser le joueur souffler ou s'ennuyer plus de quelques minutes. Malheureusement, la partie multijoueur manque encore d'intérêt, espérons qu'elle sera développée par la suite.

Vous pourrez trouver Doom Eternal sur PC, PS4, XBOX par exemple chez Cdiscount, Fnac ou encore Amazon et les revendeurs spécialisés comme Micromania. A noter un excellent prix chez Auchan via Acheter sur Google à 46,99 € pour les versions PS4 et XBOX.