Test du robot aspirateur Dreame Bot D10 Plus

La marque spécialisée dans les appareils domestiques

Dreametech n'en est pas à son coup d'essai et lance une nouvelle série d'aspirateurs robots avec le Dreame Bot D10 Plus, un dispositif toujours mieux équipé, performant et dont la partie logicielle ne cesse d'évoluer.





Le Dreame Bot D10 Plus se présente comme l'aspirateur haut de gamme de la marque pour cette année 2022. En outre, il s'agit cette fois d'une solution complète qui associe un aspirateur robotisé autonome à une station de collecte des poussières lui permettant d'étendre son autonomie à plusieurs semaines sans aucune manipulation de la part de l'utilisateur.

Les présentations

Livré dans une boite imposante, le Dreame Bot D10 Plus est proposé avec un ensemble d'accessoires bien sentis.

Dans le carton, on retrouve le robot, un bac à eau avec deux serpillères, une brosse latérale à installer, un cordon d'alimentation, une base de recharge qui collecte également la poussière, deux sacs à poussière, ainsi qu'un outil pour démêler les brosses logées directement dans l'aspirateur. On retrouve également une notice complète en Français ainsi qu'un guide rapide de démarrage.

Le D10 Plus pour sa part opte pour une forme ronde traditionnelle avec un large pare-chocs à l'avant équipé d'une caméra, d'une tourelle abritant un module Lidar et de deux boutons ainsi qu'un capot sur le dessus. À l'arrière on retrouve des aérations pour l'expulsion d'air, ainsi que pour les haut-parleurs.

L'aspirateur est équipé d'un bac à poussière d'une capacité de 400 ml amovible que l'on peut vider à la main via la pression d'un bouton, ce dernier est par ailleurs associé à un filtre HEPA. La station de collecte des poussières pour sa part est dotée d'un sac d'une capacité de 2,5L qui devrait permettre jusqu'à 45 jours d'utilisation sans manipulation particulière.

Au-dessous, il s'équipe d'une brosse motorisée à poils souples qui permet de détacher les poussières pour mieux les aspirer. La brosse latérale se glisse sous les plinthes et dans les recoins pour rabattre la poussière et débris devant la zone d'aspiration.

On note également la présence de plusieurs capteurs antichute qui permettent à l'aspirateur d'éviter de s'avancer dans les escaliers. Les larges roues motorisées sont également sur levier pour proposer le franchissement des barres de seuil et autres tapis épais tandis que la roue avant tourne sur 360 degrés pour une maniabilité sans failles.

En option, il est possible d'équiper le Dreame Bot D10 Plus avec le bac à eau et la serpillère (les deux sont fournis). Le réservoir affiche une petite réserve de 145 ml d'eau.

Côté performances, le D10 Plus affiche une puissance d'aspiration record pour un aspirateur robot : 4000 Pa d'aspiration là où la plupart des autres modèles revendiquent 3000 Pa. En outre, le D10Plus s'équipe également d'une batterie de 5200 mA h lui offrant plusieurs heures d'autonomie pour une aspiration dépassant les 270 m².

Impossible également de passer à côté du système lidar embarqué dans une tourelle située sur le dessus de l'appareil. Il s'agit d'un système rotatif qui permet, grâce à un laser, de cartographier en 3D l'environnement de l'aspirateur et offre ainsi une vision très détaillée de la zone à aspirer. Grâce à ce système, le D10 Plus est particulièrement précis et peut évoluer très rapidement dans les zones à nettoyer sans craindre de percuter des obstacles.

La station de recharge quant à elle dispose de capteurs de guidage permettant à l'aspirateur de se positionner pour la recharge. Elle propose une base surélevée qui permettra également de vider automatiquement le bac à poussières de l'aspirateur. Un module d'aspiration permet ainsi de récupérer les débris et poussières pour les stocker dans un sac d'une capacité de 2,5 L. On note également la présence d'un témoin lumineux qui indique, via un code couleur, l'état de charge de l'aspirateur ou un quelconque problème.

Application mobile et performances

Pour exploiter au maximum le Dreame Bot D10 Plus, il convient d'installer l'application mobile dédiée à l'appareil. On pourra, au choix, s'orienter vers l'application DreameHome ou vers Xiaomi Mi Home. Ce double choix est particulièrement intéressant pour les utilisateurs qui disposeraient déjà d'autres appareils Xiaomi qu'ils pilotent au sein de Mi Home, et qui voudraient y regrouper tous leurs dispositifs.

Il suffit d'installer l'application, puis de sélectionner l'ajout du D10 Plus dans cette dernière, la procédure de connexion au WiFi ne prend que quelques secondes et l'appareil peut être immédiatement utilisé.

L'application se veut à la fois claire et très fournie en options. Le menu principal permet de visualiser la cartographie de son foyer et de personnaliser la carte en créant des zones, en les nommant et en les fusionnant en cas de besoin.

Il est possible de réaliser plusieurs cartes, qui correspondent par exemple à divers étages d'une maison. Mieux encore, il est possible de créer des profils personnalisés à l'extrême en fonction de chaque pièce définie.

Par exemple, il sera possible de lancer un nettoyage avec aspiration au niveau 3/3 dans le salon, avec 1 seul passage (jusqu'à 3 possibles) et aucun passage de serpillère, puis enchaîner sur 3 passages dans la pièce d'à côté avec mode serpillère et aspiration niveau 2... On peut ainsi régler la puissance d'aspiration, le niveau d'eau et de redondance de cycle différemment pour chaque pièce.

À cela, on peut également ajouter le choix de l'ordre du nettoyage en sélectionnant par quelle pièce commencer, puis enchainer selon les pièces de son choix.

Bien entendu, le nettoyage peut être programmé à la semaine, en sélectionnant les horaires et en bloquant toute intervention selon des horaires précisés (notamment la nuit).

Lors de la première utilisation, l'application propose de réaliser une cartographie initiale : il s'agit pour le robot d'aller se balader dans le foyer sans aspiration ni serpillère, simplement pour établir une première représentation des zones accessibles.

La cartographie est particulièrement rapide grâce au Lidar, et précise : le robot peut ainsi facilement se déplacer entre les chaises et réussir à s'en sortir sans intervention. En cas de nécessité, l'application propose une télécommande qui permet de faire avancer et tourner manuellement le robot.

Au rayon des options supplémentaires, on note la présence d'une fonction Boost Tapis : lorsqu'il repère un tapis, l'aspirateur basculera automatiquement vers le mode d'aspiration le plus élevé.

Un mode reprise de nettoyage permet au robot d'aller se recharger en cas de besoin et de reprendre automatiquement son programme là où il s'était arrêté. On note également le mode Verrou enfant qui verrouille tous les boutons physiques de l'appareil une fois qu'un programme est lancé.

L'application donne également une estimation de l'état des éléments consommables installés avec un pourcentage au niveau des filtres, brosses latérales et principales et des estimations en temps d'utilisation.

En marge des trois niveaux de puissance proposés, un mode "nettoyage en profondeur" est également proposé. Ce dernier consiste à réaliser des motifs de déplacement plus dense en forme de Z pour ne rien rater.

Le Dreame Bot D10 Plus affiche des performances dignes des aspirateurs robots les plus haut de gamme : il est capable d'aspirer sans aucun problème du cacao sur les tapis, et ce, en un seul passage. Les tests effectués sur de la semoule et des grains de riz sur du parquet sont également concluants : aucune projection n'est à noter et tout est parfaitement aspiré dès la première passe.

Concernant le module serpillère, le bilan est plus mitigé : d'une part la serpillère n'offre aucune action mécanique et ne peut ainsi pas proposer de véritablement décrasser les sols. On remarque que même au plus gros volume activé, les sols restent très peu humides après le passage de l'aspirateur. En outre, lorsque le nettoyage par serpillère est activé, le D10 Plus n'évite pas les tapis et pourrait entraîner des taches.

Pour ce dernier point, on notera toutefois qu'il est possible de sélectionner différents réglages dans la personnalisation du nettoyage en limitant l'action du robot à l'aspiration, au passage de la serpillère, ou à l'action des deux. En mode serpillère uniquement, le robot évite alors automatiquement les tapis.

Du très très bon !

Dans son ensemble, le Dreame Bot D10 Plus est une réussite : l'aspiration est puissante et les algorithmes intégrés permettent d'obtenir un nettoyage très efficace.

Particulièrement précis grâce à son système Lidar, l'aspirateur ne restera jamais bloqué et retrouve sa base de recharge sans aucun problème.

La station de collecte des poussières est un véritable plus pour étendre la capacité de nettoyage du robot qui se fera finalement oublier. Et c'est là l'intérêt même de ce type d'appareil : programmer un nettoyage fréquent lorsque l'on est absent pour toujours profiter d'un foyer propre.

On regrette le mode serpillère qui se veut anecdotique et qui aurait mérité une amélioration avec un système mécanique comme on a pu en voir chez Yeedi ou chez Roborock. Néanmoins, l'ensemble est digne de se mesurer aux ténors du marché et se veut particulièrement sérieux et séduisant.

On félicite également particulièrement la marque pour son application qui se présente comme un modèle d'ergonomie et qui regorge de fonctionnalités : il ne manque rien et l'on va même parfois au-delà des attentes de l'utilisateur.



Le Dreame Bot D10 plus est disponible dès aujourd'hui sur Amazon au prix réduit de 399,99 € au lieu de 499,99 € prix officiel, avec un coupon de réduction de 100 € à activer sur le site.