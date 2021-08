Test Dreame Bot Z10 Pro : le nouveau robot aspirateur performant de Dreame

Présentation du robot

Le constructeur Dreame est une jeune marque sur le marché de l’aspiration robotisée. Propulsée par l’écosystème Xiaomi, elle a fait rapidement ses preuves en produisant de très bons modèles, dont le Dreame Bot Z10 Pro est le dernier-né.

La plus grosse innovation du modèle Z10 Pro est sa base capable de récolter 4 litres de poussière permettant l'équivalent de 65 jours d’utilisation sans avoir à vider le bac. En fonction du réglage, le robot viendra ainsi vider son bac dans cette grosse réserve à chaque fin de cycle.

Le robot est en fonction depuis une bonne semaine en continu, ce qui me permet déjà de donner suffisamment d’informations pour un avis honnête.



Voici un comparatif avec le précédent modèle le Dreame L10 Pro :

Modèle Dreame L10 Pro Dreame Z10 Pro Navigation LiDAR LiDAR Aspiration 4000 Pa 4000 Pa Bac poussière 570 ml 400 ml + 4 litres Bac eau 270 ml 150 ml Réglage Application mobile Application mobile Lavage/Aspiration en même temps oui oui Batterie 5200 mAh 5200 mAH Autonomie 150 minutes 150 minutes Reconnaissance pièce oui oui Reconnaissance étage oui oui Alexa/Google oui oui Voix française oui oui

A l’ouverture, nous avons beaucoup apprécié la qualité de l’emballage qui permet de recevoir le robot aspirateur dans un excellent état.

Le carton du Z10 Pro comporte :

Le robot aspirateur

Sa base

Le réservoir d’eau avec une serpillière

Son câble secteur

Une brosse rotative

Deux sacs de 4 litres

Le manuel

Autopsie de l'appareil

Le Dreame Bot Z10 Pro est de forme circulaire, mesurant 353 x 350 x 96,8 mm. Sur le dessus, on peut observer une tour Laser LiDAR et trois boutons (mise en service / pause, nettoyage localisé et retour à la base).



Une fois la trappe ouverte, on peut observer le bac de récupération de poussière de 400 ml, un petit outil de nettoyage, le voyant du WiFi et du jumelage et pour finir, le bouton reset de l’aspirateur.

Concernant le bac de récupération, il est aussi démontable pour pouvoir le vider et il est équipé d’un filtre HEPA facilement nettoyable. Attention, lors de l’extraction du bac, il est impératif de le tenir bien droit sous peine de faire tomber de la poussière. Le souci est dû à l’ouverture créée pour que la base de l’aspirateur vide le contenu.

Sur le contour du robot, on observe un détecteur de choc et un capteur de bords de mur ainsi qu’une large vitre avec inscrit « High précision 3D » où se logent des lasers LiDAR complémentaires à la tour laser.

Une fois retourné, on observe le rouleau nettoyeur principal avec en alternance des fils de nylon et des pales en silicone. Il est totalement amovible afin de bien le nettoyer et de le changer. Une brosse latérale à vitesse adaptable en fonction des obstacles est présente, un bon point pour éviter les projections des salissures. De plus, on observe deux trous qui sont surtout utilisés par la base pour aspirer le contenu du bac à poussière.

N’oublions pas la serpillière avec son réservoir à eau de 150 ml qui n’est pas difficile à remplir. Le Z10 Pro supporte 3 niveaux de débit d’eau et pulvérise la bonne quantité d’eau dans des zones différentes afin d’éviter les fuites et le surmouillage du sol.

Après le premier lavage, la serpillière, facilement démontable, est déjà pas mal encrassée, une preuve de son efficacité.

Le robot est équipé de deux roues crantées capables de passer des obstacles de 2 cm de hauteur, ce qui est moins bon que le modèle L10 Pro. Il est équipé également de 6 capteurs antichute.

En matière d’autonomie, la batterie d’une capacité de 5200 mAh permet de tenir 2 heures et demie sans interruption.

Quant à la base, elle mesure 302 x 403 x 483 mm et elle est équipée d’un réservoir de 4 litres dans lequel on pourra placer un sac. L’aspiration est effectuée par un moteur de puissance nominale de 800 W qui génère un bruit assez fort quand il se lance et qu'il récupère la poussière du bac du robot pour la transférer dans le grand conteneur. On apprécie la possibilité de ranger le fil d’alimentation derrière la base afin d’éviter que le câble ne se bloque dedans.

à l'usage

L’application

L’aspirateur robot Z10 Pro fonctionne avec l’application Xiaomi Home. Lors du premier démarrage, on vous invite à synchroniser votre téléphone avec le robot. Ce dernier récupérera les informations pour se connecter au WiFi de la maison. Un petit bémol, on doit forcément être connecté au même réseau que le robot pour utiliser l’application. Si ce n’est pas le cas, vous pourrez toujours le contrôler directement avec les boutons présents sur la machine.

L’application est en français (le manuel d’utilisation aussi). Il vous est possible de choisir la langue, le nom, de programmer l’heure de lavage ou de vidange et aussi de contrôler directement ses mouvements.

L’application smartphone vous indique aussi l’état de propreté de la machine.



Un autre bon point de l’application est de pouvoir enregistrer trois étages différents, mais aussi de contrôler les zones de nettoyage avec des murs invisibles ou des zones à éviter que ce soit pour aspirer ou laver.

Avec ses capteurs, le robot aspirateur permet de bien cartographier les zones à nettoyer et grâce à l’IA, il mémorise et identifie les pièces lui-même. Les traits rouges permettent de créer des murs invisibles, les zones rouges pour les endroits interdits au nettoyage et la zone violette pour ne pas laver le sol.

Grâce à l'application, nous pouvons régler l'intensité d'aspiration ou de lavage pendant que le robot agit. Le Z10 Pro est compatible avec Alexa ou Google Assistant afin de le contrôler vocalement.





Test du tapis

Plutôt concluant, le Z10 Pro détecte bien les tapis, il peut soit les contourner, soit monter dessus en fonction des réglages de l’application. Attention au tapis trop épais, il peut se prendre dedans et se coincer.





Test de la figurine

Nous avons testé en plaçant au sol une petite figurine. Le robot la détecte bien. Par contre, lorsqu’il la contourne, la brosse latérale la fait tomber, et lors de la deuxième vérification, il ne la voit plus et le robot passe sur le malheureux pilote. Avec une figurine plus grande, le problème ne se pose plus.

Autre remarque, comme beaucoup de robots aspirateurs, ce dernier ne voit pas les cables qui traînent au sol et peut donc tenter de les aspirer. Donc il faut être vigilant.



Test du ramassage de café

Sur un carrelage blanc, le test du café (une dose d’une cuillère test) n’est pas totalement concluant. En mode normal, il n’a pas réussi à récupérer la totalité du café en un petit tas de 1 cm.

Sa brosse latérale n’a par contre pas trop dispersé le mont et elle s’est même ralentie à son passage évitant de ce fait les projections. Par contre lors du deuxième passage, il n’y avait plus de café sur le sol, mission réussie donc.





Les décibels

Sur une utilisation normale, celui-ci monte à 58 dB en moyenne ce qui est bien en dessous d’un aspirateur normal ce qui le fait rentrer dans la catégorie des robots aspirateurs « silencieux ». Un bon point donc.

Test effectué avec une application mobile

Pour conclure

Le Dreame Bot Z10 Pro est un excellent robot aspirateur qui va prendre une bonne place parmi les meilleurs aspirateurs du marché.

Très semblable au L10 Pro, son gros point fort est toutefois sa base de rechargement qui intègre un réservoir à poussière de 4 litres, vous permettant de ne pas avoir à vider tous les jours la poussière du robot, la marque annonçant même une autonomie de 65 jours !

