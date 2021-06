Test Dreame T30 : l'aspirateur balai qui évolue (en bien !)

Le marché des aspirateurs balais sans fil explose depuis quelques années et les références se multiplient. Dernier en date chez Dreame, le T30 se présente comme le modèle le plus haut de gamme de la marque.

évolutions et équipement

L'année passée, nous avions eu l'occasion de tester le Xiaomi Dreame V11 qui constituait déjà le haut du catalogue de la marque avec une bonne surprise puisque ce dernier se rapprochait des performances des aspirateurs-balais du leader du marché Dyson.

Si entre temps la marque a proposé quelques déclinaisons et améliorations de son aspirateur, la revoilà avec le Dream T30 qui affiche tout autant de promesses.

Dreame revendique ainsi une puissance d'aspiration sans précédent de 27 kPa, soit 190AW (le Dreame V11 affichait 25 kPa pour 150 AW), un moteur à 150 000 tours par minute, ainsi qu'une batterie de 2900 mAh.

Le T30 reprend le design du V11 avec quelques changements au niveau de la conception et des filtres. Il propose ainsi une technologie de filtre à 12 cyclones, une chambre hydrodynamique visant à limiter la perte d'aspiration et un système de réduction du bruit à 8 niveaux.

Dreame insiste sur un ensemble de nouvelles technologies intégrées à son T30, notamment un système de refroidissement intelligent de la batterie, l'utilisation de fibre de carbone pour le tube d'aspiration, l'intégration d'une sonde de détection du niveau de poussière dans la brosse principale, ainsi que d'un temps de réponse ultra rapide de 0,5 seconde.

L'arrière du bloc moteur présente toujours un écran OLED couleur qui affiche le mode d'aspiration sélectionné parmi Auto, Eco, Medium et Turbo. Grosse nouveauté : on profite d'un graphique qui s'ajuste en temps réel et présente le niveau de poussière aspiré par la brosse en V. Le capteur intégré à la tête permet de savoir si l'endroit aspiré est encore poussiéreux, l'affichage se fait via plusieurs couleurs et permet ainsi de continuer d'aspirer dans les zones décrites comme toujours sales.

Autre nouveauté, il est également possible d'enregistrer et de consulter ses rapports de nettoyage sur les 7 derniers jours. Le T30 propose toujours un menu traduit en plusieurs langues, dont le Français. Le bouton de verrou permet également toujours de ne plus avoir à maintenir la gâchette pour lancer l'aspiration et rendre la manipulation plus aisée.

Concernant les accessoires, ils sont de l'ordre de son prédécesseur, on trouve ainsi dans la boite :

Le bloc aspirateur avec ses deux filtres déjà montés

Une batterie amovible

Un tube d'extension en fibre de carbone

Une brosse large motorisée pour tapis avec poils durs en V

Une petite brosse motorisée en poils durs anti noeuds

Un suceur plat avec brosse escamotable

Une brosse douce

Une rallonge flexible

Un adaptateur articulé

Un adaptateur secteur

Un support mural permettant de stocker l'aspirateur et ses accessoires tout en le rechargeant (livré avec chevilles, vis, et guide de perçage)



Vous pourrez trouver l'aspirateur balai Dreame T0 au prix officiel de 420 € sur la boutique de Dreame chez AliExpress. Mais pour son lancement mondial Dreame propose trois promotions du 14 juin 9h au 26 juin 9h avec d'une part un coupon de réduction de 16,82 € à récupérer sur le site, d'autre part une baisse de prix pendant cette période portant le prix final à seulement 318 € avec la livraison gratuite depuis la France, et enfin pour les 150 premières commandes la serpillière électrique rotative Dreame CC offerte (d'une valeur de 117 €).

Ergonomie et polyvalence

À l'usage ce T30 se veut agréable : son poids est relativement limité et le rend manoeuvrable.

La brosse d'aspiration principale a subi de nettes améliorations : elle dispose désormais de roues plus imposantes pour évoluer plus facilement sur les tapis. Ses brosses ne sont également plus en spirale, mais en V, permettant ainsi d'éviter aux objets durs de refouler vers l'avant sur les surfaces comme les parquets ou carrelage.

De fait, l'absence de brosse à poils doux spéciale planchers durs est comblé par cette nouvelle brosse qui sera tant à l'aise sur les tapis et moquettes que sur linos et parquets.

Globalement, les accessoires fournis avec le T30 sont de bonne facture et bien pensés. Une des grandes modes dans le secteur est de permettre aux aspirateurs-balais de se plier à 90 degrés, chose permise ici par un adaptateur livré dans le pack.



Cet accessoire ne nous a pas vraiment convaincus, ni par sa conception ni par son intérêt... Il a tendance à ajouter un peu de jeu dans le maniement de l'aspirateur qui n'est pas forcément bienvenu et donne une impression de fragilité à l'ensemble alors qu'on souhaiterait avoir un appareil plus robuste. En outre, il se déclenche de lui-même si l'on force un peu sur l'appareil et se déverrouille pour permettre au tube de s'incliner. Si la solution est idéale pour passer sous un lit ou une commode un peu haute, la tête elle-même étant assez épaisse ne passera de toute façon pas sous les meubles les plus bas ni les canapés. L'accessoire est donc anecdotique pour nous.

On apprécie toujours la rallonge flexible qui permet d'accéder à des zones compliquées d'accès, mais uniquement avec les embouts non motorisés. On aimerait d'ailleurs que les fabricants ajoutent ce type d'accessoire par défaut avec tous leurs modèles et qu'ils pensent également à ajouter des attaches pour pouvoir porter l'aspirateur en bandoulière pour faciliter un peu plus l'aspiration dans les recoins difficiles.

L'aspiration proposée par le T30 est excellente et le mode automatique permet de faire varier la puissance en fonction de la quantité de poussière aspirée. Le graphique proposé sur l'écran fonctionne relativement bien et se veut fidèle : dans nos tests, nous avons volontairement disposé de la farine sur un tapis et l'aspirateur nous a automatiquement recommandé de continuer à insister sur les zones les plus sales, jusqu'à nous afficher un niveau de poussière bas.

L'écran par ailleurs permet d'accéder à des informations relatives aux pannes, mauvaise installation ou à l'entretien nécessaire des filtres.

Le nettoyage du T30 est facilité par une trappe inférieure qui s'ouvre à la pression d'un bouton : inutile de se salir les mains pour vider le collecteur de poussière. Si ce dernier venait à s'encrasser, il est bon de savoir qu'il est également intégralement démontable et que l'on peut le passer sous l'eau, tout comme les deux filtres présents.

Autre point notable d'évolution : la batterie est désormais amovible et il sera plus simple d'en acquérir une seconde ou de la changer si elle venait à s'épuiser trop rapidement.

En parlant de la batterie : sa capacité est moins importante que celle du Dreame V11, mais elle offre sensiblement les mêmes prestations. En mode éco, nous avons pu aspirer l'équivalent de 130 m² dans une maison à 3 étages. Bien entendu, l'autonomie varie en fonction du mode choisi et du volume de poussière à aspirer... Dreame revendique 90 minutes de fonctionnement en mode éco, 35 min en standard et 7,5 min en Turbo, des données qui se vérifient assez facilement sur les deux derniers modes, mais qui se limitent dans les faits autour des 50 min en mode Eco, ce qui est déjà plutôt intéressant.

Concernant le bruit développé par le T30 il est dans la moyenne de ce que l'on trouve sur le marché : le mode Eco est plutôt silencieux et ne devrait pas réveiller les enfants pendant leur sieste, contrairement au mode Turbo qui est bien plus agaçant.

Comme toujours avec ce type d'aspirateur, la puissance d'aspiration n'est rien sans une bonne brosse motorisée, et la nouvelle tête avec poils en V fait des merveilles sur tous les supports : elle décrasse les tapis et avale sans problème les objets sur les sols durs, sans les repousser ni les projeter.

Bilan

Sans être une véritable révolution, le Dreame T30 fait dans l'évolution : des accessoires mieux pensés, des technologies qui murissent et des performances qui grandissent.

Le pack du T30 se veut complet, la polyvalence est au rendez-vous et les prestations à la hauteur d'un marché qui voit se multiplier les références.

Si l'écran OLED pouvait paraitre gadget sur les précédents modèles, l'ajout de la sonde de poussière dans la tête et l'affichage du niveau de saleté est une jolie exploitation de ce type d'affichage.

Le choix de la batterie externe est également à saluer, c'est d'ailleurs un point d'améliorations que l'on avait noté lors de notre test du Dreame V11, il est appréciable de voir la marque évoluer sur ce sujet.

Le Dreame T30 sera commercialisé à partir du 14 juin au prix de lancement de 420 €. Les premiers arrivés bénéficieront d'un prix réduit de 334,70 € et d'un coupon supplémentaire de 16,82 € à récupérer sur le site pour un prix final de 318 € avec la livraison gratuite depuis la France. Les 150 premières commandes recevront également gratuitement une serpillère électrique rotative Dreame CC d'une valeur de 117 €.