Test du Huawei Mate 40 Pro : le smartphone premium qui n'a plus besoin de Google

Avancer contre vents et marées, voilà qui résume la stratégie de Huawei depuis un peu plus d'un an. La firme, sous le coup de diverses sanctions américaines, n'a plus l'autorisation de proposer les services mobiles de Google dans ses terminaux et pourtant la marque n'a pas lâché prise.



Huawei Mate 40 Pro



Plutôt que se résigner à stopper la sortie de nouveaux smartphones, Huawei a saisi l'occasion de développer ses propres services mobiles, et s'il était pressenti un temps que la stratégie visait à temporiser en attendant de meilleurs augures avec les USA, cette fois Huawei confirme une bascule ferme et définitive.

C'est dans ce contexte que sort le Mate 40 Pro, le plus haut de gamme des smartphones de la marque, toujours sans les services Google donc, mais avec des Huawei Mobile Services renforcés et toujours plus convaincants. Le terminal sera très certainement aussi le dernier de la marque à profiter d'une base Android avec la bascule vers un OS maison : Harmony OS.

Alors Huawei peut-il réellement convaincre avec son Mate 40 ? Réponse dans notre test du smartphone premium Huawei Mate 40 Pro.