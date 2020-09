Test Huawei P40 Pro : ça se passe comment la vie sans Google après 3 mois d'utilisation ?

Le renforcement des sanctions américaines sur Huawei pèse de plus en plus sur la marque et c'est dans un contexte complexe que le smartphone haut de gamme P40 Pro était sorti.

Plutôt que de proposer un test et un avis sur un smartphone en ne l'ayant pas véritablement utilisé au quotidien, nous avons fait le pari de vivre pleinement l'expérience P40 Pro sans les services mobiles de Google. Un pari qui s'est révélé déstabilisant dans un premier temps, mais a rapidement posé des questions essentielles sur notre dépendance aux services en ligne, aux services de Google et plus globalement à la question de la concurrence au niveau des services.

Alors finalement, ça donne quoi un P40 Pro au bout de 3 mois ? La réponse dans notre test du smartphone Huawei P40 Pro.