Test du L10S Ultra : le robot aspirateur laveur ultime de Dreame

Une solution haut de gamme tout-en-un

Les aspirateurs robots investissent de plus en plus largement les foyers des Français et c'est bien normal : plus performants et autonomes qu'il y a quelques années, ils deviennent également plus accessibles et représentent une aide bienvenue alors que les rythmes de vie s'accélèrent de plus en plus.

Dreame s'installe un peu plus dans le paysage avec le L10S Ultra, la proposition ultime de son savoir-faire en la matière qui vient concurrencer les autres solutions multitâches concurrentes, et notamment le Roborock S7 Ultra.

La marque combine ainsi son aspirateur L10S avec une station d'accueil multifonctions complète qui promet une meilleure efficacité dans le nettoyage ainsi qu'une extension de l'autonomie du système tout entier : l'idée est de ne plus s'occuper de la collecte des poussières et déchets qu'une à deux fois par mois

Présentation du L10S Ultra

Le Dreame L10S Ultra se compose de deux éléments : l'aspirateur L10S d'un côté, et sa base d'accueil qui embarque le nécessaire à son bon fonctionnement.

Dans les grandes lignes, le L10S propose un système d'aspiration classique accompagné d'une brosse, ainsi que de deux serpillères rondes fixées sur des bases tournantes permettant d'opérer une action mécanique sur le sol.

Du côté de la station, elle se présente à la fois comme un système de recharge pour l'aspirateur robot, mais embarque également deux bacs pour l'eau propre et les eaux usées, ainsi qu'un emplacement pour introduire une cartouche de détergent.

Le tout est bien évidemment associé à une application mobile qui propose divers réglages et fonctionnalités, même si le robot en lui-même dispose de boutons pour une utilisation hors connexion.

Un robot séduisant et bien doté

Le L10 S pour sa part arbore le blanc traditionnel des appareils de la marque Dreame, avec quelques touches argentées du plus bel effet.

Premier élément qui indique son orientation sérieuse : la présence d'une tourelle qui accueille le système Lidar ( LIght Detection And Ranging) qui lui permet de littéralement scanner son environnement pour cartographier le logement en quelques secondes. La portée du laser est d'environ 8 mètres ce qui permet au robot de "voir" assez loin et à l'avance les obstacles et la configuration de l'espace à nettoyer.

On doit donc s'attendre à une cartographie assez précise et des déplacements efficaces et rapides... En contrepartie, cette tourelle implique plus de hauteur pour le robot qui pourrait ainsi ne pas passer sous tous les meubles ou même certaines chaises.

Autre élément bien visible sur le robot : l'énorme caméra à l'avant qui permet de proposer, associée à d'autres capteurs, une analyse précise des obstacles. Une intelligence artificielle permet alors d'identifier les objets et d'adapter le comportement du robot en conséquence, selon les réglages définis par l'utilisateur.

Le dessus du capot comporte trois boutons pour lancer le nettoyage automatique, retourner à la base de charge ou lancer un nettoyage localisé.

On retrouve des capteurs de chute sous le robot ainsi qu'une brosse de type bavette caoutchouc. En outre, il intègre son propre réservoir de poussière qui se vide automatiquement dans la base de collecte une fois le nettoyage terminé.

On peut remarquer que les larges roues du L10S sont montées sur un système lui permettant de se soulever de quelques centimètres : ses capacités de franchissement sont impressionnantes puisqu'il est capable d'escalader la base de sa station d'accueil. Il devrait donc ne pas rencontrer de problèmes particuliers avec les tapis les plus épais ou les seuils de porte.

Toujours sous le dessous, on retrouve une unique brosse à 3 branches qui permet de rediriger les plus gros débris vers la zone d'aspiration, ainsi que les deux serpillères montées sur des patins amovibles, eux-mêmes installés sur des axes inclinables qui permettent au robot de surélever les serpillères lors du passage sur les tapis et moquettes afin d'éviter les traces.

Le L10S est également doté d'un large pare-chocs à l'avant et l'on retrouve des tampons d'étanchéité souples qui servent à camoufler les conduits d'extraction réservés à la station d'accueil.

Notons que bien qu'il propose de nettoyer les sols avec de l'eau et du détergent, le L10S ne propose aucun bac à liquide directement accessible : la recharge ne se fait que via la station d'accueil, tout comme son évacuation d'ailleurs.

Plus qu'une station : un centre de lavage.

La station qui accompagne le L10S Ultra est bien plus qu'une simple base de recharge : elle se veut imposante, mais offre un confort indéniable en retour. Il faut compter presque 57 cm de haut pour 43 cm de large et 35 cm de profondeur.

À l'avant, sous le capot métallisé se loge un sac à poussière d'une capacité de 3L associé à un module d'aspiration qui permet de vidanger automatiquement le bac à poussière du robot après chaque utilisation.

Sur le dessus, on retrouve trois boutons, les mêmes que sur le robot en tactile qui permettent de contrôler ce dernier de la même façon. Le capot situé juste à côté permet d'accéder aux bacs à liquides.

On retrouve ainsi deux réservoirs d'eau : à gauche, l'eau sale et à droite l'eau propre. Chaque bac propose une capacité de 2,5 litres. Entre les deux, un emplacement permet de connecter un réservoir jetable de détergent qui sera automatiquement géré et mélangé lors de chaque chargement de l'appareil.

Les différents bacs présentent des bouchons pour éviter l'écoulement des liquides pendant les manipulations, et ils présentent de larges ouvertures façon levier pour faciliter le remplissage et la vidange..

A l'usage / Application mobile

Une fois l'aspirateur installé, il ne faut que quelques minutes pour assurer la synchronisation de ce dernier avec l'application DreameHome qui étend les fonctionnalités de l'ensemble.

Il suffit alors d'une pression pour lancer un nettoyage et initier la séquence. Le robot va tout d'abord procéder au nettoyage des serpillères en les rinçant et en les faisant tourner sur des supports permettant de les essorer. Ensuite, le robot remplit son (maigre) réservoir d'eau avec un mélange de détergent avant de s'éloigner de la base et de réaliser quelques tours pour cartographier son environnement direct.

On note que le réservoir d'eau intégré au L10S ne proposer qu'une autonomie de 80 ml, ce qui peut rapidement poser problème si l'on sélectionne un lavage avec le taux d'humidité le plus élevé : au-delà de 40 m², le robot devra réaliser une recharge de liquide.

Plusieurs niveaux d'aspiration et d'humidité sont sélectionnables et il est possible de choisir d'éviter les tapis ou moquettes. Lorsque la fonction serpillère est enclenchée, les deux serpillères rondes tournent sur elles-mêmes au rythme de 180 tours par minute, offrant une action mécanique particulièrement efficace : sans doute davantage que les systèmes vibrants que l'on peut trouver sur d'autres modèles.

En bonus : les serpillères se relèvent lorsque le robot détecte un tapis ou de la moquette et leur rotation se coupe également, afin de ne pas entrainer de taches. Idem : lors du retour de l'aspirateur à sa base, les serpillères se redressent pour éviter de mouiller à nouveau un sol qui est déjà propre, afin d'éviter les traces.

L'application : un modèle d'ergonomie et de fonctionnalités

L'application DreameHome permet d'aller au-delà des préréglages définis par la marque accessibles via les boutons du robot.

Elle permet d'appairer ses appareils en quelques secondes et de lancer des nettoyages à distance.

La cartographie s'affiche en temps réel et la position du robot dans la pièce est mise à jour en direct. Un tour de Lidar et l'on peut déjà apercevoir les obstacles en gris : le niveau de détails affiché est tout simplement bluffant. En marge de la carte traditionnelle, le système propose une carte en 3D qui devrait satisfaire les curieux, mais ne se montrera pas d'une utilité absolue.

Chaque obstacle est ainsi notifié et identifié par le robot. Son intelligence artificielle saura ainsi reconnaitre un meuble, un jouet, une chaussette, un animal de compagnie ou même des excréments. D'ailleurs, la configuration initiale de l'application demande à l'utilisateur s'il dispose d'animaux de compagnie afin d'identifier plus clairement les éventuels excréments. Le but de la manoeuvre ? Éviter de tenter de passer sur ces excréments afin de ne pas les étaler dans l'ensemble de la pièce, une bonne idée...

L'IA devrait également permettre de renforcer le nettoyage et de repérer certains débris les plus gros, ou peluches, afin de permettre au robot de repasser sur une zone déjà nettoyée si un débris s'est déplacé.

On retrouve 4 intensités pour l'aspiration et 3 paliers pour le débit d'eau des serpillères. On peut également programmer les nettoyages, définir des zones distinctes et personnalisées du foyer pour ne cibler que certaines pièces.

Il sera possible de forcer le robot à ne nettoyer qu'une seule zone en particulier, ou d'enchainer plusieurs sessions de lavage à la suite. Il est également possible de restreindre l'accès à certaines zones également.

L'application propose également des informations sur l'estimation du niveau des bacs à eau et sac à poussière. Elle propose également des réglages avancés dans l'autonettoyage de l'appareil : on peut choisir de contraindre le nettoyage des serpillères tous les 10 à 35m² (avec un réglage tous les m²) ou les contraindre par zone (un nettoyage par pièce), il est également possible de paramétrer le temps de séchage des serpillères, et la fréquence de vidange automatique.

En marge, on retrouve l'historique des nettoyages, les options personnalisées permettant de choisir l'ordre des pièces à nettoyer et d'y appliquer différents réglages d'humidité, aspiration ou redondance (jusqu'à 3 passages à la suite).

Il est possible de configurer la synthèse vocale en Français et d'en choisir le volume, d'activer le verrouillage enfant, de définir un mode "Ne pas déranger" qui imposera au robot de rester à sa base selon un créneau horaire défini.

La caméra pourra automatiquement prendre des photos des obstacles. En outre, il sera également possible de piloter son robot à distance depuis la vue en direct de la caméra pour aller explorer son domicile ou constater certains obstacles (ou à utiliser comme caméra de surveillance à distance !). Une télécommande est disponible dans les options avec un pilotage proposé très réactif et ergonomique.

Enfin, une fonction permettra de faire sonner son robot pour le retrouver en cas de besoin.

Lors de nos tests, le L10S Ultra s'est montré diablement efficace. Pour faire simple, c'est l'aspirateur laveur qui s'est montré le plus complet et le plus performant que nous ayons testé à ce jour.

Les poussières sont parfaitement aspirées tout comme les débris les plus gros : les croquettes de chat et miettes disparaissent du premier coup, qu'elles soient posées sur un parquet glissant ou un tapis.

Face à des jouets ou chaussettes, le L10S Pro sait adapter la meilleure solution possible : il contourne les chaussettes et bouscule les jouets de côté pour repasser ensuite sur la zone non aspirée. Pendant tout le nettoyage, les déplacements sont particulièrement fluides et rapides, le tout dans un étonnant silence puisque le L10S a été mesuré à 52 dB en mode standard et 60 dB en mode boost.

Les moteurs pour le déplacement sont presque inaudibles, tout comme l'aspirateur qui sait rester discret. En outre, le nettoyage est accéléré par le système lidar qui offre une bonne précision et permet au robot de ne pas s'aventurer trop au hasard à proximité des meubles ou murs.

Le L10S Ultra pêche toutefois dans deux configurations précises : son accès aux coins est limité et les rideaux sont automatiquement considérés par l'application comme des murs : le robot refuse de les traverser et il faudra donc nettoyer soi-même derrière ces derniers.

L'autonomie du L10S s'avère plus que confortable : il faut compter plus de 2h à puissance maximale, c'est bien mieux que la concurrence. En contrepartie la recharge se veut parfois un peu lente : comptez presque 5 h pour refaire le plein, même si l'on récupère plus de 50% d'autonomie en moins d'une heure, ce qui lui permet de reprendre assez rapidement un travail en cours.

Les serpillères et leur action mécanique offrent un nettoyage particulièrement appréciable. Comme toujours avec ce type de dispositif, il s'agit surtout de décrocher la poussière qui serait collée au sol plus que de lessiver les sols... Néanmoins, la rotation apporte une action suffisante pour venir à bout de certaines taches, l'entretien régulier permet alors d'obtenir un sol toujours propre.

Bilan

Le Dreame L10S Ultra est une excellente surprise et la marque chinoise prouve qu'elle peut facilement rivaliser avec les ténors du secteur.

Les finitions de l'ensemble, tant de la station d'accueil que du robot sont impeccables, tout comme ses prestations.

L'autonomie de l'ensemble permet littéralement de ne pas intervenir plus de deux fois par mois (pour procéder à la vidange de la station) sur le système. Les prestations en aspiration sont dignes des meilleurs aspirateurs robots du moment.

Le système de serpillère rétractable est un véritable atout pour quiconque possède des revêtements durs conjugués à des tapis ou moquettes : aucun risque de faire des taches. L'efficacité du système est appréciable même s'il se limite aux taches fraiches et peu étendues.

Le Dreame L10S Ultra s'installe comme notre nouvelle référence des aspirateurs robot laveurs. Espérons ainsi que les autres marques s'en inspirent pour proposer des solutions toujours plus performantes et ergonomiques.

Vous pourrez trouver le Dreame L10S Ultra au prix officiel de 1199 € chez Boulanger, seul revendeur français l'ayant actuellement référencé (et c'est bien dommage !).