Test du mini-PC GEEKOM Mini IT11 : mini ordinateur surpuissant sous Windows 11 Pro

Test mini-PC GEEKOM Mini IT11 - Présentation

GEEKOM n’est pas forcément connu du grand public, pourtant c’est une marque de technologie informatique qui a été fondée il y a presque 20 ans, en 2003 pour être précis. Elle développe, conçoit, et vend des produits informatiques à destination des entreprises, de la maison et de l'éducation.

GEEKOM mise avant tout sur des produits de qualité et durable, aucun composant n’est choisi par hasard, le mini-PC GEEKOM Mini IT11 que nous avons testé en atteste. Il embarque toutes les dernières technologies du moment, un processeur mobile haut de gamme Intel Core-I7, des ports USB4 avec support du eGPU, un stockage SSD PCIe M.2 basé sur le protocole NVMe, un port HDMI 2.0, le WiFi 6, le Bluetooth 5.2, tout y est ou presque, seul le port ThunderBolt manque à l’appel. Cette omission est heureusement comblée par la présence du port USB4, ce dernier permettant de connecter des périphériques ThunderBolt et de profiter pleinement de ses spécifications sans compromis !!

Petit rappel concernant l’interopérabilité entre USB4 et ThunderBolt 3, elle est optionnelle et n’est implémentée qu’au bon vouloir du fabricant. En d’autres termes, USB4 et TB3 ne sont pas systématiquement interchangeables même s’ils en ont la capacité. Il faut bien avoir cet aspect en tête avant tout achat d’ordinateur doté de ports USB4. Vous l’avez compris, le Mini IT11 gère parfaitement cette interopérabilité USB4 / TB3, la polyvalence est à l’honneur.

Les composants intégrés sont récents et performants, le partenariat de longue date avec des marques réputées, telles que Intel et Kingston, explique sans nul doute ces choix judicieux dans la sélection des composants.



Déballage et présentation du contenu

On retrouve les éléments suivants, le Mini-PC GEEKOM Mini IT11 avec son support de montage VESA, l’alimentation avec prise de courant française, un manuel de l’utilisateur succinct, et en bonus un câble HDMI et une pochette de rangement.

Les dimensions du Mini IT11 sont relativement petites, 117 x 112 x 46 millimètres pour un poids de 565g. Le dessus du boitier et tout son extérieur sont en plastique sauf les 2 côtés latéraux où se trouve une fine grille métallique de chaque côté pour une meilleure dissipation thermique. Cette dernière est d’ailleurs très bien pensée, le flux d’air est aspiré à gauche pour être extrait à droite, la circulation du flux d’air est ainsi optimale, cela est nécessaire sur des appareils aussi compacts.

Le Mini IT11 pourra être directement fixé à l’arrière d’un écran grâce à la norme VESA 75 x 75 ou 100 x 100, le support est fourni avec les vis adéquates.

Cela étant, il est tout à fait possible de le poser dans un coin du bureau, il est si petit, et si peu encombrant qu’il saura se faire oublier, ses 4 pieds en caoutchoucs assez épais lui octroient non seulement une bonne stabilité, mais agissent également comme anti vibrateur, petit détail qui peut avoir son importance pour certains usages.

Comme précisé en début d’article, les produits GEEKOM sont mis à rude épreuve, en effet, ils sont soumis à de nombreux tests de fiabilité et de résistance. Ils ont été conçus pour fonctionner aussi bien en milieu sec avec une température pouvant être aussi basse que 0°C, qu’en milieux chauds et humides avec une température allant jusqu’à 45°C ! Voici la batterie de tests auxquels ils sont soumis :

test en environnement bruyant

test de vibration

test de chute

test de choc thermique (température et humidité)

test de pulvérisation de sels (pour simuler la corrosion au sel marin)

test d’usure des différents connecteurs présents

Conclusion, l’utilisation du GEEKOM Mini IT11 en conditions extrêmes, 24h/24 et 7jours/7, est parfaitement envisageable !

Test mini-PC GEEKOM Mini IT11 - Caractéristiques et connectiques

En termes de connectique, le Mini IT11 est très bien garni ! La liste exhaustive des possibilités est présentée ci-dessous.

en façade on retrouve dans l’ordre :

un récepteur infrarouge compatible CIR

une DEL affichant l’activité des unités de stockages SSD / HDD

un port USB4+DisplayPort (connecteur de facto en USB-C)

un port USB 3.2 Gen2

une prise casque / micro

le bouton d’alimentation



à l’arrière :



le connecteur d’alimentation

un port mini DisplayPort

un port Ethernet RJ-45

deux ports USB 3.2 Gen2

un port USB4+DisplayPort (connecteur de facto en USB-C)

un connecteur HDMI



à gauche :

une entrée pour les cartes SD



à droite :

un port Kensignton pour attacher le Mini-PC



à l’intérieur :

deux emplacements mémoire DDR4 – 1.2Volt

un connecteur M.2 2280

un emplacement SATA3 (vide)



Remarque concernant les ports USB4

Pour l’instant, le port USB4 est uniquement supporté par les systèmes d’exploitation listés ci-dessous (et leurs versions ultérieures), les choses peuvent évidemment évoluer dans le temps avec un support plus généralisé :

Windows 11

macOS Big Sur (version 11.0)

noyau Linux 5.6

Voici les principales caractéristiques affichées par ce mini-PC :

Processeur Intel Core i7-1165G7 de 11e génération pouvant monter à 4.70 Ghz en mode Turbo

Jeu de puces graphiques Intel Iris Xe Graphics avec 1Go de RAM dédiée

Prise en charge de la puce TMP2.0 (autorisant l’installation de Windows 11 sans souci)

2 x 8 Go de RAM cadencée à 1333.3 MHz (DDR4-2666 / PC4-21300)

1 x SSD de 512Go de marque Kingston au format M.2 2280 PCIe 4x NVMe

1 x emplacement SATA pouvant accueillir un HDD ou SSD de 2.5 pouces

1 x port RJ45 Gigabit (Intel I219-V)

1 x connexion réseau sans-fil : Intel Wi-Fi 6 AX201 160MHz

2 x USB4+DisplayPort (20Gbits/s)

3 x USB 3.2 Gen2 (10Gbits/s)

1 x mini DisplayPort

1 x lecteur SDCARD

1 x prise casque/micro

1 x Récepteur infrarouge compatible CIR

Windows 11 Pro préinstallé et déjà activé

Test mini-PC GEEKOM Mini IT11 - Usages et applications

La bureautique et le jeu grâce au GPU Intel Iris Xe Graphics

Le Mini IT11 est évolutif et prêt pour une utilisation avancée, il peut accueillir jusqu’à 4 écrans en 4K UHD simultanément grâce au jeu de puces graphiques Intel Iris Xe Graphics intégré au processeur Intel Core I7. Cette possibilité d’adjoindre plusieurs écrans sera très appréciée en utilisation purement bureautique, on peut très bien imaginer un écran affichant la messagerie, l’autre un navigateur web, et peut-être un troisième avec un tableau Excel, procurant une réelle hausse de productivité. Les usages et applications sont multiples.

Cette toute dernière mouture de la partie graphique, le Intel Iris Xe, procure une augmentation des performances notable par rapport à la génération précédente, offrant une jouabilité sans concession à des jeux récents et gourmands, et le tout en 1080p ! Voici quelques exemples de titres phares avec le nombre de IPS (image par seconde) correspondant, Battlefield 5 (34 IPS), Apex Legends (38 IPS), Fortnite (50 IPS), GTA V (69 IPS), CS:GO (110 IPS), League of Legends (175 IPS).

Comme je me méfie toujours des annonces élogieuses des fabricants (pas vous ?), le jeu Fortnite a été pris comme exemple pour vérifier que le seuil des 50 IPS était bien atteint en 1920x1080, aussi surprenant que celui puisse paraitre, le pari est réussi ! Et ceci, en utilisant simplement le réglage automatique du jeu, je ne vous cache pas que la quasi-totalité des options graphiques étaient positionnées au niveau moyen, voire au plus bas, donc ce n’était pas de toute beauté, mais parfaitement jouable. Bien évidemment, cela n’est pas tout à fait équivalent à une machine de pur Gamer, mais il faut avouer que les joueurs occasionnels auront malgré tout une bonne expérience de jeu et ne seront pas déçus. Notons au passage qu’une manette USB a été branchée pour pouvoir jouer à Fortnite, et aucun réglage ou configuration n’a été nécessaire, tout est immédiatement reconnu, on peut jouer rapidement et sans perte de temps, une belle expérience utilisateur !

Néanmoins, si un jour vous décidez de passer du joueur occasionnel au joueur invétéré, le Mini IT11 pourra parfaitement vous sauver la mise. Ses 2 ports USB4 le rendent extrêmement évolutif, il suffira d’acheter un boitier eGPU (external GPU), de lui ajouter une carte graphique digne de ce nom, et enfin de le brancher sur l’un des ports USB4 disponible. Cette fois-ci, l’expérience est toute autre, on entre réellement dans l’univers du jeu pur et dur, et aucune limitation n’est à craindre, beauté et fluidité sont au rendez-vous. Le même jeu Fortnite a été testé sur un boitier eGPU ThunderBolt, le Razer Core X Chroma avec une carte graphique relativement ancienne, une GeForce GTX 580, les performances sont excellentes ! Avec toutes les options graphiques au maximum, toujours en 1920x1080, j’ai pu obtenir 144 IPS (image par seconde) en continu, avec des petites baisses allant jusqu’à 90 IPS lors des animations très chargées en combat. Le processeur Intel Core I7 quant à lui fluctue entre 70 et 80% d’utilisation au maximum, autant dire que même dans ces conditions où les sollicitations sont nombreuses, le GEEKOM Mini IT11 tient la route et ne surchauffe pas outre mesure !

Le Home Cinema

Le récepteur infrarouge intégré en façade permet une utilisation cocasse de ce mini-PC. A l’aide d’une télécommande compatible CIR (non fournie), il est possible de contrôler le PC à distance. Toutes les fonctionnalités indispensables sont présentes, allumer / éteindre / mise en veille, avancer / rembobiner la vidéo, ajuster le volume audio, etc.

Les performances offertes pas le Mini IT11 sont telles qu’une utilisation en mode Home Cinema est tout simplement du bonheur en termes de réactivité, le processeur dort littéralement, on a l’impression qu’il ne se passe rien pourtant en HD ou en UHD 4K, les vidéos sont belles et fluides, bref, c’est presque du gâchis pour ce type d’utilisation, mais c’est possible !

Le serveur performant à la maison

Vous l’avez compris, ces performances élevées offrent un panel d’utilisation sans limites. Vous pourrez par exemple utiliser le Mini IT11 comme un serveur virtuel, avec VMware ESXi, ou Oracle VM, ou encore Proxmox VE, pour ne citer qu’eux. Le processeur Intel Core I7, le SSD NVMe, et la RAM en DDR4 octroient un très bon temps de réponse dans les machines virtuelles. Il ne faut pas oublier que le processeur I7 embarque 4 cœurs / 8 threads, et que la RAM peut être étendue à 64 Go ! De nombreuses machines virtuelles peuvent fonctionner en parallèle sans dégradation de performance.

D’autres types de serveurs peuvent être envisagés, un serveur NAS, web, messagerie, proxy, serveur Windows, serveur Linux, etc. les options sont multiples.

Test mini-PC GEEKOM Mini IT11 - Informations utiles

Voici les informations les plus utiles à découvrir sur le Mini-PC GEEKOM Mini IT11.

Informations CPU-Z



Informations GPU-Z



Informations Hardware Info

Informations CrystalDiskMark



Reconnaissance de la carte graphique GeForce GTX 580 intégrée au boîtier externe eGPU



Amélioration des performance de l'interface graphique Intel Iris Xe Graphics par rapport à la version précédente

Test Mini-PC GEEKOM Mini IT11 - Conclusion

Le mini-PC GEEKOM Mini IT11 est LA machine à tout faire. Cet ordinateur miniaturisé peut faire face à de nombreux usages, aussi bien ludiques que professionnels. Grâce à son processeur Intel Core I7, il exécutera des tâches complexes nécessitant de la puissance de calcul sans faiblir.

Si vous êtes à la recherche d’un ordinateur à faible encombrement, puissant, évolutif, et possédant les toutes dernières technologies, vous ne serez pas juste ravi, mais amoureux de cette belle petite machine, surtout au prix proposé de 589 € !

GEEKOM propose en effet durant tout l'été diverses promotions sur son site officiel.

Vous trouverez différents modèles : IT8, Air 11 et bien sûr le IT 11 que nous avons testé, et dans différentes déclinaisons :

et bien entendu le mini-PC GEEKOM Mini IT11 que nous avons testé et proposé à :

A noter que les codes de réduction sont valables jusqu'au 31 juillet 2022.