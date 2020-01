Test NAS Synology DS718+, le roi des NAS 2 baies

L'expert en boitiers NAS Synology a récemment ajouté une nouvelle référence à son catalogue avec le DS 718+, un NAS 2 baies qui se positionne à mi-chemin entre l'usage personnel et l'usage Pro.

Comme toujours, Synology ne lésine pas sur la fiche technique et revendique un boitier haut de gamme aux performances record. Avec un processeur 4 coeurs et 2 Go de DDR3 extensible, le NAS revendique des taux de transfert élevés, du chiffrement AES-NI à la volée, et le transcodage 4K H.265.

Nous avons eu la chance de mettre la main sur ce NAS pour vérifier ainsi si le DS718+ mérite bel et bien le titre de meilleur NAS 2 baies du moment : la réponse dans notre test du NAS Synology DS718+.