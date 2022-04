Test Novoo Omni Station 296 Wh : la centrale électrique portable de 80 000 mAh

Si les powerbanks peuvent avantageusement recharger des smartphones et gadgets, il peut être intéressant de disposer d'une solution plus conséquente comme la batterie portative Novoo Omni Station pour répondre à des besoins plus larges, qu'il s'agisse de disposer d'une source de courant en cas de panne générale, d'apporter une réserve d'énergie dans un lieu qui en est privé, comme un chantier (sans passer par un groupe électrogène) ou tout simplement pour profiter de ses équipements électriques en camping tout en rechargeant son téléphone.

La batterie portative de grande capacité

Avec tous nos gadgets et appareils dotés d’une batterie, la tendance des batteries portatives s’est généralisée. Mais si les powerbanks suffisent pour recharger deux à trois fois des smartphones et des petits gadgets, il peut être intéressant de disposer de solutions de plus grande capacité pour des équipements plus conséquents comme des ordinateurs portables.

Par ailleurs, une batterie portative de grande capacité peut se révéler très utile pour des déplacements loin d’une prise murale, comme en camping. Dans ce cas, une telle solution à base de batteries Li-Ion, silencieuse et non polluante, peut constituer une source d’énergie appréciable pour du petit équipement, dans les limites de puissance que peut délivrer la batterie.

Pour une utilisation optimale, il conviendra de disposer de différents types de prises et de configurations électriques adaptées en courant alternatif et continu. C’est ce que propose la batterie portative Novoo Omni Station, un système à emporter (presque) partout avec soi et doté de multiples prises.

Avec une capacité de 296 Wh / 80 000 mAh, elle permettra de recharger de nombreuses fois de petits équipements et même d’alimenter un ordinateur portable, voire un petit PC de bureau, en cas de panne électrique, ou bien du petit électroménager ou des équipements de salon en camping. Elle pourra également alimenter des appareils électriques sur un chantier.

La batterie à emmener partout

La batterie portative Novoo Omni Station est constituée d’un bloc central relativement compact et pourvu d’une poignée plastique. L’ensemble pèse 3,4 kg et mesure 230 x 203 x 140 mm, ce qui lui assure un format facile à transporter et à stocker.

Outre deux aérations de chaque côté du bloc, on trouvera sur l’une des faces latérales une lampe torche assurant un éclairage relativement puissant accessible d’un bouton qui pourra être modulé en clignotement lumineux SOS ou bien en flash rapide, ce qui pourra toujours constituer un signal d’avertissement en cas de problème.

La coque est en plastique résistant, mais il n’est nulle part fait mention d’une étanchéité spécifique et il faudra donc être prudent à l’usage dans des environnements potentiellement humides, tandis que les recommandations de stockage sont classiques : dans un lieu ventilé et sec.

La plage de température d’usage est également celle de batteries Li-Ion classiques : entre 0 et 45 degrés. On le voit, il s’agit d’abord d’une batterie d’appoint que l’on pourra utiliser dans un cadre quotidien contrôlé, mais qui supportera mal des conditions extrêmes.

La batterie Novo Omni Station présente en façade un écran de contrôle affichant la capacité de la batterie et son état de charge éventuel et tout un ensemble de prises de courant :

- prise AC 230 Volts / 50 Hz (300 W max)

- prise allume-cigare DC 12 V / 10 A

- prise USB-C PD (45 W max) 5V / 3A, 9V / 3A, 12V / 3A, 15V / 3A, 20V / 2.25A

- prise USB-A 18 W (5V / 3A ou 9V / 2A ou 12V / 1,5A)

- prise USB-A 12 W (5V / 2,4A)

- 2 prises DC 5,5 mm 11V-17V / 10A

Chaque groupe de connectiques est bien différencié et identifié (AC, DC, USB) et peut être activé sélectivement via un bouton jusqu’à concurrence d’une puissance totale de 450 W, sachant que la prise AC ne tolère qu’un maximum de 300 W.

On peut ainsi brancher sur la prise AC un équipement tout en chargeant un smartphone ou une tablette en USB, si les puissances restent dans les limites de la batterie portative.

La charge de la batterie elle-même passe par une prise DC-IN 5,5 mm, elle-même placée séparément des autres, de manière à ne pas risquer de se tromper. L’appareil est livré avec deux types de chargeurs, l’un de type adaptateur (18 V / 3 A et connectique DC IN 3,5 mm) se branchant sur une prise secteur et l’autre pouvant être branché sur une prise allume-cigare.

La connectique USB-C PD (Power Delivery) peut aussi servir à charger la centrale. Avec 45 W supportés au maximum, cela demandera le même temps de charge qu'avec l'adaptateur fourni...mais il est possible de brancher les deux en même temps pour diviser le temps de charge par deux, soit 4 heures environ !

Il est également possible de charger la batterie portative depuis des panneaux solaires (cela est indiqué dans la notice) pour une véritable autonomie, mais il faudra en faire l’acquisition à part, ces derniers ne faisant pas partie des accessoires livrés.

Le fabricant évoque un temps de 7,5 heures pour une charge complète avec l'adaptateur secteur et de 9,5 heures si la centrale est branchée sur la prise allume-cigare d'un véhicule.

On notera la présence d’une notice traduite en français et relativement claire et les adaptateurs de charge de la batterie sont livrés dans une pochette. Le tout est bien présenté et inspire plutôt confiance.

à l'usage

L'un des points importants avec la Novoo Omni Station est la simplicité d'utilisation. Tout commence avec le bouton d'alimentation qui active la centrale et éclaire l'affichage donnant la capacité restante.

Les différents types de prise sont clairement séparés et s'activent d'un bouton au sommet de chacune des zones : AC, DC et USB. Chaque zone peut être activée séparément selon les besoins et chaque activation est représentée par un symbole sur l'écran de contrôle.

USB activé

On pourra regretter qu'il n'y ait pas un voyant pour savoir quelle zone est active ou non. Lors d'un premier essai, j'ai utilisé la prise de courant alternatif pour charger un PC portable. Tout a parfaitement fonctionné, mais j'ai laissé la zone AC active, pensant qu'elle se désactiverait seule.

Prise de courant alternatif activée

Quelques jours plus tard, j'ai voulu réutiliser la centrale. Surprise, elle était totalement déchargée. Il faudra donc penser à appuyer durant deux secondes sur le bouton d'alimentation pour tout désactiver.

USB et courant alternatif activés

Une fois les zones AC / DC / USB activées, branchez, c'est tout ! La charge des appareils dépendra des caractéristiques de la connectique tandis que l'utilisation de la prise de courant alternatif pourra supporter des appareils électriques jusqu'à 300W.

Il faudra donc vérifier en amont ce qui peut ou non être branché et cela laissera 150W pour les autres appareils branchés en courant continu (DC) et USB.

Plusieurs appareils chargés en USB et via la prise de courant

Si l'on peut brancher un peu tout ce qu'on veut, sa nature portative aura notamment un intérêt pour l'utilisation de drones ou d'hoverboard / trottinettes électriques en pleine nature, afin d'en augmenter le temps d'utilisation.

Avec 80 000 mAh de capacité, il est possible de charger jusqu'à 4 fois un PC portable, 15 à 20 fois un smartphone, une dizaine de fois une tablette tactile. Pour des appareils électriques branchés sur la prise de courant alternatif, il faudra vérifier la limite des 300W.

La centrale est dotée de protections qui la désactiveront en cas d'utilisation anormale, mais cela peut avoir des conséquences sur la durée de vie des batteries Li-Ion.

Conclusion

La Novoo Omni Station offre une belle capacité et de la polyvalence avec ses multiples prises et connectiques. Dans notre quotidien rempli d'objets électroniques devant être rechargés à un moment ou à un autre, elle se révèle très pratique tout en restant relativement compacte.

Elle peut aussi bien convenir pour un dépannage ponctuel en cas de panne de courant ou pour alimenter un ou plusieurs appareils électriques pendant quelques heures.

Avec sa prise AC alimentée en courant 230 V / 50 Hz, elle pourra aussi servir de source de courant dans des endroits qui en sont dépourvus, comme un chantier ou éventuellement en camping.

Sa capacité de 80 000 mAh permet de recharger plusieurs fois un ordinateur portable ou une grosse quinzaine de fois un smartphone, ce qui permet de l'envisager pour un déplacement loin de toute prise murale pendant plusieurs jours.

Attention toutefois à bien déconnecter les prises et à couper le circuit (avec le bouton on / off) après usage, sans quoi la batterie continuera de se décharger !

Le poids (3,4 kg) pourra être une limitation, de même que l'unique prise AC (certaines centrales électriques en ont plusieurs) et les contraintes d'utilisation, en température comme en taux d'humidité.

Il ne faudra donc pas oublier qu'il s'agit surtout d'un powerbank de grande capacité avec la fragilité des batteries Li-Ion à gérer, comme pour un équipement électronique, et avec un nombre de cycles limités (1000 environ) après quoi la capacité se dégradera.

Si la coque plastique est plutôt robuste, il vaudra mieux ne pas laisser la centrale en plein soleil estival ou dans l'habitacle d'une voiture si la température risque de dépasser les 40 degrés ou sous la pluie battante avec une très grosse hygrométrie.

En tenant compte de ces limitations, la Novoo Omni Station constituera une excellente source d'électricité d'appoint silencieuse et non polluante par émission.

Vous trouverez sur le site officiel de Novoo la batterie portative Novoo Omni Station au prix de 382 €.