Le OnePlus 8 inaugure la nouvelle série de smartphones de référence de la marque avec un puissant SoC Snapdragon 865, une compatibilité 5G et un affichage avec rafraîchissement 90 Hz.

La famille des smartphones OnePlus s'étoffe avec le nouveau modèle OnePlus 8 qui apporte désormais la 5G de série (et non plus en édition limitée comme l'an dernier) grâce à son puissant SoC Snapdragon 865 avec modem Snapdragon X55.

Offrant dans cette version testée un nouveau coloris Glacial Green rafraîchissant et mat, le smartphone propose un affichage Fluid Display AMOLED qui intègre désormais le rafraîchissement d'écran 90 Hz et se met au poinçon pour le capteur photo avant, et intègre un triple capteur photo qui troque l'habituel téléobjectif pour un capteur macro dédié.

Avec sa batterie 4300 mAh et sa Warp Charge 30T, il veut constituer la nouvelle référence du smartphone premium à un tarif qui grimpe mais se veut encore en-dessous de la concurrence. Le compte y est-il ?

Test du OnePlus 8 : déjà en 5G, puissant et polyvalent