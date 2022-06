Test du purificateur d'air Jya Fjord

Alors que l'on passe de plus en plus de temps dans nos foyers se pose la question de la qualité de l'air ambiant. Il a été prouvé que l'air de nos foyers est en moyenne cinq fois plus pollué que l'air extérieur, ce qui pose la question de l'intérêt des purificateurs d'air.

Les purificateurs d'air s'invitent en Europe

Les purificateurs d'air, qui étaient jusqu'ici populaires uniquement au Japon et en Chine du fait d'une relation particulière de ces populations avec leurs foyers (espace limité, pollution extérieure forte dans les grandes villes, télétravail), se fraient doucement un chemin en Europe.

Porté par quelques marques, dont Dyson, depuis ces dernières années, le marché explose ces derniers mois et répond à de nouveaux besoins : les différentes phases de confinement ont contraint les utilisateurs à rester chez eux et à développer le télétravail. Se pose ainsi davantage la question de la qualité de l'air du foyer. Ajoutons à cela le dérèglement climatique et l'augmentation exponentielle des expositions aux pollens et autres allergènes, sur de plus longues durées, et ces purificateurs peuvent passer de l'état de gadgets à celui de véritables sauveurs pour les utilisateurs les plus sensibles.

Jya, une marque portée par Xiaomi, arrive ainsi en Europe avec deux purificateurs d'air intelligents et connectés, les Fjord et Fjord Pro. Nous avons pu tester le modèle standard, qui s'intègre dans la marque Smartmi, l'écosystème connecté de Xiaomi, Jya proposant uniquement des purificateurs d'air haut de gamme.

Comme pour tous les purificateurs d'air, il s'agit d'un système somme toute assez simple : aspirer de l'air à travers un filtre qui captera odeurs et particules fines pour ne recracher que de l'air pur. Ici, Jya va un peu plus loin en proposant d'analyser la qualité de l'air et en permettant différents réglages via une application connectée.

Un design sobre et élégant

Le Jya Fjord est tout d'abord un appareil assez séduisant : même s'il est complètement fabriqué en plastique, il arbore un design moderne et passe partout. Sa peinture argentée rehaussée de touches de bronze annonce clairement un positionnement haut de gamme.

Il mesure 29x26x54 cm pour 6,5 kg et est monté sur des roulettes solides avec roulements à billes. Le déplacement de l'appareil une fois posé au sol ne nécessite qu'un doigt, il saura donc s'installer dans n'importe quelle pièce et être déplacé sans aucun problème particulier.

À l'arrière, on trouve une prise pour adaptateur secteur et un bouton de mise en marche. Les côtés du Fjord sont parsemés de trous pour lui permettre d'aspirer l'air, toute la partie basse étant réservée à un énorme filtre à particules et charbon actif.

La partie supérieure propose un logo en façade, un écran AMOLED rond logé à droite, et une vaste grille sur le dessus qui laisse apparaître un énorme ventilateur.

De part et d'autre de la partie supérieure, on trouve deux boutons qui permettent de démonter l'appareil : la partie supérieure correspond au bloc de ventilation, la partie inférieure étant réservée au filtre, des connecteurs se chargent de faire le lien entre l'électronique du capot et l'alimentation en bas de l'appareil.

Globalement, le Fjord est très réussi visuellement et bien pensé pour l'aspect pratique. Aucun bouton ne vient compliquer son utilisation puisque les réglages se font via l'écran tactile ou le smartphone via l'application dédiée.

La fiche technique

Avec son Fjord, Jya annonce un débit d'air propre (Clean Air Delivery Rate CADR) de 450 m³/h, ce qui le positionne parmi les plus performants du marché. Cela correspond à une surface au sol d'environ 54 m² par heure. En clair, ce sont 7500 litres d'air qui sont recyclés à la minute lorsque le Fjord est positionné sur sa vitesse maximale.

La filtration annoncée est également particulièrement impressionnante. Sans grande surprise, Fjord annonce être capable de filtrer les particules et les COV jusqu'à 0,1 μm, le tout étant associé à une zone de stérilisation par laser UV. Jya annonce ainsi une protection contre 99,95% des bactéries, virus, pollens, fumées et formaldéhydes présents dans l'air.

A noter pour les personnes allergiques que le purificateur d'air Jya Fjord a obtenu la certification "Allergy Care" (anti allergie) par l'organisme indépendant allemand TÜV Rheinland qui a confirmé un taux de filtration d'au moins 99 % pour les allergènes intérieurs courants, y compris le pollen, les acariens et les squames d'animaux. Un gage de sérieux et d'efficacité donc.

Le tout va plus loin qu'un simple filtre posé sur un ventilateur puisque le Fjord est équipé de plusieurs capteurs pour analyser la qualité de l'air filtré en direct. On peut ainsi compter sur un capteur de gaz, un capteur de température et d'humidité et un capteur de particules.

Lorsqu'il est en fonction, le Fjord délivre une puissance sonore de 18,8 dB sur le mode le plus silencieux, qui permettra ainsi une filtration dans une chambre de nuit sans gêner le sommeil, mais qui pourra également monter à 66 dB en mode boost pour filtrer rapidement une pièce (suite à une fenêtre ouverte lors d'une vague de pollens par exemple).

L'écran du Fjord donne automatiquement des indications sur la qualité de l'air intérieur. Grâce à ses capteurs, le Fjord donne des informations sur la qualité de l'air exprimée selon 3 données : PM10, PM 2.5 et COVT, mais donne également des données concernant la température de la pièce et son taux d'humidité.

PM10, PM2.5 et COVT, c'est quoi ?

Les données PM10 et PM2.5 correspondent à des taux de particules en suspension dans l'air. Les PM10 regroupent les particules de diamètre inférieur à 10 μm tandis que les PM 2.5 regroupent les particules d'un diamètre inférieur à 2,5 μm.

L'indicateur COVT quant à lui correspond à la détection de composés organiques volatils totaux dont l'inhalation peut être nocive pour la santé. Selon la composition chimique des COVT, l'air peut être plus ou moins toxique.

Le purificateur d'air Fjord propose une analyse permanente de ces différents taux et donne ainsi un indicateur de qualité de l'air sur son écran. En outre, le fait de basculer sur le mode de filtration automatique de l'air va permettre au purificateur de se baser sur les données de ses capteurs pour réguler la vitesse de filtration et l'accélérer si la qualité globale de l'air détectée est jugée mauvaise.

Pour parvenir à filtrer l'air convenablement, le système Fjord repose sur un ensemble de 4 filtres. On retrouve ainsi un énorme filtre HEPA qui va permettre de filtrer les plus grosses particules (poussières, pollens), une couche NanoGuard qui permet de stopper les particules fines jusqu'à 0,1 μm, une couche de charbon actif pour filtrer les odeurs et certains gaz, ainsi qu'un dernier filtre qui correspond en réalité à un laser UV qui permet de tuer les particules organiques (bactéries, virus).

Les trois premiers filtres sont en réalité combinés sur le filtre HEPA qui est annoncé pour une durée de vie de 300 jours (l'application mobile permet de conserver un suivi du temps d'utilisation du filtre et d'organiser les remplacements), mais tout dépend en réalité de la qualité de l'air ambiant .

Le filtre laser ne nécessite aucun remplacement, mais il convient néanmoins de nettoyer régulièrement un film via une trappe située à l'arrière de l'appareil.

Simple et efficace

Comme tout appareil connecté, le Fjord dispose de sa propre application mobile.

Cette dernière permet de l'associer dans un premier temps au réseau WiFi domestique, puis de le piloter à distance, y compris depuis le réseau mobile 4G / 5G.

On peut ainsi sélectionner la vitesse de filtration, mais également définir une minuterie. Une sécurité enfant est également de la partie pour éviter à ces derniers de modifier le réglage de l'appareil en touchant l'écran.

L'application permet également de gérer l'intensité lumineuse de l'écran, voire de le désactiver complètement. On peut également activer ou désactiver le laser UV, le son émit par l'appareil lors des clics. Un historique est également proposé pour obtenir les mesures COVT et PM 2.5 sur la semaine et le mois. On pourra également récupérer des données sur l'état du filtre, sur son taux estimé d'usure et sur les jours d'utilisation restants avant son remplacement.

L'appli affiche les données relatives à la qualité de l'air, on peut affiner le réglage de puissance via un curseur affichant des données relatives à la surface au sol de la pièce. En outre, il est possible d'associer le purificateur d'air à un système Google Home, Apple Homekit ou Amazon Alexa.

à l'usage / bilan

À l'usage, il reste difficile de juger de l'efficacité de ce type d'appareil hors d'un laboratoire spécialisé mais, pour rappel ça a été le cas avec Jya Fjord qui a reçu la certication"Allergy Care" (anti allergie) par l'organisme indépendant allemand TÜV Rheinland qui a confirmé un taux de filtration d'au moins 99 % pour les allergènes intérieurs courants.

De notre côté, il convient donc de se fier aux éléments de qualité d'air indiqués par l'appareil. Difficile bien entendu de polluer volontairement son intérieur avec des poussières pour juger de l'action du Fjord.

Néanmoins, un petit épisode allergique chez mon fils de 5 ans m'a permis de mettre le purificateur à l'épreuve. Suite à une conjonctivite allergique liée aux pollens, j'ai installé le purificateur Fjord dans sa chambre, et entrepris de réaliser un filtrage de l'air pendant 1h30, fenêtre fermée, avant son coucher.

Les données relatives à la pollution de l'air indiquaient des mesures très faibles et les épisodes allergiques se sont rapidement atténués pour une nuit sans problème. Le tout étant combiné à un traitement médical, il reste néanmoins difficile de dire que le Fjord est responsable à lui seul du bon rétablissement, néanmoins il est évident que dans certaines situations, cela pourrait bien être le cas.

Dans les environnements très pollués ou plus largement dans des bureaux (au travail ou au domicile en télétravail), dans des fablabs ou chez des utilisateurs ultra sensibles aux poussières et allergènes aérosol, ce type d'appareil peut véritablement soulager les voies respiratoires et aller au-delà, en protégeant contre la propagation des virus (on pense au Covid 19, mais également aux virus tels que la grippe qui restent parfois plusieurs heures en suspension dans l'air).

Relativement simple tant d'utilisation que d'entretien, le Jya Fjord nous séduit également par son design passe-partout à la fois sobre et élégant. L'écran tactile est très confortable et clair.

De par son mode silencieux et son gabarit finalement assez réduit, il saura se faire oublier et vous faire oublier les allergies liées aux pollens et autres poussières. Finalement, on peut simplement lui reprocher de ne pas intégrer une fonction humidificateur ou encore de proposer des filtres se révélant assez chers (59 €).

Le purificateur d'air Jya Fjord est disponible sur le site officiel de la marque au tarif de 399 € mais vous pourrez le trouver actuellement en promotion à 369 €.