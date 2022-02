realme 9 Pro + : le milieu de gamme ambitieux qui mise sur la qualité photo

Le realme 9 Pro + constitue l'offre supérieure de la nouvelle gamme realme 9. Armé d'une fiche technique attractive avec un affichage AMOLED 90 Hz, un SoC Dimensity 920 apportant aussi la 5G et un bloc photo s'appuyant sur le module Sony IMX766 de 50 megapixels, mais aussi une charge rapide 60W, le tout avec Android 12 / realme OS 3.0 et évoluant vers les 400 €, on n'est pas loin du sans faute.

à l'aise en milieu de gamme

La marque realme n’est pas encore très connue chez nous mais elle profite actuellement d’une croissance exponentielle et montre une volonté de toucher les marchés internationaux avec des smartphones offrant un excellent rapport qualité / prix.

Pendant qu’elle s’installe en haut de gamme avec la série GT (et ses variantes) et une future gamme GT 2 dont on devrait bientôt entendre parler, realme continue d’occuper le terrain du milieu de gamme avec désormais une famille realme 9 constituée de plusieurs variations, dont le Realme 9 Pro + constitue le fleuron.

Un design standard mais soigné

Le smartphone a l’avantage d’une certaine finesse (7,9 mm) et d’un poids maîtrisé (182 g) lui donnant une bonne tenue en main. Realme a fait le choix d’un affichage de 6,4 pouces FHD+ avec une dalle AMOLED et un rafraîchissement d’écran de 90 Hz, modulable selon les applications, et un poinçon en angle pour le capteur photo avant.

La dalle est plane mais la coque tend à s'incurver sur les tranches, assurant une prise en main plutôt agréable. On notera la présence d'une prise casque 3,5 mm sur la tranche inférieure.

A l’arrière, le dos en verre (et qui accroche les traces de doigts) est ici en coloris Midnight Black et comprend un bloc photo rectangulaire débordant légèrement de la coque et comprenant trois capteurs, dont un module principal de 50 megapixels.

Caractéristiques du realme 9 Pro +

7,99 mm d'épaisseur pour 182 g

Affichage 6,4 pouces FHD+ AMOLED 90 Hz

Soc Dimensity 920 MediaTek octocore 2,55 GHz / ARM Mali G68-MC4

6 à 8 Go de RAM / 128 à 256 Go stockage

Lecteur d'empreintes sous l'écran

Capteur photo avant 16 megapixels (poinçon)

Triple capteur photo arrière :

- capteur principal 50 megapixels f/1,8 Sony IMX766 avec OIS

- ultra grand angle 8 megapixels f/2,2 et angle de vision 120 degrés

- capteur macro 2 megapixels f/2,4 (mise au point 4 cm)

Batterie 4500 mAh avec charge rapide filaire 60W

Connectique USB-C / Dual SIM

WiFi 6 / Bluetooth 5.2 / NFC

Prise jack 3,5 mm

Compatible 2G à 5G

SoC Dimensity 920 5G

Le smartphone realme 9 Pro + fait le choix d’un SoC Dimensity 920 de MediaTek gravé en 6 nm, avec une configuration CPU octocore 2,5 GHz et un GPU ARM Mali-G68 MC4, le tout épaulé par 8 Go de RAM LPDDR4X et 128 Go de stockage UFS 2.2.

realme 9 Pro + écran d'accueil et raccourcis

Cela lui permet d'atteindre 500 000 points environ sur le benchmark AnTuTu et des scores typiques du milieu de gamme sur Geekbench. Le SoC Dimensity 920 offre en outre une compatibilité 5G (en bandes sub-6 GHz uniquement) et le support du WiFi 6 (rare sur du milieu de gamme plutôt habitué à du WiFi 5) et du Bluetooth 5.2, sans compter le GPS et un module NFC.

realme 9 Pro + résultats sur AnTuTu et Geekbench

Le realme 9 Pro+ est lancé avec Android 12 et la surcouche realme OS 3.0 qui se veut plutôt épurée tout en offrant de larges possibilités de personnalisation et la possibilité de paramétrer un affichage Always On.

realme 9 Pro + Realme Labs et moniteur de fréquence cardiaque

C'est fluide et on trouve peu d'applications pré-installées par rapport à d'autres marques. En fouillant dans l'option realme Labs, il sera possible d'utiliser le lecteur d'empreintes comme un moniteur de fréquence cardiaque optique qui, comparé aux données d'une montre connectée, fournit un résultat plutôt cohérent.

Le realme 9 Pro + embarque une batterie de 4500 mAh qui lui assure une belle journée et demie d'autonomie. En proposant une charge rapide 65W, il suffit d'une vingtaine de minutes pour une charge complète.

La qualité photo avec capteur Sony IMX766

realme n'a pas oublié que l'une des attentes principales des utilisateurs de smartphones porte sur la partie des photos. En proposant un capteur photo principal Sony IMX766 de 50 megapixels avec OIS, que l'on trouve aussi sur des smartphones haut de gamme, la qualité est au rendez-vous.

Elle se manifeste en pleine lumière, avec des teintes plutôt chaudes et intenses, mais aussi en faible luminosité, pour laquelle le smartphone ne vous laissera pas tomber en parvenant à conserver du détail et de la couleur.

realme 9 Pro + grand angle

realme 9 Pro + ultra grand angle

realme 9 Pro + : zoom x2

C'est ce même capteur Sony IMX766 qui est utilisé pour fournir un zoom sans perte x2, le smartphone ne proposant pas de téléobjectif dédié. Le mode nuit s'en sort plutôt correctement, même lorsqu'il s'agit de faire ressortir des détails en basse luminosité.

realme 9 Pro + photo avec lumière ambiante réduite

realme 9 Pro + : mode automatique

realme 9 Pro + mode nuit

L'utilisation de l'intelligence artificielle tend classiquement à saturer les couleurs pour rendre le cliché plus appétissant, à défaut de garder des teintes réalistes. Le realme 9 Pro + n'échappe pas à cette tendance mais reste raisonnable dans son traitement, ce qui évite au passage des teintes trop délavées.

realme 9 Pro + ultra grand angle

L'ultra grand angle de 8 megapixels est plus classique mais s'en sort bien s'il a assez de lumière et limite les déformations grâce à un angle de vision de 120 degrés.

realme 9 Pro + grand angle en intérieur

realme 9 Pro+ ultra grand angle en intérieur

En plus faible lumière, le résultat reste correct même s'il ne faudra pas trop lui en demander, sous peine de finir avec des clichés granuleux.

Le capteur macro de 2 megapixels est un classique du genre et le résultat dépendra beaucoup de la lumière environnante, avec parfois de bonnes surprises.

realme 9 Pro + macro

On apprécie les fonctions de l'application photo qui intègre un mode Rue avec différentes focales (équivalent 16, 24, 50, 120 mm) et qui permet de réaliser des effets de lumière.

Le mode Pro permettra utilement d'affiner les réglages pour obtenir un résultat plus précis dans certaines conditions tandis que le mode "Inclinaison-décalage" créera un effet maquette en écrasant les perspectives, un effet vu sous le nom Tilt-Shift sur la série OnePlus 9.

Realme 9 Pro + : un modèle à ne pas négliger en milieu de gamme

Avec son realme 9 Pro+, le fabricant réussit une intéressante synthèse en milieu de gamme. De l'affichage AMOLED 90 Hz au SoC Dimensity 920 apportant la 5G en passant pas un bloc photo qui s'appuie heureusement sur le module Sony IMX766 de 50 megapixels, le tout avec une bonne autonomie et une charge filaire 65W, le smartphone possède une fiche technique plutôt complète pour un appareil très à l'aise au quotidien.

Android 12 et realme OS 3.0 offrent un bel éventail de possibilités de personnalisations, le tout avec une bonne fluidité, sans imposer un tas d'applications pré-installées. Et les smartphones de milieu de gamme proposés directement avec Android 12 sont encore rares, c'est à souligner !

Il y a ici une belle recherche d'équilibre pour un smartphone de milieu de gamme qui fait finalement assez peu de compromis (pas de coque étanche) et conserve la prise casque.

En France, le realme 9 Pro+ sera disponible à partir du 23 février 2022 sur le site de realme et chez certains revendeurs en deux configurations :