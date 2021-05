Test Sophos Home Premium : la sécurité simple mais efficace

Les menaces en ligne évoluent et se multiplient, c'est pourquoi les éditeurs de protections antivirales développent de nouveaux outils visant à protéger toujours plus d'appareils dans le foyer et en déplacement. C'est le cas de Sophos Home Premium que nous allons vous présenter en détail dans ce test.

Sécurité et protection de la vie privée pour toute la famille

Sophos est un nom connu depuis plusieurs années dans le domaine de la protection informatique, et notamment via Sophos Home, une solution qui affiche deux axes principaux : facilité d'utilisation et couverture étendue.

Proposé dans une version Sophos Home Premium à moins de 50 € par an (ou moins de 40 € par an pour un achat sur 3 ans), il existe également une version gratuite de test valable un mois.

Sophos Home profite d'une double interface et mise, comme beaucoup d'autres antivirus et suites de sécurité modernes, sur une partie inscrite dans le Cloud.

Outre la possibilité de gérer plus facilement les abonnements, la partie de la solution dans le Cloud permet aux utilisateurs de mieux piloter la protection de l'ensemble des appareils du foyer et les divers modules. Sophos Home permet en effet de protéger jusqu'à 10 appareils différents, toutes les licences et certaines fonctionnalités de scan étant accessibles directement depuis l'espace cloud.

L'application PC est de fait, minimaliste : une fois l'installation terminée et un compte utilisateur créé, le menu propose des fonctionnalités basiques. On peut ainsi visualiser le statut de la protection avec les différents modules, lancer un scan antivirus et ajouter des appareils.

Le Cloud pour mieux gérer tous ses appareils

Cliquer sur le Tableau de Bord nous renvoie ainsi automatiquement dans l'espace cloud de Sophos qui propose bien plus d'informations, car c'est là le véritable centre de pilotage de la solution de protection.

Depuis cet espace, on peut ainsi configurer les différents modules, au nombre de 5 :

Protection antivirus

Protection Web

Protection Anti-Ransomware

Protection de la vie Privée

et Détection du trafic malveillant

On pourra également accéder à l'historique des actions menées sur le PC hôte. L'onglet protection propose de gérer différents sous-modules comme la protection en temps réel, la protection antimalware, la planification des scans, l'intelligence artificielle (machine learning), la gestion des exceptions, la prévention des exploits, la protection des applications, la détection dynamique du shellcode, la protection anti-ransomware avec verrouillage de la modification des secteurs de boot, ou encore la protection des navigateurs lors de la visite de sites bancaires ou achats en ligne.

Au menu des options de filtrage, on apprécie une gestion simplifiée qui fait office de filtrage parental. Enfin une dernière option de confidentialité permet de notifier l'utilisateur en cas d'utilisation non désirée de la webcam.

Nous avons soumis quelques tests à Sophos Home Premium avec la détection de malwares et virus dans plusieurs archives mêlant petits et gros fichiers. Le taux de détection est impressionnant : Sophos a détecté 100% des fichiers malveillants que nous avons analysés, et ce avec un impact très limité sur les performances système (270 Mo de RAM utilisés pour 9% de ressources du CPU), notons que Sophos détecte également les cookies et propose de les purger.

Dans les grandes lignes, Sophos Home se veut simple et efficace, et représente ainsi une solution idéale pour les utilisateurs lambda et notamment de PC portables.

Les utilisateurs avancés ou disposant de configurations plus complexes pourront regretter quelques manques. C'est ainsi le cas sur notre PC de bureau disposant de plusieurs disques durs : il n'est pas possible de sélectionner de scan rapide, ni des fichiers récemment modifiés, ni même d'un dossier ou HDD spécifique, ce qui entraine un scan assez long et pas forcément justifié. Une parade partielle est proposée via une liste d'exclusion du scan, qui implique de renseigner chaque dossier ou HDD à ne pas vérifier, la procédure étant assez fastidieuse.

Reste que la gestion à distance est assez simple et permet de piloter plusieurs appareils avec une grande facilité. Il devient très facile de s'assurer de la bonne santé de ses dispositifs, et de lancer des scans ou mises à jour. Il est possible d'envoyer des URL de partage aux terminaux que l'on souhaite ajouter à son parc.

La protection Web se veut également efficace et met en garde l'utilisateur lorsqu'il se rend sur des sites jugés dangereux. La fonctionnalité de cloisonnement des sites bancaires permet d'offrir une couche de protection supplémentaire bienvenue.

Bilan

Très simple, mais complet, voilà qui résume parfaitement Sophos Home. Sans grande prise de tête, la solution de sécurité proposée ici devrait convenir à la majorité des utilisateurs qui ne souhaitent pas se soucier de leur protection tout en appréciant d'être parfaitement à l'abri des menaces aussi communes que complexes. Quelques manques dans la personnalisation des outils sont à signaler mais rien de grave, alors que les différents modules annexes de protection en ligne ou contre les Keyloggers sont un vrai plus.

Sophos Home Premium est proposé avec un essai gratuit de 30 jours ou bien de 38 € à moins de 50 € par an selon la formule choisie (pour 1 à 3 ans d'abonnement).