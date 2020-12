Test Synology DS220+: le NAS sérieux et accessible

Synology a récemment renouvelé sa gamme de NAS dédiée aux particuliers comme aux professionnels, et le DS220+ continue sur la lancée du DS218+.

Le marché du NAS évolue et Synology continue ainsi de renouveler son catalogue chaque année au profit de plateformes de plus en plus performantes.

Ainsi, le DS218+ cède la place au DS220+, un NAS 2 baies élégant destiné tant aux particuliers qu'aux semi-pros.

Qu'il s'agisse tout simplement de stocker et sécuriser ses données, de créer un serveur accessible à distance ou autre service connecté, les NAS se montrent adaptés à une foule d'usages et Synology est passé maitre dans le domaine, notamment grâce à sa plateforme DiskStationManager.

Evolution douce, le DS220+ s'impose comme une référence sur le marché.

Découvrir notre test du NAS DS220+ de Synology