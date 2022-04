Test Tineco Carpet One : vos tapis et moquettes vous diront merci

Après avoir déployé une gamme d'aspirateurs et de laveurs de sols, Tineco tente l'expérience de la station de nettoyage de tapis avec le Carpet One. S'il s'adresse à à un public ciblé d'amateurs de carpettes, tapis, moquettes et autres tissus d'ameublement, il offre l'avantage de pouvoir rénover ou entretenir régulièrement la précieuse (ou pas) pièce de tissu joyeusement piétinée au quotidien et/ou servant de terrain de jeux à nos chers animaux domestiques. Étant donné la singularité de la tâche (ou de la tache, c'est selon), peut-il vraiment leur redonner du lustre ?

Prendre soin des tapis et moquettes

Dévoilé lors du CES 2022 de Las Vegas, le Tineco Carpet One est un nouveau venu dans la gamme d'appareils de nettoyage des sols de la marque. Le tapis ou la moquette étant un objet relativement fragile et pouvant nécessiter un soin particulier (puissance de brossage, type de brosse, nettoyage à sec ou humide...), voici donc venir un appareil dédié à son nettoyage avec toujours la volonté de Tineco d'assurer un fonctionnement simple et ergonomique, avec un nombre de manipulations réduit.

Le Tineco Carpet One s'inscrit dans cette philosophie et reprend le design et les atouts des autres produits de la marque, avec des boutons facilement identifiables, un affichage permettant d'avoir toutes les informations d'un coup d'oeil et le fameux capteur iLoop permettant de doser la puissance d'aspiration en fonction de la poussière détectée.

Si l'on a testé ici même plusieurs appareils de la marque utilisables sans fil, on a affaire dans le cas du Carpet One à un équipement filaire du fait de la puissance d'aspiration nécessaire, mais aussi d'un système de chauffage au niveau de la tête de brosse pour nettoyer en profondeur.

Utiliser une batterie électrique n'aurait pas permis d'avoir une bonne autonomie, d'où la nécessité d'avoir un cordon. Mais les tapis et moquettes étant en principe installés à demeure, il sera moins gênant de rester relié à une prise murale par rapport à un aspirateur ou même un laveur de sols.

Comme toujours avec Tineco, l'emballage est soigné avec de nombreuses protections recouvrant les différents éléments. L'installation du manche et des bacs d'eau propre / eau sale se fait en quelques secondes et l'on trouvera quelques pièces de rechange, notamment pour le filtre éponge placé avant le collecteur d'eau sale.

Un équipement complet

Le Tineco Carpet One cible le nettoyage de tapis et vise donc un public particulier. Les allées et venues régulières peuvent défraîchir les tapis et moquettes et les petits et grands accidents du quotidien laissent parfois des taches disgracieuses et d'autant plus difficiles à enlever qu'elles resteront durablement.

Et ce n'est pas toujours chose aisée si le tapis ou la moquette sont installés à demeure et ne peuvent être déplacés. D'où l'idée de Tineco de concevoir un appareil compact et facile d'utilisation pour réaliser soi-même un nettoyage de qualité, en tous les cas supérieur par rapport à ce qu'on pourrait obtenir avec des produits de ménage classiques.

Le Tineco Carpet One se compose ainsi d'un bloc monté sur roulettes avec deux réservoirs, l'un d'eau propre (qui pourra être agrémentée d'une solution de nettoyage fournie) et l'autre de récupération d'eau sale, et d'une brosse à poils mi-longs et de dureté moyenne pour pouvoir dépoussiérer en profondeur.

L'appareil dispose également d'une brosse aspirante manuelle à relier si besoin pour traiter une zone particulièrement revêche ou difficile d'accès. Le bloc principal est surmonté d'une poignée avec deux boutons, l'un d'alimentation et l'autre de réglage de la puissance et de sélection de mode (humide ou séchage).

Comme les autres appareils de Tineco, il suffira d'incliner l'appareil pour déclencher l'aspiration ou de le remettre en position neutre pour la stopper. Enfin, le point pratique porte sur l'écran intégré au sommet du bloc principal et qui affichera toutes les informations utiles, de la puissance d'aspiration au niveau de saleté détecté en passant par les indications de fonctionnement / dysfonctionnement (réservoirs d'eau vides ou remplis, blocage d'aspiration...), ainsi que l'indicateur WiFi pour les utilisateurs de l'application sur smartphone.

Comme pour les autres produits, l'ensemble est bien pensé et dégage une impression de robustesse, même si les composants sont essentiellement en plastique, ce qui pourra avoir un impact sur la durée de vie du produit.

L'accès aux réservoirs est simple, mais il faudra faire attention de ne pas utiliser leurs poignées pour déplacer l'appareil, une poignée à l'arrière du bloc étant prévue pour ça. Mais dans le feu de l'action, on peut être tenté d'utiliser la grosse poignée du bac de récupération.

Tout s'emboîte efficacement et sans jeu dans les éléments, ce qui est plutôt bon signe pour la durée de vie après un certain nombre de manipulations. Le réservoir d'eau propre offre une capacité de 2 litres, contre 1,5 litre pour le bac de récupération d'eau sale.

Avec l'humidification uniquement lorsque l'appareil roule vers l'avant et un débit modulé en fonction de l'état de saleté détecté, la consommation d'eau reste modérée et le réservoir d'eau sale se remplit lentement.

à l'usage

Le Tineco Carpet One est l'équivalent d'une station de lavage pour tapis, moquettes et tissus d'ameublement avec une fonction de lavage et un mode de séchage rapide grâce à de l'air chaud, de manière à réduire le temps d'humidification du tapis.

A ceci s'ajoute une brosse aspirante manuelle pour nettoyer des zones difficiles et non planes comme des escaliers. La mise en service est très simple : il suffit de remplir le réservoir supérieur d'eau avec éventuellement deux bouchons de solution de nettoyage fournie.

Il suffit ensuite de mettre en route l'appareil avec le bouton sur le manche et de tirer ce dernier en arrière (il y a une petite pédale à la base du bloc) pour lancer le lavage avec aspiration. A l'avant, une brosse se charge d'aller chercher poussières et débris en profondeur, aidée par un capot marqué de picots.

Pour notre test, nous avons utilisé un tapis particulièrement éprouvé par un récent déménagement. S'il n'est pas taché, il a subi piétinements et accumulation de poussières et a bien besoin d'un décrassage en profondeur.

La recommandation d'usage est de tester d'abord sur une petite zone la fonction de lavage / séchage afin de vérifier qu'elle n'abîme pas ou décolore le tapis. L'autre élément à rappeler est que le Tineco Carpet One reste un produit à usage domestique qui ne pourra se substituer à des appareils professionnels pour des surfaces commerciales ou industrielles.

En mode automatique, le Carpet One pulvérise de l'eau à la surface du tapis tandis que la brosse récupère la saleté. La température de l'eau est contrôlée pour rester constante le temps du nettoyage et faciliter la désagrégation de la saleté. Cela constitue un plus par rapport à d'autres nettoyeurs de tapis fonctionnant à l'eau froide uniquement.

Le tapis est ainsi rapidement humidifié et la poussière décollée et ramenée vers le bac de récupération d'eau sale. Le maniement est aisé et le volume sonore est à la hauteur des capacités d'aspiration de l'appareil, c'est à dire plutôt élevé.

Après quelques minutes, le tapis est humidifié en profondeur et débarrassé des plus grosses poussières. Avec son capteur iLoop, l'appareil détecte la saleté présente et ajuste la puissance d'aspiration en conséquence. Il reste possible de le pousser à puissance maximale de façon ponctuelle.

Un appui sur le bouton du manche et l'on passe en en mode séchage. Le Carpet One va alors souffler de l'air chaud (jusqu'à 80 degrés tout de même) pour réduire le temps de séchage et éviter que le tapis ne s'abîme en restant humide trop longtemps.

Sous l'appareil, un capteur d'humidité (l'excroissance arrondie sur le côté sous l'appareil) va permettre là encore d'adapter la puissance de séchage en fonction du taux d'humidité détecté. L'écran affiche alors un indicateur d'humidité résiduelle de manière à pouvoir souffler l'air chaud là où le tapis est encore humide.

Tineco recommande de nettoyer régulièrement ce capteur avec la brossette fournie pour une efficacité maximale dans le temps.

Si besoin, la petite brosse aspirante manuelle se branche sur le bloc principal et pourra aller nettoyer des recoins. Elle dispose à sa base d'un gicleur projetant un peu de solution nettoyante à la demande.

Le Tineco Carpet One peut ainsi laver et sécher rapidement des tapis en quelques minutes, avec un temps de séchage réduit. On a fait l'essai sur plusieurs types de tapis (fin, épais, à motif, uni, tapis moelleux de salle de bain...) sans rencontrer de problèmes particuliers.

Le capot à l'avant de l'appareil peut être un peu capricieux et se soulever inopinément après un choc contre un obstacle. Aux premières tentatives, il n'était pas bien calé, ce qui a entraîné des fuites d'eau au moment d'utiliser la petite brosse aspirante.

Il y a donc un peu de prise en main à acquérir au tout début, mais Tineco démontre de nouveau sa capacité à simplifier les opérations d'utilisation comme de maintenance grâce aux éléments facilement identifiables et clipsables.

Conclusion

Le Tineco Carpet One est une véritable centrale de nettoyage pour tapis et moquettes qui peut en faciliter l'entretien grâce à ses fonctions de lavage et séchage.

Le format est compact, la préparation est simple (essentiellement remplir le réservoir d'eau propre et vider le collecteur d'eau sale) et l'utilisation est grandement facilitée par les indications de l'écran intégré, mais aussi des capteurs iLoop détectant la poussière et d'humidité pour faciliter et accélérer le séchage, avec un mode automatique ajustant directement la puissance nécessaire.

La force du Carpet One réside aussi dans le maintien à température tiède de l'eau pour nettoyer plus efficacement, et dans sa puissance aspiration pour un décrassage en profondeur.

On retrouve le point fort des appareils Tineco avec un écran rassemblant les informations utiles, avec un cerclage bleu à rouge indiquant l'intensité de poussière détecté, un indicateur de détection d'humidité et un ensemble d'indicateurs aidant au bon fonctionnement, sans compter une invite vocale détaillant les opérations.

Les différents atouts de cet équipement dédié permettent un nettoyage plus abouti qu'un passage d'aspirateur et surtout sans avoir à déplacer ou manipuler les tapis et moquettes, ce qui peut être contraignant.

Revers de la médaille, le Tineco Carpet One est assez bruyant et le cordon d'alimentation n'est pas toujours facile à gérer, comme souvent avec les appareils filaires. Et évidemment, c'est mieux quand le tapis à nettoyer est dégagé de tout obstacle pour permettre un lavage uniforme et éviter des surprises par la suite.

Les premières manipulations ont été un peu hasardeuses concernant le maintien du capot devant la brosse principale, avec des fuites d'eau à la clé, mais tout est ensuite rentré dans l'ordre avec un peu d'habitude.

Ensuite, le gain de temps est appréciable et le plus long sera finalement de bien nettoyer les buses, le capot avec picot à l'avant et le réservoir d'eau sale pour éviter les mauvaises odeurs. Redonner belle allure à un tapis, c'est (presque) aussi simple que ça !

Vous trouverez le Tineco Carpet One au prix officiel de 499 € sur le site officiel alemand de Tineco. Il sera prochainement disponible sur Amazon mais aussi sur le site officiel francais de Tineco.