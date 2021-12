Test Tineco Floor One S5 : aspirateur balai et nettoyeur de sol en même temps !

Le balai laveur Tineco Floor One S5 permet une aspiration des poussières et liquides répandus ainsi qu'une fonction de lavage. Avec ses réservoirs eau propre / eau sale et sa batterie évitant de se coltiner un câble d'alimentation, il veut proposer une expérience moins fastidieuse grâce à sa brosse motorisée et un format compact. Simple gadget ou outil efficace ?

L'aspirateur balai laveur simplissime

Et si nettoyer le sol de son logement n'était plus une corvée ménagère, ou du moins devenait beaucoup plus facile ? Plutôt que le seau d'eau, le balai et la serpillère, pourquoi ne pas laisser un dispositif s'occuper de presque tout, à charge pour nous seulement de le remplir d'eau et de le manipuler sans se fatiguer (et s'user le dos) ?

Certains robots aspirateurs savent déjà passer une lingette humide sur leur passage avec une efficacité discutable. D'autres disposent de patins tournants pour nettoyer plus efficacement.

Mais pour les taches plus marquées ou pour nettoyer un liquide renversé sur le sol, ils montrent vite leurs limites. Le balai laveur Tineco Floor One S5 se propose d'assurer un nettoyage de qualité sans se fatiguer, et le tout sans cordon d'alimentation puisqu'il dispose d'une batterie électrique intégrée.

Son astuce : disposer d'un réservoir d'eau propre utilisé pour humidifier une brosse motorisée, mais aussi collecter l'eau sale et les impuretés dans un second réservoir. A ceci s'ajoutent le capteur iLoop et son intelligence artificielle associée qui gèrent la puissance d'aspiration en fonction de la quantité de saleté détectée.

Mais tout ceci dépasse-t-il le statut de gadget et comment fonctionner le balai laveur ?

Caractéristiques du Tineco Floor One S5 :

Puissance : 220 W

Niveau sonore : 78 dB

Autonomie annoncée : 35 minutes

Aspiration poussières et liquides

Réservoir eau propre : 0,8 litre

Bac collecte eau sale : 0,7 litre

Brosse motorisée

Capteur iLoop

Un design robuste

Tout d'abord, on notera la qualité de l'emballage du Tineco One Floor S5. Tout est soigneusement agencé et protégé dans le carton et on trouve un manuel papier en français, clair et concis avec moult schémas explicatifs.

Cela donne un premier abord assez rassurant et le sentiment d'un produit soigné. Le montage est assez simple puisqu'il s'agit essentiellement de clipser la poignée sur le bloc central.

La boîte comprend le bloc principal avec sa brosse et ses réservoirs, un socle de rangement et d'auto-nettoyage, un flacon de produit nettoyant, une brosse et un filtre de rechange ainsi qu'une petite brosse pour compléter à la main le nettoyage automatique, si besoin.

Le Tineco One Floor S5 se compose du bloc principal avec à l'arrière le réservoir d'eau propre et à l'avant un réservoir de collecte d'eau sale et de la poussière, situé au-dessus de la brosse motorisée.

Le manche comprend trois boutons : alimentation, variateur de puissance et auto-nettoyage. Il n'y a pas de gâchette et une fois démarré, l'appareil reste allumé. Il suffira de le guider avec la poignée.

Sur le sommet du bloc principal se situe un écran de contrôle. C'est lui qui indique l'autonomie restante (sous forme de pourcentage), le niveau de saleté (un cercle bleu passant au rouge quand son capteur iLoop détecte plus de particules) et la puissance d'aspiration.

Plusieurs voyants donneront des indications complémentaires, comme l'obstruction du conduit d'aspiration, un blocage de la brosse motorisée ou la nécessité de vérifier les réservoirs (réservoir d'eau propre vide ou réservoir d'eau sale plein).

C'est aussi là que l'on pourra gérer la connectivité WiFi pour l'application Tineco sur smartphone Android ou iOS.

A la base de l'appareil, une brosse motorisée va s'occuper d'aspirer la poussière et les liquides grâce à son mouvement de rotation, tout en appliquant une pellicule d'eau sur le sol.

S'il est tout en plastique, l'ensemble du balai aspirateur / laveur est plutôt bien fini et les éléments semblent correctement ajustés. Avec des réservoirs clipsables qu'il faudra manipuler régulièrement, c'est un point qui n'est pas négligeable, sous peine de les voir bâiller et se détacher au bout de quelque temps d'utilisation et d'usure.

Le socle de rangement et de chargement est à brancher à une prise murale. Il comprend des rangements pour les accessoires et les pièces de rechange et une partie principale qui contribuera à l'auto-nettoyage en décrassant la brosse.

Le fonctionnement

Faire fonctionner le Tineco Floor One S5 est un jeu d'enfant. Tout commence par le remplissage du réservoir d'eau propre situé à l'arrière du bloc central. On pourra utiliser de l'eau du robinet et, pour plus d'efficacité, l'agrémenter de la solution de nettoyage fournie.

Réservoir d'eau propre

Laver à l'eau chaude est toujours plus efficace, mais il conviendra de vérifier qu'elle ne le soit pas trop. Le fabricant souligne qu'il faut impérativement que l'eau ne dépasse pas 60 degrés sous peine d'endommager l'appareil. Une eau tiède suffira.

Solution de nettoyage

Le flacon de solution est de 500 ml et il est indiqué d'en verser un bouchon (environ 10 ml) ce qui permettra donc une cinquantaine de cycles de nettoyage. Il fait partie des consommables qu'il faudra renouveler périodiquement, mais il est facile à trouver sur les plates-formes de vente en ligne.

Mettre en route le balai laveur est très simple : il suffit d'appuyer sur le bouton d'alimentation sur le manche puis de le mettre en position inclinée, ce qui déclenchera la brosse motorisée.

Pour le stopper, il suffit de replacer l'appareil en position verticale et la mise en veille s'active au bout de quelques minutes. Le maniement n'est pas plus compliqué avec l'avantage de la brosse motorisée qui permet de piloter le balai laveur d'une main sûre et légère par l'effet d'entraînement, tout en offrant une grande liberté de mouvement du fait de l'absence de câble d'alimentation.

La brosse aspire les poussières à proximité et étale un léger film de liquide dont une partie est récupérée dans le bac de collecte situé à l'avant du bloc principal. L'effet mécanique de la brosse tournante permet de nettoyer plus en profondeur que la plupart des robots aspirateurs / laveurs avec un effet de désincrustation.

Il pourra servir à nettoyer aussi bien le bol de lait fraîchement renversé que la tache de café séchée depuis plusieurs jours. Le résultat n'est pas aussi performant qu'un nettoyeur à vapeur, mais le balai laveur Tineco peut nettoyer la majorité des souillures laissées au sol.

Si l'essentiel du fonctionnement se fait en mode automatique grâce au capteur iLoop qui règle la puissance en fonction du degré de saleté détecté, on pourra ponctuellement passer à la puissance maximale d'un appui d'un bouton sur le manche pour accentuer le nettoyage sur une tache rebelle.

L'un des intérêts de l'appareil porte aussi sur la faible quantité d'eau utilisée pour le nettoyage. En appliquant seulement un léger film liquide, on n'en met pas partout et le séchage du sol est rapide, de quelques minutes seulement.

Le balai Tineco Floor One S5 a été testé sur différents types de sols durs (avec et sans jointures), mais il peut aussi nettoyer des parquets, toujours grâce au léger film de liquide utilisé qui n'abîmera pas les sols plus délicats.

Bac de collecte d'eau sale à l'avant

En fin de nettoyage, le balai laveur demandera à réaliser son propre nettoyage. Il suffira de le caler dans son socle et d'appuyer sur le bouton dédié du manche. La brosse se décrassera tandis que de l'eau est envoyée dans le conduit du bac de collecte.

Oui, c'est plutôt crado dans le bac de collecte

Il est recommandé de le vider après chaque cycle de nettoyage et quand on découvre l'eau marron qu'il récupère, on comprend vite qu'il vaut mieux ne pas laisser ce cocktail trop longtemps sous peine de le voir dégénérer en mauvaises odeurs.

C'est la seule étape "fastidieuse" de l'utilisation du balai laveur : vider l'eau sale et nettoyer les saletés amassées sur la grille de récupération, mais c'est une phase assez légère au regard de la facilité d'utilisation de l'appareil.

En revanche, il n'y a pas de fonction d'assèchement de la brosse motorisée et il faudra donc stocker l'appareil dans un lieu plutôt aéré pour éviter de mauvaises surprises.

Concernant l'autonomie, Tineco annonce 35 minutes de fonctionnement environ. Pendant notre test, pour environ 55 m2 avec un cycle de nettoyage, le pourcentage de batterie restante est tombé à 35%.

Pour des surfaces plus grandes ou pour un nettoyage approfondi, il faudra donc passer par une phase de recharge qui demandera tout de même quelques heures. Le Tineco Floor One S5 ayant une batterie inamovible, il faudra donc patienter.

Pour un nettoyage plus ponctuel ou organisé en quelques pièces à chaque fois, il n'y aura aucun problème, l'appareil se rechargeant dès qu'il est posé sur son socle et étant ensuite prêt à l'emploi.

L'interface et l'application

Le pilotage du balai laveur Tineco Floor One S5 se fait depuis l'écran logé sur le bloc principal. L'affichage indique la charge restante, la puissance d'aspiration et le niveau de saleté détecté par le capteur iLoop, représenté par un cercle bleu devenant rouge à mesure qu'une plus grande quantité de poussière est détectée.

Plusieurs voyants ajoutent des informations ponctuelles pour signaler que le bac d'eau propre est vide, qu'il est temps de vider le bac de collecte ou bien que la brosse est coincée par un obstacle.

Un assistant vocal complète les informations en précisant les fonctions activées (nettoyage automatique, par exemple) et en fournissant des conseils et rappels (comme ne pas oublier de nettoyer le bac de collecte après usage).

Cette petite voix peut être désactivée dans l'application mobile, le Tineco Floor One S5 pouvant être relié en WiFi à un smartphone ou une tablette. L'application Tineco intègre un certain nombre de réglages et des guides pratiques d'utilisation.

"Ordinaire" doit se comprendre comme "Normal"

C'est aussi là que l'on pourra éventuellement mettre à jour le firmware de l'appareil, gérer différents réglages ou choisir un nettoyage à l'eau ou avec solution de nettoyage.

L'application comprend aussi des guides pour permettre à l'utilisateur de se débrouiller pour dépanner lui-même l'appareil si besoin et éviter de le retourner. L'application apporte un petit plus, mais n'est pas absolument nécessaire au fonctionnement du balai laveur.

Elle fournit tout de même quelques informations comme la moyenne du temps passé à laver les sols ou le nombre hebdomadaire d'utilisations de l'appareil.

Conclusion

Avec ses bacs d'eau propre et de collecte de l'eau sale, sa batterie électrique qui le rend autonome pendant une trentaine de minutes avant de devoir le recharger et sa brosse motorisée, le balai laveur Tineco Floor One S5 a pas mal d'atouts pour rendre moins pénible la corvée de lavage des sols.

S'il est plus lourd et un peu plus encombrant qu'un aspirateur sans sac classique, il reste plus maniable et léger qu'une centrale à vapeur. Son écran de contrôle et ses quelques boutons sur le manche sont faciles à appréhender et le fonctionnement est plutôt simple, sous réserve d'appliquer les consignes de nettoyage régulier du bac de collecte d'eau sale.

L'avantage de cet appareil est de pouvoir ramasser la poussière solide comme les liquides fraîchement renversés, ce que ne peuvent réaliser les balais aspirateurs à moteur cyclonique.

En appliquant un fin film d'eau (éventuellement avec un peu de solution nettoyante), il est aussi possible de désincruster des taches au sol, même si cela reste moins efficace qu'une centrale à vapeur.

Le Tineco Floor One S5 est ainsi une sorte de compromis plutôt efficace entre balai aspirateur et appareil de lavage des sols tout en gardant un profil domestique et très accessible.

Si l'usage est simple, il y a toujours la nécessité de remplir un bac d'un côté et de vider le second de l'autre et de le nettoyer régulièrement. Cela reste tout de même suffisamment simple pour envisager un usage régulier et éviter qu'il ne finisse au fond du placard.

L'appareil est relativement sonore tout en restant dans une moyenne haute. L'autonomie n'est pas énorme s'il y a une grande surface à couvrir et le temps de chargement assez long de la batterie peut forcer à un nettoyage en deux temps.

Comme beaucoup d'appareils de nettoyage sans fil, il pourra être judicieux de fractionner le lavage en plusieurs fois ou d'effectuer des roulements. Dans le même temps, l'aspect sans fil offre une grande liberté de mouvement et de déplacement sans se prendre les pieds dans un câble.

Vous pourrez trouver le Tineco Floor One S5 chez Amazon au prix officiel de 499 €.