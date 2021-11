Test Tineco Pure One S12 : l'aspirateur balai sans fil ni sac pratique et modulaire

L'aspirateur balai électrique sans fil et sans sac Tineco Pure One S12 propose une expérience simplifiée et presque ludique de la corvée du balayage en proposant une interface colorée, une aspiration réglable automatiquement et la liberté d'aller et venir sans se prendre les pieds dans le câble. Modulaire avec sa batterie amovible, il dispose des accessoires indispensables (brosse motorisée, brosse à rideaux...). Saura-t-il tout aspirer dans la maison ?

Simplicité et ergonomie

Les balais aspirateurs électriques sans sac ont l’avantage du côté pratique. Pas besoin de se démener avec un câble gênant ni de s’embarrasser d’un sac, l’appareil est prêt à l’usage et peut être utilisé partout dans la maison, voire dans la voiture lorsque les accessoires le permettent.

Le nouveau balai aspirateur électrique Tineco Pure One S12 fait tout cela avec un certain nombre d’atouts en plus : une interface qui permet de connaître à tout instant l’autonomie restante et de gérer la puissance d’aspiration et même une connexion WiFi qui donnera la possibilité d’un suivi (temps d’aspiration, usure des consommables) via une application dédiée.

Il joue également la carte de la modularité avec un ensemble d’accessoires (dont certains motorisés) pour nettoyer sol et tapis, suceurs pour aller dans les zones difficiles d’accès et même un outil pour redonner une jeunesse au pré-filtre.

Enfin, la marque met en avant la présence de plusieurs filtres dont un filtre HEPA au bout du flux d’air qui évitera le relargage des poussières et allergènes, et une autonomie allant jusqu’à 50 minutes.

Tout ceci est bien beau sur le papier, mais qu’en est-il en réalité ?

Caractéristiques du Tineco Pure One S12 :

Puissance 500W

Aspiration jusqu’à 22 KPa

Ecran de contrôle LED

Capteur de poussière iLoop

Réservoir 0,6 litre

Batterie Li-ion amovible 2500 mAh

Niveau sonore 71 dB

Autonomie jusqu’à 50 minutes

Connectivité WiFi (pour application Tineco)

Poids 2,88 Kg

Support mural

Brosse motorisée avec LED



Vous trouverez actuellement le balai aspirateur électrique Tineco Pure One S12 au prix réduit de 379 € au lieu de de 459 € prix officiel chez Amazon avec le cumul d'un coupon de réduction de 40 € présent sur le site et du code GENERATIONNT. Attention, cette promotion se terminera le 7 novembre 2021. Sachez également que vous pourrez l'acheter chez AliExpress durant le Singles Day, c'est à dire du 11 novembre 2021 9h au 13 novembre 9h, au prix ultra réduit de seulement 304 € avec le code 11AE45 avec une expédition depuis la Pologne.

Un design modulaire

Le Tineco Pure One S12 fait bonne impression dès le départ par son emballage soigné avec son corps principal et ses accessoires bien disposés et protégés. Un manuel papier assez complet et traduit en français est également inclus, en plus des diverses indications présentes sur la boîte pour bien démarrer.

Outre le corps principal de l’aspirateur, on trouvera une brosse motorisée pour sols et tapis avec lampe LED, une mini-brosse pour rideaux et coussins et deux types de suceurs.

Dans la boîte, un manche rigide est présent, mais pas de tuyau flexible, ce qui limitera la possibilité d’aller traquer la poussière dans des endroits peu visités de la maison.

Un accessoire de nettoyage du pré-filtre est également présent pour redonner du souffle à l’aspirateur, tandis qu’un support mural permettra de placer l’équipement à portée de main chez soi.

Le corps de l’aspirateur est essentiellement composé de plastique, jusqu’aux cerclages imitation aluminium. Le premier élément visible est le grand écran LED qui délivrera les informations concernant l’aspirateur, principalement la charge restante et la puissance d’aspiration, avec des témoins s’affichant dans certains cas comme le blocage de la brosse ou du conduit d’air.

Sur la partie supérieure, on trouvera encore un bouton Auto et une zone tactile permettant de gérer très facilement la puissance d’aspiration. L’intérêt particulier du Pure One S12 est de disposer d’un capteur spécial iLoop qui va gérer lui-même la puissance d’aspiration en fonction de la quantité de poussière aspirée.

La poignée se compose d’une gâchette avec la bonne idée d’un loquet qui la bloquera en position active sans avoir à maintenir le doigt dessus. A l’arrière du bloc se trouvent en partie haute un filtre HEPA et en partie basse une batterie amovible.

Là encore, c’est plutôt une bonne idée par rapport aux modèles à batterie fixe, avec l’espoir de pouvoir utiliser l’appareil durant plusieurs années. A noter que le support mural comprend un emplacement pour charger une deuxième batterie et prolonger ainsi l’autonomie de l’appareil, l’insertion étant très simple.

Le bloc de récupération de la poussière est amovible et comprend un premier filtre mesh (pour stopper les plus gros débris) et un pré-filtre. Le moteur créant l’aspiration cyclonique se trouve au-dessus (sous l’écran) et le flux passe encore en bout de course par un filtre HEPA capturant les particules supérieures à 0,3 µm.

Attention, de par sa conception, le Tineco Pure One S12 ne doit pas être utilisé pour aspirer des liquides, sous peine de tuer le moteur d’aspiration, le flux d'aspiration étant direct.

A l’avant, l’embout présente des picots avec une alimentation électrique pour la brosse motorisée et son éclairage et pour la petite brosse. L’insertion des accessoires se fait sans peine avec un système de clip et l’on ne risque pas de monter les éléments dans le mauvais sens.

La brosse principale est articulée et dotée de roulettes. Elle comprend classiquement une bande fixe de poils doux et une brosse tournante avec des alignements en V de poils doux et de poils plus durs qui brosseront en profondeur. A l’avant, 4 LED assureront un éclairage relativement puissant mettant en évidence la poussière, les grains de litière du chat et autres indésirables.

La mini-brosse pour rideaux et coussins est elle aussi motorisée et composée de poils de dureté medium plus longs pour capter en douceur les poussières sans abîmer les tissus.

le pré-filtre du Tineco Pure One S12, à nettoyer régulièrement

Quand le préfiltre de l’aspirateur commencera à être bouché et que la puissance d'aspiration faiblira, un accessoire inclus permettra de le décrasser. Une fois démonté du bloc principal, le préfiltre pourra être inséré dans l’accessoire et relié à l’aspirateur. En tournant sur son axe au contact d’une brosse, il expulsera les poussières agglomérées et redeviendra bon pour le service !

à l'usage

Le parti pris du de l’aspirateur balai électrique Tineco Pure One S12 est celui de la simplicité. Les éléments sont modulaires et démontables / remplaçables et tout peut se faire en clipsant / déclipsant les accessoires et composants du bloc principal.

L’écran de l’interface se veut aussi très simple d’utilisation avec essentiellement le niveau de batterie restante et le réglage de la puissance d’aspiration. A ceci s’ajoute un cercle lumineux autour de l’écran qui sert de “boucle de surveillance de poussières”, allant de bleu (peu de poussière) à rouge (beaucoup de poussière) détectée par le capteur iLoop (voir plus bas).

Le détecteur de poussière rougit à l'accumulation des poussières rencontrées

Des icônes peuvent éventuellement s’afficher pour signaler une anomalie comme le tube obstrué, la brosse bloquée ou un dysfonctionnement du capteur de poussière. Enfin, il est possible de relier en WiFi l’aspirateur Tineco à une application mobile qui servira essentiellement à connaître le temps d’aspiration et l’état d’usure (approximatif, en fonction du temps d’utilisation) des éléments.

L’utilisation de l’application mobile n’est pas obligatoire et l’aspirateur Tineco Pure One S12 fonctionne comme n’importe quel aspirateur balai électrique...ou presque.

Le capteur intégré iLoop, qui n'est autre qu'un compteur de flux placé à l'entrée du bloc d'aspiration, permet en effet de gérer automatiquement la puissance d’aspiration en fonction de la quantité de poussière détectée.

Un appui de 2 secondes sur le bouton Auto sur le bloc active la fonction et il n’y a plus qu’à laisser le balai aspirateur gérer lui-même la puissance. Il reste possible de la régler manuellement avec la zone tactile sur la partie supérieure.

En aspiration légère, l’appareil émet un bruit raisonnable et relativement discret pour ce type d'appareil. Celui de la brosse motorisée est plus conséquent et similaire à celui d'une voiture radiocommandée.

Quand la puissance d’aspiration augmente, le volume sonore progresse d’autant jusqu’à être plutôt bruyant à pleine puissance, que l’on n’utilisera toutefois que très ponctuellement.

Le mode automatique fait généralement des allers et retours entre des niveaux allant d’un quart à la moitié de la puissance. On ne l'a pas vu aller au-delà, même sur tapis.

Sur de grands tapis, l'aspirateur fonctionne sans souci, mais quand ils sont de tailles plus modestes et mobiles, la brosse motorisée peut en embarquer un coin et rester coincée. Il faudra donc un peu de pratique et avoir la main légère pour nettoyer le petit tapis au pied du lit qui pourra faire un peu de résistance et compliquer la tâche.

L’autonomie annoncée de 50 minutes se situe plutôt vers 35-40 minutes en usage normal. En replaçant l’appareil sur son support, cela assure une bonne durée de fonctionnement à tout moment.

L’aspiration est efficace et le bac de collecte se remplit assez rapidement, ce qui nécessitera de le vider parfois plusieurs fois lors de grands nettoyages. Le vider n’est pas compliqué et il est possible de déclipser le bac du corps.

Si le plancher du bac de collecte s’ouvre d’un clic, il ne dispose pas d’élément expulsant la poussière et il faudra parfois aider à extirper les moutons de poussière compactés. L'idéal reste donc de ne pas attendre que le bac soit plein pour le vider.

Comme dit plus haut, l’aspirateur balai dispose d’une connectivité WiFi qui permet de le relier à une application mobile Tineco. Pour le Pure One S12, au fonctionnement déjà très simple, elle fournira essentiellement des données passives sur son utilisation et le temps d’usage d’éléments comme le pré-filtre.

Conclusion

L'aspirateur balai Tineco Pure One S12 est à classer dans les équipements légers et pratiques de la maison. Avec son bac de collecte de poussière limité à 0,6 litre et son autonomie d'une quarantaine de minutes, il ne rivalisera pas avec un aspirateur classique lorsqu'il s'agira de nettoyer toute la maison.

En revanche, il sera très efficace pour du nettoyage plus léger, qu'il soit régulier ou ponctuel, de quelques pièces avec un support mural le mettant à portée de la main à tout moment.

Sans fil et doté d'une autonomie raisonnable qui permet de l'emmener partout, pourvu de plusieurs accessoires pour offrir une certaine polyvalence et offrant une certaine "intelligence" grâce au détecteur de poussière iLoop et à la gestion automatisée de la puissance d'aspiration, le Pure One S12 offre un certain nombre d'atouts indéniables.

L'interface colorée sur le bloc d'aspiration apporte un certain nombre d'informations utiles et compréhensibles d'un coup d'oeil tandis que l'application mobile n'a pas une utilité folle pour ce type de produit qui se suffit à lui-même.

Ajoutons un bruit qui reste raisonnable (la grande brosse motorisée manque toutefois de discrétion), des éléments modulables (pré-filtre, filtre HEPA), une batterie qui a la bonne idée d'être amovible et donc remplaçable et une filtration en plusieurs couches (filtre mesh / pré-filtre / filtre HEPA) qui permet de sortir un air sain sans relargage de poussière et on obtient un produit plutôt efficace.

Dommage qu'il n'y ait pas un tube flexible en plus du tube rigide, comme on peut le trouver ailleurs, mais l'essentiel des accessoires est bien là. On saluera enfin la présence d'un manuel et d'un site internet en français, ce qui pourra toujours rassurer et aider à trouver des réponses à d'éventuelles interrogations.



