Test de la trottinette électrique Niubility N1 : petit prix mais de bonne facture

Les trottinettes électriques font désormais parties de notre quotidien, elles sont devenues indispensables pour parcourir certains trajets courts, et nous permettent de gagner du temps. Plusieurs grandes marques se sont lancées sur ce marché juteux, et pratiquent des prix souvent élevés, laissant ainsi une place à occuper sur le segment du low cost pour les nouveaux venus.

La trottinette électrique NIUBILITY N1 est proposée à un prix inférieur à 250€, et présente des caractéristiques similaires aux modèles plus onéreux vendus par les marques de renom.

En plus de son bas prix, la trottinette électrique NIUBILITY N1 possède de nombreux autres atouts à faire valoir. A commencer par son poids de 12.5kg, ses grandes roues équipées de pneus de 8.5 pouces, phare avant et arrière, écran LCD avec compteur et niveau de batterie, frein à disque arrière, avertisseur sonore, le tout reposant sur un alliage en aluminium offrant aussi bien robustesse que légèreté, voyons tout ceci en détail dans notre test.



Test de la trottinette électrique NIUBILITY N1