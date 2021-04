Test Trust IRIS : une caméra de visioconférence 4K pour les pros

La crise sanitaire et les diverses formes de confinement ont entrainé un recours massif au télétravail et aux visioconférences. Une situation inédite qui a permis à certaines entreprises de constater, parfois dans la douleur, qu'elles étaient mal équipées et qu'elles ne profitaient pas de certains atouts technologiques. D'où notre test de la caméra de visioconférence 4K Trust IRIS destinée aux professionnels.

La visioconférence en 4K

C'est après une année complexe de crise sanitaire ayant contraint des millions d'employés à se tourner vers le télétravail que la société Trust lance son premier dispositif entièrement dédié aux visioconférences : IRIS qui est disponible en vente en France chez Amazon au prix public de 799 €.

Avec le confinement, nombreuses sont les structures à multiplier les visioconférences, qu'il s'agisse de maintenir le contact avec les collaborateurs, d'organiser des réunions à distance ou même de présenter des projets avec des clients.

Des contraintes nées lors de la crise sanitaire qui vont certainement créer de nouvelles habitudes pour certains employés ou même sociétés. Car nombreuses sont celles qui ont pris conscience, à leurs dépens, qu'elles n'étaient pas préparées, matériellement parlant, à ce type de changement qui permet pourtant de mieux s'organiser et de gagner du temps tout en économisant argent et ressources.

Plusieurs marques se sont ainsi lancées dans la commercialisation de systèmes dédiés aux visioconférences, avec quasiment les mêmes caractéristiques : un module équipé d'enceintes et d'une caméra.

Trust y va de sa propre touche avec IRIS, un dispositif qui ressemble à une grosse webcam de 60 cm de large sur un support à poser ou à fixer au mur, et qui promet de la vidéo en 4K avec diverses technologies de suivi des intervenants.

Le pack proposé avec la caméra est complet : en marge de la caméra déjà montée sur son support inclinable, on retrouve un adaptateur secteur, une télécommande, un câble USB-C de 3 mètres, une platine permettant de placer la caméra sur un mur, ainsi que les vis et chevilles nécessaires. On pourra compléter le pack avec d'autres accessoires en option : un micro externe, un support VESA ainsi que des câbles USB de 10 m et USB optique de 15m.

Au dos de l'appareil, on trouve un port USB A pour la connexion au PC, un port d'alimentation et un port USB dédié au micro externe.

Le principal élément d'IRIS est le module caméra 4K qui propose une définition maximale de 3840x2160 pixels. L'optique grand-angle de 120 degrés est montée sur une base motorisée qui permet un pivotement supplémentaire pour couvrir plus d'espace, mais aussi proposer des technologies de suivi des intervenants.

La vidéo proposée peut atteindre 60 FPS en 4K et il est possible de profiter d'un zoom X5 sans perdre en qualité.

Un cercle lumineux entoure l'IRIS afin de donner des informations sur l'état de la caméra : en fonction, connectée en Bluetooth, micro désactivé...

Derrière les grilles de sa façade, IRIS cache 4 micros aux orientations différentes afin de permettre de suivre plus facilement les intervenants positionnés à différents endroits de la pièce. La caméra est capable de capter le son des utilisateurs jusqu'à une distance de 5 mètres, au-delà il est recommandé de faire appel au micro externe proposé en option par la marque.





Sur la partie gauche d'IRIS se cache un haut-parleur mono monté sur un châssis antivibrations. Le haut-parleur permet d'atteindre les 96 db de rendu à 50 cm de distance, ce qui devrait permettre un bon suivi des discussions, y compris dans les environnements un peu bruyants.

La télécommande se veut à la fois simple et efficace et elle regroupe l'intégralité des fonctions de la caméra IRIS. On peut ainsi automatiquement accepter et fermer les appels, désactiver la caméra ou le son, faire varier le volume, zoomer dans l'image, déplacer manuellement la caméra, la faire revenir en position centrée. Il est également possible de basculer en contrôle manuel, suivi de l'intervenant (la caméra se déplace et zoome automatiquement vers la personne qui parle), ou suivi de groupe. Il est possible d'enregistrer 2 configurations différentes, d'envoyer la vidéo en mode miroir, ou de se connecter en Bluetooth à un appareil (uniquement pour le son).

L'ergonomie comme mot d'ordre

Tout l'intérêt d'IRIS repose sur sa dimension plug-and-play : il suffit de la brancher en USB à un PC puis de lancer la messagerie de son choix pour lancer une visioconférence. Une fois IRIS sélectionnée dans la messagerie, on profite d'une image nette et parfaite.

Si l'image en 4K à 30 FPS fait largement l'affaire pour les réunions statiques, on apprécie la gestion de l'image à 60 FPS pour les réunions plus dynamiques : la vidéo sera fluide à chaque instant, du moins à condition de disposer de la bande passante nécessaire à envoyer le flux vers ses contacts.

La télécommande offre également un mode HDR qui permet de proposer une image optimisée dans les endroits sombres sans surexposer les zones claires. Le mode est particulièrement intéressant dans les environnements souffrant d'une situation de contre-jour, et permet ainsi de profiter d'une image à la qualité optimale, peu importe la configuration de l'espace de travail.

La gestion du suivi des intervenants est particulièrement intéressante et précise, le déplacement de la caméra est particulièrement fluide et silencieux.

Concernant le son renvoyé par IRIS, il dépendra de la qualité du micro des intervenants et de la qualité de leur bande passante... Néanmoins, même à fort volume, nous n'avons noté aucune distorsion ou vibration gênante, le haut-parleur, même s'il est mono, ne grésille pas, ni ne sature.

Bilan

Avec son système IRIS, Trust jette un pavé dans la mare en venant concurrencer des pointures proposant des systèmes parfois moins complets à des prix bien plus élevés. Car, proposée au prix public de 799 € chez Amazon France, la caméra de visoconférence 4K IRIS se positionne comme une alternative sérieuse 300 euros moins cher que le premier concurrent.

La vidéo en 4K à 60 images par seconde garantira des visioconférences de qualité et le grand angle associé à la motorisation de la caméra permettra de mieux cibler les intervenants pour un meilleur suivi des échanges.

Les finitions irréprochables d'IRIS et son design en font résolument un appareil haut de gamme clairement orienté vers les professionnels.