UWANT X100 : un aspirateur sec et humide sans fil tout-en-un très efficace !

Les serpillères sans fil ont la cote !

Alors que l'on voit exploser le nombre de références d'aspirateurs robots et d'aspirateurs sans fil sur le marché, avec des prestations sans cesse à la hausse, celui des aspirateurs laveurs sec et humide progresse également.

Davantage orientées vers les sols durs, les serpillères sans fil s'invitent ainsi dans un nombre grandissant de foyers de par des modèles plus pratiques, plus rapides et efficaces, mais aussi de moins en moins chers.

UWANT se lance sur le secteur avec la X100, une serpillère motorisée sans fil qui mise non pas sur un, mais sur deux rouleaux pour plus d'efficacité.

Pour rappel, UWANT est une marque connue proposant de nombreux appareils électroménagers innovants dans le domaine du nettoyage intelligent. Elle intègre la R&D, la production et les ventes. Avec comme slogan "New Smart Cleaning" (un nouveau nettoyage intelligent) UWANT permet aux consommateurs de se simplifier la vie avec des produits performants à travers la recherche et le développement de solutions pour répondre aux divers besoins de nettoyage domestique. UWANT a obtenu de nombreux brevets, preuve de son dynamisme dans le domaine.

Design et accessoires

UWANT fait dans le classique avec un laveur de sols qui se veut sobre quoiqu'un peu imposant : le design se veut quelque peu angulaire au niveau du corps, pour ne pas trancher avec la base qui, par la présence des deux rouleaux, se veut carrée et particulièrement imposante.

Le X100 est tout en plastique de bonne qualité, les peintures et finitions sont irréprochables quoique le manche en forme de canne paraît pour sa part un peu léger pour manipuler le poids de la bête annoncée à 5,2 kg à vide.

La marque livre son produit avec un ensemble complet d'accessoires : une base de recharge intelligente, un rouleau brosse de rechange, un filtre HEPA supplémentaire, un outil de nettoyage ainsi qu'un gobelet mesureur pour l'utilisation de liquides de nettoyage. Notons que le système arrive partiellement en kit : pour des raisons d'encombrement, le manche doit être clipsé sur le reste du corps.

De par sa conception, le X100 affiche un encombrement au sol assez important : 37x39 cm pour la base. On regrette qu'avec ces dimensions Uwant ait fait le choix de positionner l'adaptateur secteur à l'arrière, ce qui implique un encombrement supplémentaire alors qu'un branchement par le dessus aurait permis de plaquer la base au mur.

Le fonctionnement de l'appareil se veut finalement assez simple : il se dote d'un réservoir d'eau propre de 600 ml sur le dessus. L'eau propre est acheminée jusqu'aux rouleaux en fonction du réglage désiré, puis un système de bavette et d'aspiration collecte les eaux sales qui sont redirigées vers un autre réservoir de 600 ml, connecté à un séparateur de solides et liquides.

Un large écran LED rond situé sur le corps de l'appareil offre une bonne visibilité lorsque ce dernier est penché en utilisation. Enfin, le manche en forme de canne permet une bonne préhension, il propose deux boutons : un pour allumer et éteindre le X100, l'autre pour basculer entre les différents modes de fonctionnement.

Pour faciliter le déplacement, le X100 propose de petites roulettes sous sa base, tandis que la rotule de la tête de nettoyage dispose d'un cran permettant à ce dernier de rester en position debout sans aucune aide.

La tête est particulièrement bien pensée niveau accessibilité : deux boutons au-dessus de chaque rouleau permettent de retirer le capot transparent. Il suffit ensuite de retirer les rouleaux à la main pour les rincer si le nettoyage automatique ne suffit pas, voire à les remplacer.

à l'usage

Le UWANT X100 offre une durée de fonctionnement de 5h environ sur sa batterie de 4000 mA, la recharge complète nécessitant 4 h.

La préparation et la manutention du X100 se veulent assez simples : de larges boutons pression permettent de retirer les réservoirs d'eau propre et sale, et de larges languettes souples assurent une parfaite étanchéité pour éviter de renverser le tout et de salir à nouveau son foyer.

Contrairement à d'autres marques qui émettent des réserves quant à l'utilisation de produits de nettoyage des sols dans l'appareil, Uwant recommande ici l'utilisation de son propre détergeant (qui pourra toutefois être remplacé par celui de son choix, faute de disponibilité en France).

L'écran se veut parfaitement lisible et coloré, on y retrouve les informations essentielles : intensité du nettoyage (aspiration et rotation) sur la gauche en rouge/rose, sortie d'eau à droite (bleu), niveau de charge au centre, ainsi que 6 pictogrammes correspondant au mode d'aspiration standard / puissant, aspiration à sec, mode intelligent, indicateur de remplissage de réservoir des eaux usées, manque d'eau propre ou problème de brosse.

On bascule très facilement d'un mode à l'autre par pression du bouton présentant des engrenages sur la canne, les teintes de couleur changent alors légèrement à l'écran pour confirmer, en plus du pictogramme, sur quel mode l'appareil est réglé.

En parallèle de ces indicateurs visuels, une synthèse vocale (en anglais uniquement) indique le mode en cours d'utilisation et donne des recommandations lors de certains événements (nécessité de recharger l'appareil en eau, fin de batterie, invitation au nettoyage automatique).

Le nettoyage automatique nécessite quant à lui de positionner le X100 sur sa base de recharge et d'appuyer sur le bouton dédié. L'appareil effectue ainsi un rinçage et aspiration de ses rouleaux. Il convient alors de disposer d'un bac d'eaux usées vide et de remplir le bac d'eau propre jusqu'à la marque appropriée.

Si le X100 fait sentir son poids et se montre difficile à prendre en main à l'arrêt, une fois en action la rotation des rouleaux le rend bien plus maniable. Le tout donne l'impression d'être sur un coussin d'air, et la rotule particulièrement souple et permissive de la tête autorise des progressions en diagonale et dans presque tous les sens.

Côté performances, le X100 étonne avec sa puissance de 250W : il avale avec aisance le lait et les céréales du petit déjeuner, les traces de ketchup, sirop d'érable, et même de miel, et ce en un seul passage.

Face aux produits plus gras comme du beurre ou de l'huile notamment, il conviendra de réaliser au moins deux passages, surtout si la quantité de graisse à nettoyer est importante, l'ajout d'un produit détergeant dans le bac d'eau propre permettra d'accélérer le processus de nettoyage.

Enfin, sur les traces sèches, il conviendra de se mettre en mode puissant et de passer plusieurs fois pour permettre aux traces de se réhydrater avant que l'action mécanique des brosses ne fasse son oeuvre. Dans tous les cas, le module intelligent de détection des saletés permet d'adapter la puissance de l'aspiration et le niveau d'eau pour toujours offrir le meilleur réglage.

Les deux rouleaux permettent également d'offrir un mode de séchage très performant : on peut rapidement et efficacement aspirer des taches d'eau et obtenir un sol qui sèche en quelques secondes. En outre, la conception de la tête permet d'offrir un nettoyage jusqu'au bord des murs : la brosse ne laisse rien devant elle, contrairement à d'autres appareils du marché.

La présence des deux rouleaux est sans conteste un plus sur ce type d'appareil : cela garantit l'absence de traces lors des passages et une action bien plus performante que les autres modèles que nous avions pu tester comme le Dreame H11 Max par exemple. En contrepartie, ce choix technique implique un appareil plus lourd et encombrant.

Petit plus agréable : la base intelligente dispose d'un module coupe cheveux : il suffit d'installer le X100 sur la base pour que la lame passe automatiquement sur les rouleaux pendant l'autonettoyage, coupant les cheveux qui sont alors aspirés.

Enfin et c'est quelque chose de rare sur ce type d'appareil : le UWANT X100 dispose d'un système d'ozone intégré qui stérilise les tuyaux pour éviter la prolifération des mauvaises odeurs.

Bilan

Sous ses airs encombrants, le UWANT X100 offre une solution de nettoyage particulièrement intéressante : performant sur tous types de sols durs, l'aspirateur laveur de sols avale tout ce qu'on lui présente sans aucun problème particulier.

Là ou certains aspirateurs laveurs pourraient laisser des traces sur des déchets poudreux, le double rouleau permet de nettoyer avec aisance de la farine, des poussières, du plâtre... Et ce en un seul passage.

Malgré un poids assez imposant, la tête de l'aspirateur est particulièrement mobile et une fois les rouleaux en fonction il offre une aisance bluffante.

UWANT n'a pas non plus oublié l'ergonomie lors de l'entretien de l'appareil : tout est facilement accessible et sécurisé.

Le UWANT X100 se positionne actuellement comme le meilleur aspirateur serpillère sans fil que nous avons eu la chance de pouvoir tester.

Si vous avez des questions sur ce produit, vous pouvez également consulter la page FAQ dédiée de la marque.

Vous pourrez acheter le UWANT X100 sur le site officiel à seulement 411 € au lieu de 503 € avec le code de réduction X100LAUNCH. A noter que pour les 150 premières commandes vous pourrez obtenir gratuitement une solution de nettoyage, un filtre HEPA et une brosse.

De plus, si vous achetez plusieurs solutions de nettoyage, des réductions supplémentaires de 10 à 30% s'appliqueront. Enfin, si vous partagez sur Facebook leur concours, vous pourrez gagner de nombreux lots comme un UWANT X100, un UWANT B100 et de nombreux autres lots.