Test du vélo électrique ADO A20 - un VAE polyvalent au juste prix

Test du vélo ADO A20 - Caractéristiques

Les vélos à assistance électrique, ou les e-Bike, sont de plus en plus demandés, c'est même devenu une nécessité pour certains qui ne peuvent plus s'en passer. Les spécialistes du domaine, comme ADO, l'ont bien compris, vu le rythme effréné des nouvelles sorties chaque année avec des vélos pour tous les goûts et pour toutes les utilisations, milieu urbain, campagne et même pour la montagne.

A Dece Oasis propose cette année les 3 modèles suivants :

ADO-A16 : vélo de ville petit gabarit, passe-partout

: vélo de ville petit gabarit, passe-partout ADO-A20 : vélo polyvalent gabarit moyen

: vélo polyvalent gabarit moyen ADO-A20F : vélo de montagne gros gabarit

Nous allons nous attarder sur le ADO A20, qui est le modèle entre-deux.

Les caractéristiques du ADO A20 Cross Your City sont bien proportionnées pour une utilisation polyvalente. Ses grandes roues de 20 pouces (environ 51 cm) avec une largeur de 1,95 pouce (environ 5 cm), sa fourche à suspension et sa tige de selle équipée d'un amortisseur discret, lui permettent de voguer sur tous types de terrain sans contraintes particulières, du simple bitume en ville, aux chemins difficiles en forêt.



Caractéristiques du ADO A20

Marque : ADO

Modèle : A20

Type : vélo à assistance électrique pliant

Couleur : blanc ou Noir (modèle testé)

Cadre : alliage aluminium

Charge utile : 120 kg maximum

Vitesse maximale : 25 km/h (débridable à 35 km/h par les utilisateurs avancés)

Autonomie avec utilisation de l'assistance électrique : 80 km au maximum

Autonomie en utilisation purement électrique : 45 km au maximum

Consommation électrique moyenne : 0,65 kw.h / 100 km

Niveaux d'assistance électrique : 3

Capacité de la batterie : 10,4 Ah

Tension de la batterie : 36 V

Puissance de la batterie : 374 Wh

Temps de charge : 6 heures

Tension de fonctionnement du chargeur : 100V-240V

Puissance délivrée par le chargeur : 84 Watts (DC 42V / 2A)

Puissance du moteur électrique : 350 W

Technologie du moteur : haute vitesse sans balais

Dérailleur : Shimano 7 vitesses

Plateau : 52 dents

Système de freinage : freins à disque mécanique avant/arrière

Absorption de chocs : suspension sur fourche, et amortisseur sur la tige de selle

Indice de protection : IPX5

Température d'utilisation : -10 à 40°C

Température de stockage : -20 à 50°C

Dimensions des roues : 20 pouces

Dimensions des pneus : 20 pouces x 1,95 pouces (environ 51 cm x 5 cm)

Autres équipements : phare avant à LED, béquille, catadioptre arrière et sur les pédales, support orientable pour smartphone, chargeur USB

Poids du vélo électrique à vide : 24 kg

Poids avec l'emballage : 28 kg

Dimensions de vélo électrique plié (L x l x h)

Dimensions du vélo électrique (L x l x h) : 155 × 53 × 110 cm

Dimensions de l'emballage (L x l x h) : 88 x 38 x 66 cm

Test du vélo ADO A20 - Déballage et assemblage

Comme toujours, les vélos sont toujours bien protégés pour le transport, certes l'emballage présente quelques petits coups et une légère détérioration, mais aucun problème à signaler, rien ne manque et rien n'est cassé ou endommagé.

Une fois déballé, on retrouve le cadre du vélo, le chargeur, la béquille avec 2 vis pour sa fixation sur le cadre, une pompe à air (normalement payant), un support pour smartphone orientable (normalement payant), 2 clés Allène, une clé plate et enfin un guide de l'utilisateur uniquement en anglais. Rassurez-vous si vous ne maitrisez pas l'anglais, les illustrations sont très nombreuses et explicites, il n'y a quasiment pas besoin de lire pour deviner comment assembler les différentes parties du vélo.

L'assemblage est assez rudimentaire, l'installation de la potence, du guidon, et de la tige de selle se fait sans le moindre outil, des bagues de serrage permettent de fixer et stabiliser tous ces éléments. Le montage des pédales se fait à l'aide de la clé plate, et la béquille à l'aide d'une des clés Allen. Les garde-boues sont déjà en place et ne nécessitent aucune manipulation supplémentaire.

Les outils inclus sont universels et peuvent servir pour tout un tas d'ajustements, comme pour régler l'inclinaison de la selle, ou du catadioptre se trouvant sous la selle, des freins à disque, ou encore du phare avant. Pour installer le support pour smartphone (facultatif), vous aurez besoin d'un petit tournevis cruciforme, il est également fourni.

Le montage du VAE A Dece Oasis A20 est simple, et est à la portée de tout le monde, même les non-bricoleurs, et ne requiert pas plus de 10 minutes.



Ajustez la selle et le guidon à la hauteur souhaitée, et vous voilà prêt à utiliser le vélo.

Test du vélo ADO A20 - Fonctionnalités

Transport et rangement

Le VAE ADO A20 Cross Your City est totalement pliable, c'est-à-dire que le cadre se plie en deux en son centre à 180 degrés, ce qui le rend encore plus compact par rapport aux modèles semi-pliants, son encombrement n'est que de 96 x 43 x 70 cm (L x l x h). Le mécanisme de pliage est assez ingénieux, tout est étudié pour occuper le moins de volume possible. On pourra le loger dans n'importe quel coffre de voiture, même les plus petits, c'est très pratique si la forêt que l'on convoite d'explorer se trouve loin de son domicile.

Technologie et vitesses

Le vélo ADO A20 est doté d'un moteur électrique sans balais de 350 Watts (Hall Brushless Motor) garantissant un fonctionnement silencieux, extrêmement fiable, et puissant. Le constructeur donne comme caractéristique une vitesse de 25 km/h, mais on peut lire ci-et-là et de manière non officielle, que l'on peut débrider cette limitation pour atteindre les 35 km/h. La manipulation pour effectuer ce débridage est d'une simplicité biblique ! Attention toutefois, la législation française impose une limite à 25 km/h pour ce type d'engin, c'est donc à vos risques et périls, nous ne vous recommandons pas cette pratique, car elle peut s'avérer être dangereuse pour votre santé.

Cette puissance de 350 Watts sera évidemment bien exploitée dans de nombreuses circonstances, notamment pour gravir les longues côtes ascendantes en ville, ou les collines en forêt. De plus, le vélo ne pèse seulement que 24 kg à vide, ce qui offre un confort supplémentaire lorsqu'un complément de puissance sera requis.



Les accélérations sont perceptibles, et apportent une réelle réactivité au vélo. Lors des tests dans les champs près de chez moi, avec des dénivelés plus ou moins accentués, le VAE répond très bien et ne peine pas lorsque des branches, de la boue ou des cailloux se présentent sur le chemin. La maniabilité reste bonne.



Concernant les balades sur le bitume, on se sent léger et en sureté, avec une impression de fluidité, la tenue de route est efficace même sur sol humide. Les pneus crantés de 5 cm de large y sont pour quelque chose, et lui confèrent une excellente adhérence.

Il faut savoir que ce vélo à assistance électrique peut être utilisé de différentes manières, soit en vélo classique, c'est-à-dire sans la moindre assistance électrique, soit avec une assistance électrique, soit en assistance électrique continue, c'est-à-dire 100% électrique.



En mode classique, il faudra évidemment pédaler pour vous propulser, et malgré ses 24 kg vous n'aurez pas de difficultés pour vous élancer. Le vélo ADO A20 est équipé d'un dérailleur Shimano à 7 vitesses, et d'un plateau à 52 dents, permettant de démultiplier efficacement les forces exercées.

En mode assistance électrique, il y a 3 niveaux actionnables à partir du boitier de contrôle électronique. Le palier 1 étant le niveau le plus faible d'assistance, il nécessitera un effort physique plus intense que le palier 3. Ce dernier ne requiert quasiment aucun effort et vous permettra d'atteindre la vitesse de croisière de 25 km/h assez rapidement.



L'assistance électrique est activée à l'aide la bague d'accélération située à droite, une simple rotation du haut vers le bas active l'accélération (comme sur une moto), plus l'angle de rotation est important plus l'accélération est significative, ce qui rend son utilisation très instinctive.

Module de contrôle électronique

Le petit boitier de contrôle électronique S866, fréquemment intégré sur ce type de VAE, dispose d'un affichage LCD rétroéclairé lui octroyant ainsi une excellente visibilité aussi bien en obscurité qu'en plein soleil. Toutes les actions sont accessibles ici, elles permettent notamment de mettre le vélo en marche et de sélectionner le niveau d'assistance souhaité (1 à 3).

Le compteur est assez utile, il informe en temps réel de la vitesse en cours, du nombre de kilomètres parcourus (odomètre), du niveau de batterie restant, du mode d'assistance assigné, c'est un mini tableau de bord avec toutes les informations essentielles visibles à tout moment.





Chargeur USB et support smartphone

Petite nouveauté intéressante chez ADO, qui à chaque nouvelle mouture apporte des fonctionnalités plaisantes, un chargeur USB est présent et est placé sur le côté gauche du guidon. La puissance délivrée est suffisante pour une recharge rapide, 5V 1,4 A.

Le connecteur USB est éclairé par une LED bleue, c'est un petit détail, mais qui sera très utile dans l'obscurité. Bien évidemment, lors de la recharge de votre smartphone, vous allez empiéter sur l'autonomie globale de la batterie du vélo, c'est donc un paramètre dont il faudra tenir compte en fonction du parcours que vous avez l'intention d'entreprendre.

Sur le côté droit, on peut fixer le support de smartphone offert avec le vélo si l'achat est effectué avant le 31 mai. Il est orientable à souhait et est assez stable, les petites bosses que l'on peut croiser sur la route ne modifient en rien sa position initiale. Il est pratique à utiliser, on appose simplement le téléphone sur la base, on pousse légèrement et un mécanisme actionne les crochets se trouvant sur les côtés pour venir presser l'appareil. Pour le déverrouiller, une pression sur les extrémités de la base suffit.



Suspension et amortisseur

Comme tout VTT qui se respecte, un minimum d'éléments d'absorption de chocs doit être proposé. On retrouve donc une fourche de suspension à l'avant, et un amortisseur de choc à l'arrière qui d'ailleurs est directement intégré à la tige de la selle. C'est plutôt élégant comme approche, d'une part le cadre du vélo n'est pas altéré, et d'autre part en cas d'usure prononcée de l'amortisseur, il suffira de changer la tige de selle par une neuve pour obtenir un amorti sûr comme au premier jour.

Quant à la suspension sur la fourche avant, il n'est ni possible de la verrouiller (utile lorsqu'on roule sur du plat), ni même de choisir un réglage précis (utile en forêt), mais ce n'est pas rédhibitoire, sa présence procure malgré tout un bon confort.

Sécurité

Le ADO A20 Cross Your City est équipé de freins à disque mécaniques, une fois lancé à 25 km/h une immobilisation totale nécessitera environ 5 mètres sur du plat, cette distance de freinage requise variera à la hausse ou à la baisse en fonction de votre poids, du terrain sur lequel vous évoluez, et des conditions météorologiques (pluie, vent, neige, etc.). Le crantage des pneus accroit l'efficacité globale de freinage.



Un catadioptre est présent à l'arrière sous la selle, il n'est malheureusement pas illuminé de manière active, mais remplit tout de même sa fonction initiale, à savoir signaler votre présence. Un autre se trouve sur chaque pédale. Les roues en sont dépourvues, mais il est possible d'en ajouter soi-même, des trous sont prévus pour leur fixation.

A l'avant on retrouve un phare composé de 4 LEDs ultra haute intensité, directement alimenté par la batterie du vélo, l'intensité lumineuse délivrée est très bonne, entre 8 et 10 m sur un angle d'environ 50°. On peut allumer ou éteindre le phare directement à partir du bouton dédié.

Un avertisseur sonore électronique est également présent, tout ce qu'il y a de plus basique, c'est un buzzer qui produit un son strident, il a l'avantage de ne pas passer inaperçu, et c'est le but recherché.

Test du vélo ADO A20 - Autonomie et temps de recharge

Autonomie

La batterie du vélo ADO A20 est logée directement en son cadre, bien que volumineuse elle se fera totalement discrète dans son logement. Elle pèse 2,5 kg, ce qui représente environ 10% du poids total du vélo, c'est dire son importance ! Elle offre une capacité de 10,4 Ah, ce qui est désormais un standard sur les VAE de cette gamme. Sa présence massive dans de nombreux autres modèles de vélo (toutes marques confondues), facilite son remplacement par une neuve lorsque nécessaire.

Une autonomie de 80 km en mode assistance, et de 45 km en mode 100% électrique, est annoncée par le constructeur. Comme toujours, c'est un peu fantaisiste comme donnée, à sa décharge il est difficile de fournir un chiffre précis tant les critères à prendre en considération sont nombreux. En effet, en fonction du poids de l'individu à tracter, du type de chemin parcouru (plat, côte, etc.), des conditions météorologiques (vent, pluie, etc.), et la liste est longue, elle peut énormément fluctuer. Cependant, par expérience, je peux vous dire que vous pouvez diviser par environ 2 les chiffres annoncés, ce qui reste tout à fait convenable en utilisation réelle.



Recharge batterie

Environ 5 heures suffisent pour une recharge complète de la batterie. La puissance du chargeur est bien dimensionnée et de ce fait ne chauffe que très légèrement lors de la recharge, un témoin lumineux sur le chargeur s'illumine en vert pour indiquer que l'opération est terminée.

La batterie est amovible, elle peut donc être rechargée avec ou sans le vélo.

Pour pouvoir sortir la batterie de son emplacement, il faudra utiliser une des deux clés fournies pour déverrouiller son retrait, c'est une sécurité qui évitera de vous la faire voler si votre vélo est laissé sans surveillance.



Le tour de clé peut prendre 3 positions différentes, chacune remplit une fonction bien précise :

Retrait de la batterie amovible Mise sous / hors tension du vélo Verrouillage de la batterie dans son logement



Cette clé est indispensable et devra impérativement rester sur le vélo si vous comptez l'utiliser en mode assistance électrique. Par conséquent, le double de cette clé devra être conservé dans un lieu sûr !

Test du vélo ADO A20 - VTT milieu de gamme bien équilibré

A Dece Oasis, est maintenant bien implantée sur le marché européen et dispose d'un service après-vente présent dans 3 pays majeurs, en Allemagne, Pologne et Royaume-Uni, qui sont par ailleurs des points de vente. Signe qu'en cas de nécessité il n'y aura aucun problème pour joindre le SAV pour d'éventuelles questions ou réparations. ADO offre d'ailleurs une garantie de 10 ans sur le cadre du vélo et de 1 an sur l'ensemble des composants clés du vélo (fourche avant, tube de selle, guidon, potence, poignée de frein, levier de frein, manivelle à pignon, roue à chaîne, manette de vitesse...), avec un support technique à vie, c'est plutôt rassurant. En cas de souci, ADO fournira soit directement les pièces de rechange avec une vidéo explicative pour les remplacer, mais il est également possible d'acheter soi-même des pièces de tierce partie et ADO s'engage à partager dans ce cas leur coût. Dernier point, lorsque la réparation n'est pas possible en raison d'un problème de qualité, il sera procédé à un remplacement gratuit du vélo.

En définitive, ce vélo tout terrain électrique est assez complet et attrayant, tout ce que l'on est en droit d'attendre d'un VAE est présent. Un moteur puissant de 350 Watts, une bonne tenue de route, un poids global correct, une compacité extrême lorsque le vélo est plié, et un prix très agressif par rapport à la concurrence.

Le ADO A20 Cross Your City, est un bon VTT de moyenne gamme, il est polyvalent et conviendra à tous les usages, que ce soit en milieu urbain ou en forêt. Il saura satisfaire autant les férus de vélo, que les occasionnels souhaitant faire une petite virée entre amis de temps à autre.

Il est proposé à un prix très attractif, le rendant accessible à quasi toutes les bourses, sautez sur l'occasion, vous ne serez pas déçus.

