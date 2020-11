Test du vélo électrique Fiido D11 : un VAE élégant !

La marque chinoise Fiido qu’on ne présente plus, vraie spécialiste des vélos à assistance électrique et bien installée sur le marché depuis 4 ans maintenant, propose à chaque nouvelle version une petite nouveauté sympathique.

Fiido innove cette année en lançant la commercialisation du VAE Fiido D11 via une plateforme de financement participatif, la communauté s’est faite entendre et l’engouement a immédiatement été au rendez-vous à tel point qu’un montant d’un million de dollars a pu être récolté en à peine quelques mois pour ce projet !

Ce vélo se distingue parmi tous les autres de la marque, sa finition soignée et sa belle couleur bleue affichent une élégance certaine. Bien évidemment, le look ce n’est pas forcément ce que l’on recherche en premier lieu, mais avouons que cela peut être un plus appréciable si la partie mécanique suit.

Le vélo électrique Fiido D11 est disponible à la vente depuis peu en Europe, il possède de nombreux atouts, une grande autonomie est annoncée (100 km !), une batterie de 417Wh est directement intégrée dans la tige de la selle, un vrai feu de stop est également intégré à la selle et clignote au freinage, un moteur de 250W silencieux permet d’atteindre une vitesse de pointe de 25 km/h sur du plat.

Tous les aspects importants sont présents, notamment tout ce qui concerne la sécurité (avec phares avant et arrière, freins à disque), le confort, le poids, la portabilité, le rangement, la qualité de fabrication. Voyons plus en détail tous ces points dans notre test.

Test du vélo Fiido D11