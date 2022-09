Test Yaber Pico T1 : le picoprojecteur à emmener partout avec soi

En quête d'un écran à installer à peu près n'importe où et qui peut servir à afficher de la vidéo autant que de dupliquer l'écran d'un PC pour une présentation ou bien pour jouer ? Chez soi, au bureau, ou en camping ? Dans un format très compact tenant dans une petite pochette ? Ne cherchez plus, c'est ce que promet le nouveau picoprojecteur Pico T1 de la jeune marque Yaber !

Le picoprojecteur qui tient dans la poche

Un picoprojecteur tellement compact qu’on peut l’emmener partout avec soi et qui fournit un affichage de grande taille polyvalent ? C’est ce que propose le Yaber Pico T1 !

La jeune marque Yaber (fondée en 2018) propose de nombreux vidéoprojecteurs, de 720p à 4K, avec différents modèles répondant à des besoins variés et offrant de nombreux styles.

S’ils sont plus ou moins transportables, le modèle Yaber Pico T1 vise à apporter une transportabilité totale sous la forme d’un picoprojecteur très compact et autonome, en ne nécessitant pas forcément d’être relié à une prise murale, et équipé d’un système Android TV pour accéder directement à des contenus en streaming ou pour se connecter à un appareil (smartphone, PC, hub multimédia…).

Pour ce produit en cours de financement participatif sur Indiegogo, Yaber multiplie les bonnes idées pour rendre le picoprojecteur aussi facile d’utilisation et ergonomique que possible.

Cela doit lui assurer une grande polyvalence, de l’écran pour conférence improvisée à la création d’un grand écran en déplacement pour visionner des vidéos ou se doter d’un grand affichage pour du jeu vidéo.

Yaber nous a adressé un prototype fonctionnel de son picoprojecteur Pico T1, très proche de la version finale, mais au logiciel pas encore totalement finalisé. Dans la boîte, on trouve le picoprojecteur, de la taille d’un grand smartphone, une télécommande, un trépied magnétique, une batterie externe de 10 000 mAh et un ensemble de câbles USB-C / USB-C, USB-C / USB-A et même HDMI, le tout pouvant se ranger dans une petite sacoche.

Caractéristiques du Pico-T1 de Yaber

Picoprojecteur type DLP (Digital Light Processing)

Source LED RGB

Luminosité 110 ANSI lumens

Résolution 960 x 540 pixels

Correction trapézoïdale automatique

Taille d’écran 10 à 100 pouces (25 cm à 2,54 m de diagonale)

Distance de projection 30 cm à 2 m

Mise au point manuelle (molette sur le côté)

Durée de vie de la lampe : 30 000 heures



Configuration interne

Processeur quadcore ARM Cortex-A53 + GPU ARM Mali-T450

1 Go RAM / 32 Go ROM

WiFi 5 / Bluetooth 4.2

Support de Miracast, AirPlay, Eshare

Une ergonomie soignée

Il fut un temps, il y a quelques années, où les modules de picoprojection semblaient être prêts à envahir les smartphones et constituer une fonctionnalité sinon de base au moins de référence.

La révolution des picoprojecteurs embarqués n’a finalement pas eu lieu, hormis quelques tentatives vite oubliées du fait de performances insuffisantes et d'une autonomie rachitique. Et pourtant, le picoprojecteur peut avoir son intérêt pour créer un grand affichage improvisé ou en complément d’un téléviseur avec la possibilité de l’installer à peu près n’importe où.

Pour que cela fonctionne, il faut un ensemble de facteurs : des fonctionnalités permettant un usage facile, notamment pour relier les équipements fournisseurs de contenus (à moins de disposer de sa propre plate-forme, de type Android TV), un réglage rapide de l’affichage et une ergonomie bien pensée pour réaliser les principales manipulations simplement.

Le Pico T1 de Yaber tente de réunir tout cela avec un dispositif de petite taille (150 x 75 x 13,1 mm pour 150 g) qui fait penser au premier abord à un smartphone qui peut se glisser dans une poche.

L’appareil présente sur la face avant une surface tactile qui permet de piloter les principales fonctions du picoprojecteur en complément de la télécommande fournie, avec notamment une surface faisant office de pavé tactile, très pratique pour naviguer dans l’interface.

La coque est noir glossy et profite d’un traitement anti-éraflures, tout comme la lentille à l’avant. On pourra donc en principe transporter l’appareil sans trop craindre de l’abîmer, même si la sacoche restera un moyen pratique de le transporter sans risque.

La tranche supérieure comprend le système de projection à LED RGB avec sur le côté une molette pour régler la mise au point en fonction de la distance. Le focus sera donc à l’appréciation de l’utilisateur.

La tranche droite rassemble les boutons utiles pour démarrer le picoprojecteur et les touches de volume. La partie inférieure comprend trois connecteurs : un mini-HDMI, un USB-C pour l’alimentation électrique et un second USB-C pour le transfert de données.

On ne trouvera en revanche aucune connectique pour relier le picoprojecteur à un système audio externe ou à un casque filaire. Il faudra éventuellement passer par le Bluetooth qui il n'est qu’en version 4.2.

Le dos ne comprend qu’une large grille de ventilation pour l’évacuation de la chaleur. L’astuce du Pico-T1 de Yaber pour rester très compact est de ne pas comporter de batterie interne. Il faudra donc le brancher à un adaptateur (fourni) ou bien à une batterie externe (fournie aussi) qui le rendra alors autonome pendant quelques heures.

On notera également la bonne idée du trépied magnétique, peu encombrant, qui remplit parfaitement sa fonction pour un positionnement rapide sans immédiat, sans nécessiter de support supplémentaire.

La batterie externe fournie est un modèle VT104 de Veektomx avec connectique USB-C et Lightning, et un bloc d’alimentation intégré que l’on peut brancher directement à une prise murale (il s’agit ici d’une version avec prise US pour cet exemplaire de test) et qui peut être rechargé en USB-C, avec support Power Delivery (PD 3.0) et Quick Charge (QC 2.0).

SmartOS interne ou appareil externe, au choix

Le picoprojecteur Yaber Pico T1 présente plusieurs modes de fonctionnement. Grâce à son système Smart OS, il peut se suffire à lui-même avec sa plate-forme intégrée s’appuyant sur Android TV.

On trouvera ainsi des applications pré-installées (Amazon Prime Video, Netflix, Disney+, Youtube…) et d’autres à découvrir sur le Google Play Store. Dans notre essai, Youtube et Netflix fonctionnent sans souci tandis que Prime Video affiche un message d’erreur (problème de version, de droit de licence ? pas d’explication claire pour le moment).

Le Smart OS est aussi le point de départ pour connecter d’autres équipements et profiter de leurs contenus. La connexion à ces derniers peut être sans fil ou filaire, selon les besoins.

Pour les iPhone, il faudra passer par AirPlay, tandis que les systèmes Android et PC peuvent assurer une diffusion par Miracast. Pour les premiers, il est aussi possible d’utiliser l’application EZ Share (à télécharger sur le Google Play Store) pour créer une passerelle et permettre l’échange de contenus et le mirroring de l'affichage.

Photo diffusée depuis un smartphone

On pourra alors afficher l’écran de son smartphone, mais aussi ses photos et vidéos ou lancer un jeu depuis le smartphone et s’en servir de manette tandis que son contenu est affiché par le picoprojecteur.

La configuration est assez simple et les manipulations ne demandent que quelques dizaines de secondes au plus. Installer et faire fonctionner le picoprojecteur n’est pas rebutant et incite à son utilisation sans devoir pousser un soupir d’épuisement précoce à l’idée de le mettre en route et de le configurer. Bon point.

L'écran d'accueil avec "La source", point de départ des connexions HDMI

L’un des points forts est la présence d’une connectique mini-HDMI qui permet de relier un PC ou un chromebook très facilement et d’en dupliquer l’écran. On pourra donc profiter du très grand écran de projection et afficher toutes les applications (et là Prime Video ne pose plus de problème et s’affiche normalement).

GeForce Now via l'écran dupliqué via HDMI sur un chromebook

Le support de la connectique HDMI peut aussi être utilisé pour relier une console de jeu (Nintendo Switch, Microsoft Xbox X / S, Sony PS5…) pour jouer sur grand écran (presque) n’importe où. La prise en charge est directe et ne demande que quelques instants pour être configurée.

En français, c'est abscons

En anglais, un peu plus clair

L'interface du picoprojecteur est globalement assez simple, avec peu de réglages à disposition, mais l'essentiel est présent. Elle peut être mise en français, mais on pourra à l'occasion avoir quelques surprises en matière de traduction... (mais pour rappel il s'agit ici d'un prototype de test, la version finalisée sera certainement plus aboutie au niveau des traductions).

Un petit guide de démarrage rapide fourni avec le gadget donne les principales informations et les moyens de se connecter.

à l'usage, un grand écran à utiliser partout

Un système de projection si compact peut-il délivrer un bon résultat ? Si l’on tient compte des contraintes des picoprojecteurs en termes de puissance, taille de lentille ou luminosité, la réponse serait plutôt oui.

Évidemment, il faudra que la pièce ne soit pas trop lumineuse, l’obscurité quasi totale restant le mieux pour profiter de l’affichage tandis qu’un affichage à distance raisonnable (de l’ordre de 100 à 150 cm) offrira le meilleur compromis de luminosité par rapport à la diagonale affichée.

Le support de projection aura aussi un impact sur la qualité d’affichage et mieux vaudra un blanc uni pour obtenir la meilleure expérience.

Le rendu est plutôt correct pour un système si compact avec une image assez lumineuse et colorée à courte distance et qui perd de ses nuances lorsque la distance de projection s’agrandit, avec un effet amplifié en fonction de la luminosité de la pièce.

Au démarrage de l’appareil, il faudra réaliser le réglage manuel de la mise au point. Le concept même étant qu'il soit transportable et donc posé à des endroits divers et variés, cette manipulation sera généralement nécessaire à chaque fois que l'on s'en sert.

La molette est assez sensible et permet d'obtenir une netteté assez rapidement. Ni trop souple ni trop molle, elle assure un réglage qui tiendra tout le temps du visionnage, à moins de chambouler le dispositif.

En revanche, la correction keystone est automatique au lancement et fonctionne assez bien, pourvu que l’angle de projection ne soit pas trop extrême, l’idéal restant comme toujours d’avoir le picoprojecteur bien en face de sa surface de projection, sous peine de perdre un peu en qualité.

Une fois ces étapes préliminaires, on est prêt à profiter du picoprojecteur, soit via son Smart OS intégré soit en le reliant à un appareil tiers. Selon l'angle d'inclinaison du picoprojecteur, la fenêtre de projection autour de l'affichage proprement dit sera plus ou moins prononcée, créant éventuellement un halo.

La diffusion en streaming fonctionne correctement, sans coupures des vidéos diffusées. Les seules interruptions sont venues lorsqu’on a voulu afficher des vidéos 4K depuis un smartphone Android avec une liaisons sans fil, le contenu s’interrompant toutes les 6 secondes environ pour recharger le buffer.

Le Pico-T1 dispose de son propre système sonore qui n’est pas mauvais mais manque logiquement de basses. Suffisant pour diffuser le son d’une vidéo YouTube ou Tiktok, il sera plus en difficulté pour restituer l’ambiance sonore d’un film, avec une saturation apparaissant heureusement assez tardivement lorsque le niveau sonore s'approche de son maximum.

Un essai d'écoute en passant par un casque Bluetooth s'est révélé plutôt concluant avec très peu de décalage entre image et son mais il vaudra sans doute mieux disposer d'accessoires audio à faible latence pour éviter une expérience frustrante.

Point intéressant et appréciable, le picoprojecteur est plutôt silencieux, loin des ventilations infernales de systèmes plus imposants. Il lui est arrivé de déclencher un ventilateur un peu plus bruyant sur de longues projections, mais c’est resté rare et peut-être lié à un contexte caniculaire avec des températures ambiantes de l'ordre de 27 degrés lors du test.

La petite télécommande, bien que basique, est très pratique pour les principales manipulations (retour en arrière, écran d’accueil, sélection, volume sonore, on/off…) et la surface tactile présente sur le picoprojecteur apporte un très bon complément en permettant de gérer l’équivalent d’une souris. Parfait pour aller droit au but !

Conclusion

Le picoprojecteur Yaber Pico T1 fait le choix d'un format très compact, pas plus grand qu'un smartphone, et de réglages simples pour une utilisation immédiate. Démarrer et régler le gadget ne prend que quelques instants, tandis que la connexion sans fil avec un smartphone ou filaire avec un PC en HDMI est tout aussi rapide.

Le choix de faire appel à une batterie externe plutôt qu'interne permet d'alléger le design, de rendre le picoprojecteur autonome...et de pouvoir utiliser plusieurs batteries si besoin.

La zone tactile sur la coque apporte un bon complément à la télécommande basique fournie et permet des manipulations précises sur les éléments affichés à l'écran. Malgré ses petites dimensions, le Pico T1 offre une luminosité correcte (mieux vaudra tout de même être une obscurité franche) et des qualités d'affichage suffisantes pour un usage nomade ou ponctuel.

La batterie externe fournie assure un peu plus de 2 heures d'autonomie, mais elle peut être reliée à une prise murale si nécessaire, tandis que le trépied magnétique fourni se révèle très pratique pour apporter un support stable en quelques secondes.

Avec son OS embarqué (sous Android), le Pico T1 peut se suffire à lui-même pour du divertissement ou être relié à une plate-forme multimédia, un PC ou une console pour varier les plaisirs.

Si son tarif le rapproche des solutions d'entrée de gamme, sa polyvalence, son fonctionnement autonome et cette possibilité de l'emmener partout sans se préoccuper de la configuration d'une salle de projection constituent des atouts non négligeables.

Le picoprojecteur Yaber Pico T1 peut être désormais pré-commandé sur la plate-forme Indiegogo pour un prix spécial le jour de son lancement de 269 dollars (268 €) au lieu du tarif de référence de 399 dollars, soit une remise de 32%. Le tarif spécial Indiegogo est quant à lui de 299 dollars (-25% par rapport au prix de référence) pour les mêmes prestations, mais le tarif de pré-commande le plus attractif est de seulement 209 dollars (208 €) au lieu de 369 $ (soit -43%) mais sur un nombre très limité d'exemplaires.

Il comprend le pico projecteur, son trépied, la télécommande, les câbles, une batterie externe et la sacoche de rangement.